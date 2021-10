Văn Phú - Invest: Tuân thủ quy định thi công là nền tảng kiến tạo công trình chất lượng

Với mục tiêu xây dựng những công trình chất lượng, chủ đầu tư Văn Phú - Invest luôn đặt trọn sự tận tâm vào việc kiến tạo từng tổ ấm. Theo đó, nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy chuẩn trong quá trình thi công là yếu tố tiên quyết.

SÁNG MÃI NHỮNG CÔNG TRÌNH

Tâm huyết và sự tỉ mỉ trong mỗi dự án chính là nền tảng để Văn Phú - Invest kiến tạo nên những dấu ấn khác biệt, hiện thực hóa những bản vẽ thành công trình dẫu có nhiều khó khăn, thách thức. Trên hành trình đó, việc tuân thủ các quy chuẩn thi công mang lại sự an toàn cho người lao động trên công trường là một trong những yếu tố Văn Phú - Invest luôn ưu tiên hàng đầu. Không những vậy, công trình chất lượng tất yếu mang đến sự an tâm của khách hàng cũng như cộng đồng cư dân xung quanh dự án.

Điển hình có thể kể đến dự án Đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ, khi tới đây du khách sẽ dễ dàng bị thu hút bởi hình ảnh 18 cánh cung bằng bê tông với chiều cao mỗi cánh hơn 30 mét, được uốn cong theo thân trống đồng tại khu vực Đền chính. Để hoàn thiện được kết cấu phức tạp này, các cán bộ, kỹ sư của VPI đã nghiên cứu tỉ mỉ, để đưa ra phương án cho hệ thống giàn giáo, ván khuôn đồng thời giám sát chặt chẽ việc tuân thủ xuyên suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo được hình dáng của kết cấu và hơn cả là tính an toàn cho cán bộ, công nhân tại công trường.

Một dấu ấn nổi bật khác đó là cầu kính lắp đặt ở độ cao 111m tại dự án The Terra - An Hưng. Đây là chiếc cầu kính đầu tiên tại Việt Nam được lắp đặt ở vị trí cao hơn 100m, nối liền giữa 3 tòa nhà. Tính chất phức tạp của cấu kiện cùng điều kiện thi công ở độ cao lớn đã khiến việc lắp đặt gặp không ít khó khăn. Chủ đầu tư hiểu rằng việc thi công lúc này không đơn thuần là hoàn thiện lắp ráp cấu kiện mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn của rất nhiều người lao động. Để hiện thực hoá công trình, đích thân ban lãnh đạo Văn Phú - Invest, bằng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng đã trực tiếp nghiên cứu, đưa ra biện pháp thi công phù hợp. Đồng thời, suốt quá trình thi công đội ngũ ban lãnh đạo cũng trực tiếp có mặt tại công trường để chỉ đạo, theo dõi nhằm đảm bảo sự an toàn, chính xác một cách tối đa.

Bên cạnh những tâm huyết, chỉn chu trong suốt quá trình thi công, Văn Phú - Invest còn đồng hành cùng khách hàng cả khi đưa sản phẩm vào sử dụng. Trong quá trình cư dân ổn định an cư tại tổ ấm mới, khi gặp phải bất cứ vấn đề phát sinh, chủ đầu tư luôn đồng hành để tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục và giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất.

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH, QUY CHUẨN THU CÔNG

Đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, Văn Phú - Invest hiểu rằng, một công trình chất lượng và bền vững phải bắt nguồn từ quá trình thi công tâm huyết. Bằng cơ chế giám sát thi công chặt chẽ và cứng rắn ở từng chi tiết nhỏ nhất, chủ đầu tư đã dần hình thành thói quen tuân thủ các quy chuẩn thi công cho nhà thầu, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm cho người lao động.

Bên cạnh đó, thông qua các buổi trao đổi thường xuyên giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu, Văn Phú - Invest cũng khẳng định quan điểm đồng hành với các đối tác trên tinh thần “Giám sát hỗ trợ” thay vì bắt lỗi, gây khó khăn. Mục đích cao nhất mà chủ đầu tư hướng đến là tạo ra những tổ ấm an toàn, chất lượng và bền vững nhất cho khách hàng.

Bên cạnh đó, xuyên suốt quá trình thi công, việc lựa nguyên vật liệu, vật tư đầu vào cho từng căn hộ, kiểm định chất lượng từng nguyên vật liệu cũng được Văn Phú - Invest chuyên tâm nghiên cứu. Theo chia sẻ từ phía Văn Phú - Invest, trong tương lai gần, bên cạnh sự kiểm tra của ban quản lý dự án và tư vấn giám sát, đơn vị sẽ xây dựng thêm bộ phận kiểm soát độc lập nhằm đánh giá công bằng, khách quan và chính xác về chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào tại các dự án. Cùng với đó, chủ đầu tư cũng nghiên cứu để ứng dụng thêm công nghệ hướng tới nâng cao hiệu quả công tác giám sát thi công.

“Với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ xuất thân từ ngành xây dựng, chúng tôi nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh quy định, tiêu chuẩn và đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng mà Văn Phú - Invest luôn đặt lên hàng đầu trong công tác thi công xây lắp”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

KHÔNG NGỪNG PHÁT HUY TINH THẦN CỦA CON NGƯỜI VĂN PHÚ - INVEST

Luôn tâm niệm mỗi công trình như một “đứa con”, Văn Phú - Invest mong muốn không chỉ đem đến sự hài lòng và tạo dựng niềm vui, niềm hạnh phúc cho cư dân mà còn là niềm tự hào với những người tham gia phát triển dự án.

“Chúng tôi vô cùng hãnh diện khi được đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của dự án. Điều xúc động nhất là chủ đầu tư giúp chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ tiêu chuẩn thi công để tạo ra công trình chất lượng và hơn hết là bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình trong quá trình thi công dự án”, anh Đinh Công Minh - Công nhân thực hiện tại dự án The Terra - An Hưng bày tỏ.

Mỗi cá nhân tại Văn Phú - Invest luôn giữ tinh thần làm việc chủ động, vừa làm vừa học hỏi, đúc kết kinh nghiệm khi triển khai dự án, nỗ lực tìm kiếm giải pháp trong mọi vấn đề, linh hoạt trong ứng dụng công nghệ hiện đại, đưa ra các cách thức nâng cao hiệu quả và chất lượng thi công. Tinh thần này không ngừng phát triển và ngày càng được lan tỏa đến mọi bộ phận, mọi quy trình thuộc chuỗi phát triển dự án mang thương hiệu Văn Phú - Invest.

Trong hành trình phát triển dự án, ở bất kỳ chặng đường nào, Văn Phú - Invest cũng dành trọn tâm huyết và nỗ lực không ngừng để xây dựng nên những công trình bền vững với thời gian. Các giải thưởng uy tín như Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại mỗi nước khu vực Châu Á, giải thưởng BCI Asia Awards dành cho 10 nhà phát triển Bất động sản hàng đầu tại Việt Nam… mà Văn Phú - Invest nhận được là bảo chứng cho tâm huyết của chủ đầu tư trong việc kiến tạo những công trình chất lượng. Nhưng mục tiêu lớn nhất và Văn Phú - Invest hướng tới là sự hài lòng và cuộc sống viên mãn của khách hàng tại những tổ ấm mà Văn Phú - Invest chuyên tâm dựng xây.