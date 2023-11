Vàng hồi giá, “cá mập” SPDR Gold Trust mua ròng

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong lúc nhà đầu tư chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Ba - một điểm dữ liệu quan trọng có thể gây biến động thị trường. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (14/11) tăng lên mức 70,5 triệu đồng/lượng, cao hơn quốc tế khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 69,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 58,6 triệu đồng/lượng và 59,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 150.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 69,7 triệu đồng/lượng và 70,5 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.946,1 USD/oz, giảm 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá này tương đương gần 57,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 250.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 13 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn đang cao hơn 2,1 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay tăng 7,1 USD/oz, tương đương tăng 0,37%, chốt ở mức 1.956,8 USD/oz.

Phiên hồi phục này của giá vàng thế giới là không đáng kể so với mức giảm khoảng 2,8% ghi nhận trong tuần trước. Giá vàng được giải toả bớt áp lực giảm giá khi đồng USD giảm trong phiên đầu tuần. Chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức dưới 105,7 điểm, giảm gần 0,2% so với mức chốt của tuần trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ không có biến động đáng kể trong phiên này, dù tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s vào hôm thứ Sáu hạ triển vọng tín nhiệm của Mỹ xuống ‘tiêu cực’. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm gần như đi ngang trong phiên đầu tuần, đến cuối phiên giao dịch ở mức 4,638%.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trên thị trường tài chính Mỹ trong tuần này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Ba, tiếp đến là báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) dự kiến công bố vào ngày thứ Tư.

CPI toàn phần được dự báo tăng 3,3% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,1% so với tháng trước - theo một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, CPI lõi được dự báo tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với tháng trước.

Nếu số liệu lạm phát thực tế cao hơn dự báo, giá vàng có thể giảm mạnh vì điều đó củng cố khả năng Fed tăng lãi suất thêm 1 lần nữa - theo chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures. “Nhưng nếu số liệu lạm phát phù hợp với dự báo, giá vàng sẽ vượt ngưỡng 1.950 USD/oz”, ông Haberkorn phát biểu.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà đầu cơ đang đặt cược khả năng 86% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

1 năm qua, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 9,9%. Đơn vị: USD/oz.

Hiện tại, giá vàng vẫn đang đương đầu với áp lực giảm từ khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Trong khi đó, lực hỗ trợ giá vàng từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro do chiến tranh Israel-Hamas hầu như không còn.

“Trong ngắn hạn, sự ham thích của nhà đầu tư đối với vàng sẽ tuỳ thuộc vào mức độ leo thang của căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, vàng vẫn đối mặt với những trở ngại từ môi trường lãi suất cao ở Mỹ. Về mặt chiến thuật, chúng tôi cho rằng nếu vàng bị bán tháo thì đó là cơ hội để mua, vì rủi ro gia tăng có thể giúp vàng phát huy tốt vai trò ‘hầm trú ẩn’”, một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs nhận định.

Phiên đầu tuần, quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn vàng, nâng nắm giữ lên 870,5 tấn vàng. Gần đây, quỹ này đã bán ít đi và mua nhiều hơn, sau khi bán ròng gần như liên tục từ đầu năm.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.170 đồng (mua vào) và 24.540 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua, nâng tổng mức tăng trong 2 ngày lên 70 đồng, sau khi giảm 220 đồng trong tuần trước.