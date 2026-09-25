Một doanh nghiệp tăng giá vàng miếng SJC trong phiên sáng

Trong phiên sáng nay 25/9, giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt đứng im “bất động”, riêng chỉ có một doanh nghiệp phía Nam tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn 9999, xu hướng phân hoá rõ rệt giữa các doanh nghiệp…

Giá mua, bán vàng miếng SJC giữ nguyên tại ngưỡng 141,4 triệu – 144,4 triệu (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Trải qua 4 phiên liên tục biến động mạnh kể từ đầu tuần (21 – 24/9), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn trên toàn quốc đồng loạt chững lại trong phiên sáng nay (25/9).

Mở cửa phiên, Công ty SJC vẫn niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 141,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 144,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (24/9), giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC không đổi.

Tính đến 11 giờ, các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt được niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 141,4 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên so với giá chốt phiên 24/9.

Trong phiên sáng 25/9, giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến neo tại ngưỡng 141,4 triệu – 144,4 triệuđồng/lượng. Riêng chỉ có Mi Hồng điều chỉnh tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với vàng miếng SJC.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tiếp tục đi ngang sang phiên thứ ba liên tiếp.

Thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC ở ngưỡng 140,5 triệu – 144 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận giá mua, bán vàng miếng thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng bật tăng ngay từ khi mở cửa phiên.

Thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng miếng. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 142,7 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 25/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ngược lại, diễn biến phân hoá thể hiện rõ nét trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” giữa các đơn vị kinh doanh. Trong khi một số doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn thì cá biệt ba đơn vị điều chỉnh tăng nhẹ từ 100 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải thuộc nhóm neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Đồng thời, đây cũng là ba đơn vị tăng giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 141,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 24/9. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 141,7 triệu – 145,7 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Tính đến 11 giờ, giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, neo giá mua vàng nhẫn tại 141,8 triệu và giá bán là 145,8 triệu đồng/lượng.

Biên độ điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 25/9 so với 24/9 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, nương theo diễn biến đi ngang trên thị trường vàng miếng SJC, các doanh nghiệp còn lại như SJC, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Ngọc Thẩm là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất, neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 133,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này không đổi so với giá chốt phiên 24/9. So với doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” là Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn đơn vị này tới 8,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng 140,9 triệu – 143,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng, không thay đổi so với giá chốt phiên 24/9.

Tại PNJ và Phú Quý, cả hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 141,4 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 24/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp trên vẫn giữ nguyên.