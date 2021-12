Vàng giảm giá, USD tự do sụt mạnh

Giá vàng thế giới đi xuống, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (29/12) hạ theo. Giá USD tự do sụt về ngưỡng 23.500 đồng, trong khi giá USD ngân hàng tăng.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 60,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,1 triệu đồng/lượng và 52,8 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 60,65 triệu đồng/lượng và 61,35 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ sáng nay cao hơn khoảng 11,4 triệu đồng/lượng, bằng với chênh lệch vào sáng qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.808,1 USD/oz, tăng 0,9 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ. Mức giá này tương đương khoảng 50 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên ngày thứ Ba tại New York, giá vàng giao ngay giảm 5,7 USD/oz, chốt ở 1.807,2 USD/oz.

Vàng giảm giá do đồng USD mạnh lên. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh mức 96,2 điểm, từ mức 96,1 điểm vào sáng hôm qua.

Ở thời điểm hiện tại, hầu như không có yếu tố nào tác động mạnh đến giá vàng. Mối lo về biến chủng Omicron trong tâm trí nhà đầu tư trên toàn cầu không còn lớn như khi biến chủng này mới xuất hiện. Ngoài ra, chủ trương chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đã rõ ràng và đã phản ánh hết vào giá vàng.

Bởi vậy, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ ít biến động cho tới hết năm 2021. Về triển vọng giá vàng năm tới, nhiều chuyên gia dự báo tăng vì cho rằng áp lực lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.460 đồng (mua vào) và 23.510 đồng (bán ra), giảm 60 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm qua. Trong vòng 2 ngày, giá USD tự do giảm 90 đồng, nối dài xu hướng biến động mạnh gần đây.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.700 đồng và 22.980 đồng, tăng 20 đồng so với sáng qua.