VCAM không bán được 300.000 cổ phiếu VCI do giá chưa phù hợp

Như vậy, số lượng cổ phiếu VCI mà quỹ này đang nắm giữ vẫn là 648.300 cổ phiếu, tương ứng 0,09% vốn tại Chứng khoán Vietcap.

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư CK Bản Việt Báo (VCAM) cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE).

Cụ thể, VCAM đăng ký bán ra tối đa 300.000 cổ phiếu VCI, từ ngày 30/12 đến ngày 25/1. Tuy nhiên kết thúc thời gian trên VCAM không bán được bất kỳ cổ phiếu nào do mức giá thị trường chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Như vậy, số lượng cổ phiếu VCI mà quỹ này đang nắm giữ vẫn là 648.300 cổ phiếu, tương ứng 0,09% vốn tại Chứng khoán Vietcap.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 2/12/2025 đến ngày 18/12/2025, VCAM đã mua thành công 580.000 cổ phiếu VCI trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký. Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch là do mức giá thị trường chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Sau giao dịch, VCAM tăng sở hữu cổ phiếu VCI từ 68.300 cổ phiếu lên 648.300 cổ phiếu như hiện tại.

Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 2/12/2025 đến ngày 18/12/2025, quỹ thuộc VCAM là Quỹ đầu tư Bản Việt Discovery cũng mua vào thành công 100.000 cổ phiếu VCI đã đăng ký, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,01% vốn điều lệ của Chứng khoán Vietcap.

Theo giới thiệu VCAM được thành lập từ năm 2006, ngành nghề kinh doanh chính gồm các hoạt động quản lý quỹ (cụ thể là lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán). Trụ sở chính đặt tại Lầu 5, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Về nhân sự, hiện bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Vietcap đồng thời cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT VCAM.

Liên quan đến cổ phiếu VCI, ngày 201/ vừa qua, VCI đã thanh toán cổ tức đợt 1/2026 với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Như vậy, với 850,1 triệu cổ phiếu VCI đang lưu hành trên thị trường, VCI phải chi khoảng 425,05 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức và nguồn chi trả được lấy từ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/9/2025.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 4/2025 thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, chỉ số VN-Index có lúc đạt 1.805,93 điểm so với thời điểm tại ngày 30/09/2025 là 1.661,70 điểm, Do đó trong kỳ, Vietcap đã hiện thực hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên lãi ròng bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của hoạt động tự doanh chứng khoán ghi nhận 379 tỷ đồng, tăng 307 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ tăng mạnh với doanh thu cho vay giao dịch ký quỹ đạt 376 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Vì vậy lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 tăng mạnh so với Quý 4/2024, đạt 442,9 tỷ đồng, tăng 224,5 tỷ đòng (tương ứng tăng 103%). Lợi nhuận năm 2025 ghi nhận 1.341,9 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.