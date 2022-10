Văn Phú - Invest đầu tư dự án cao cấp mang thương thiệu The Terra tại thành phố Bắc Giang

THE TERRA - DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP BẮT NGUỒN TỪ MẸ ĐẤT CỦA VĂN PHÚ - INVEST

Nếu có dịp đi qua phố Hào Nam hay đường Tố Hữu (Hà Đông) ở Hà Nội, người ta không khỏi trầm trồ trước 2 dự án mang thương hiệu The Terra của Văn Phú - Invest. Ở nơi đô thị “đất chật người đông”, các dự án này đều tọa lạc ở vị trí trung tâm, kết nối giao thông thuận lợi đến những địa điểm quan trọng của thủ đô. Và điểm ấn tượng của các sản phẩm dòng The Terra cũng như các dự án của Văn Phú - Invest luôn là thiết kế độc đáo, tiện nghi, sang trọng mà vẫn hài hoà cùng thiên nhiên.

Trên thị trường bất động sản Việt Nam, Văn Phú - Invest là chủ đầu tư có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và xây dựng các dự án bất động sản. Sản phẩm của Văn Phú - Invest đa dạng mô hình từ khu đô thị, dự án nhà ở cao tầng cho tới tổ hợp đô thị và du lịch nghỉ dưỡng biển, được thị trường và người sở hữu công nhận giá trị.

Văn Phú - Invest luôn đặt yếu tố con người và địa phương vào mỗi dự án được phát triển (Dự án Vlasta - Sầm Sơn).

Với mục tiêu chuyên tâm tạo giá trị sống, Văn Phú - Invest luôn tận tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm dựa trên địa hình, khí hậu, văn hóa...; trong đó, bản sắc và con người địa phương được lấy làm trọng tâm để hình thành mỗi sản phẩm. Có thể nói, những sản phẩm của Văn Phú - Invest không chỉ là nơi cư trú mà còn trở thành di sản cho người sở hữu và thế hệ tương lai.

Định vị ở phân khúc cao cấp, thương hiệu The Terra được lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại Hy Lạp về Mẹ Đất. Với triết lý của Văn Phú - Invest, được trở về với Mẹ, sống trong lòng Mẹ là hạnh phúc lớn nhất của mỗi người.

The Terra - An Hưng một trong những dự án thành công của chủ đầu tư Văn Phú - Invest.

Các dự án mang thương hiệu The Terra đều chọn lựa vị trí tại các khu vực đang phát triển sôi động. Điểm nhấn của dòng sản phẩm cao cấp này là thiết kế hiện đại, trẻ trung, tiện ích đa dạng, đồng bộ. Chủ đầu tư cũng tăng cường trang bị công nghệ để tạo nên một cộng đồng sống năng động, tri thức.

VĂN PHÚ - INVEST KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VỚI THE TERRA - BẮC GIANG

Bắc Giang - một phần quan trọng của xứ Kinh Bắc xưa, được gọi là vùng đất địa linh nhân kiệt. Toạ lạc bên bờ sông Thương, sông Cầu thơ mộng, Bắc Giang đã đi vào thi ca, lịch sử oai hùng của dân tộc. Với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng Thủ đô và quy hoạch đô thị khoa học, Bắc Giang được định vị là nền kinh tế sôi động và phát triển mạnh mẽ. Với những thế mạnh đó, Bắc Giang chính thức là địa phương tiếp theo được Văn Phú - Invest dành tâm huyết nghiên cứu và phát triển dự án Khu đô thị với dòng sản phẩm cao cấp The Terra.

The Terra - Bắc Giang tọa lạc tại vị trí đắt giá của Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang, cận kề khu công viên đô thị, hồ nước rộng lớn phía Nam thành phố và khu hành chính mới. Hệ sinh thái tiện ích xung quanh dự án đã hoàn chỉnh bao gồm: Phố thương mại kinh tế đêm 24/7, siêu thị Big C, quảng trường ánh sáng, bệnh viện thành phố, sân vận động. Có thể nói, dự án này tiếp tục khẳng định giá trị “kim cương” về vị trí - lợi thế hàng đầu của các dự án do Văn Phú - Invest đầu tư.

Với ý tưởng đột phá và mong muốn xây dựng một quần thể công trình hiện đại, khác biệt để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân và khách hàng, The Terra - Bắc Giang có điểm nhấn chính là toà tháp đôi 28 tầng - biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Bắc Giang. Mặt ngoài toà tháp với thiết kế hiện đại và ấn tượng, vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ, đồng thời, hướng đến giá trị sống bền vững cho chủ nhân sở hữu.

Thiết kế mặt đứng của toà tháp The Terra - Bắc Giang không chỉ là giải pháp che nắng cho toàn bộ căn hộ, mà còn là sản phẩm được nghiên cứu nhằm hướng tới việc đạt chứng chỉ xanh Quốc tế. Trước đó, Văn Phú - Invest tự hào đạt được chứng chỉ xanh EDGE - chứng chỉ quốc tế danh giá cho các dự án The Terra - An Hưng, Vlasta - Sầm Sơn và Oakwood Residences Hanoi.

Bên cạnh đó, dự án The Terra - Bắc Giang còn tạo ấn tượng với khách hàng với khối nhà biệt thự sang trọng lân cận công viên và khu nhà phố sầm uất ngay dưới chân tháp đôi. Trong đó, khu đất biệt thự gồm 66 căn biệt thự đơn lập phong cách tân cổ điển kết hợp Địa Trung Hải tạo nên vẻ đẹp quý tộc, thanh lịch và hiện đại bậc nhất thành phố Bắc Giang. Với một mặt đối diện vườn hoa trung tâm và mặt còn lại đối diện trục cảnh quan chính của toàn bộ khu đô thị phía Nam thành phố, The Terra Bắc - Giang chắc chắn sẽ là công trình khẳng định vị thế của chủ đầu tư Văn Phú - Invest và dấu ấn kiến trúc độc bản tại trung tâm thành phố Bắc Giang.

* Thông tin chi tiết:

Chủ đầu tư Văn Phú – Invest: www.vanphu.vn

Thông tin dự án: www.facebook.com/vpi.theterra.bacgiang