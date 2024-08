VCCI đề xuất không giảm mức trích lập một số quỹ tại tổ chức tín dụng do Nhà nước chi phối vốn

VCCI vừa có góp ý đối với dự thảo "Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài", trong đó có đề cập nội dung giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Dự thảo do Bộ Tài chính soạn thảo.

Theo đó, VCCI cho biết một số quy định xử lý về tổn thất tài sản tại Dự thảo mà Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đang xung đột, không thống nhất với Bộ luật Dân sự.

Cụ thể, Điều 11.1 của Dự thảo quy định khi bị tổn thất về tài sản, tổ chức tín dụng phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý. Trường hợp do nguyên nhân chủ quan thì người gây ra tổn thất phải bồi thường.

VCCI cho biết trên thực tế, việc xác định thiệt hại gây ra do nguyên nhân chủ quan hay khách quan không phải việc đơn giản. Bộ luật Dân sự không sử dụng các khái niệm nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà sử dụng khái niệm “bên có lỗi gây thiệt hại”.

Thêm vào đó, Điều 11.1 cũng quy định thẩm quyền quyết định mức bồi thường thực hiện theo Điều lệ tổ chức tín dụng. VCCI cho rằng quy định này cũng không phù hợp với Điều 585 của Bộ luật Dân sự, khi mức bồi thường thiệt hại có thể do các bên thoả thuận hoặc yêu cầu Toà án giải quyết.

Do đó, VCCI đề nghị Bộ Tài chính áp dụng các nguyên tắc và thuật ngữ đã được sử dụng trong Bộ luật Dân sự để bảo đảm thống nhất trong quá trình áp dụng.

Liên quan tới phân phối lợi nhuận đối với tổ chức tín dụng trên 50% vốn Nhà nước; Điều 24.3.b và Điều 25.3.b của Dự thảo quy định về việc xử lý lợi nhuận của các tổ chức tín dụng. So với quy định hiện hành, Dự thảo đề xuất thay đổi mức trích quỹ như sau: tăng mức trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ từ 5% lên 10%, giảm trích Quỹ dự phòng tài chính từ 10% xuống 5%, giảm mức trích Quỹ đầu tư phát triển từ 25% xuống 20%.

Theo VCCI, việc trích lập các Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ đầu tư phát triển có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho các ngân hàng. Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng của Việt Nam chưa thực sự vững mạnh trước những biến động tài chính trong nước cũng như thế giới, rất cần ưu tiên nguồn lực tài chính để các ngân hàng có thể cải thiện các hệ số an toàn cũng như khả năng chống chịu biến động. Do đó, VCCI đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc lại về đề xuất giảm mức trích vào các Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ đầu tư phát triển.