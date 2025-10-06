Vi phạm nhiều lỗi, IDP bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 307/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sữa Quốc tế Lof (mã IDP-UPCoM) với tổng số tiền phạt là 185 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty chưa công bố thông tin về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2023; công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính riêng quý 3/2023, Báo cáo thường niên năm 2023, giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP;

Tiếp theo là mức phạt 77,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với nhiều văn bản.

Cụ thể: theo Công văn số 1888/VSDC-ĐK.NV ngày 21/02/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổng số lượng cổ đông của Công ty tại ngày 19/02/2024 là 62 cổ đông. Theo quy định tại Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Công ty có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước văn bản thông báo kèm danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Tuy nhiên, công ty không gửi văn bản thông báo việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định), theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ - CP (Nghị định số 128/2021/NĐ - CP);

Cuối cùng là mức phạt 22,5 triệu đồng đối với hành vi không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Cụ thể: theo Thuyết minh số 28 tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023, Công ty thuyết minh thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc trong năm là 15,395 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc. Đồng thời, Công ty không báo cáo nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024), theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, IDP báo lãi giảm mạnh từ hơn 511 tỷ năm 2024 xuống chỉ còn gần 71 tỷ năm 2025. Nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng 12,24%, tuy nhiên chi phí giá vốn do ảnh hưởng bở sự thay đổi cơ cấu doanh số của các nhóm sản phẩn nên giá vốn hàng bán cũng tăng từ 2.108 tỷ lên 2.448 tỷ (tăng 340 tỷ, tương đương 16,15%), bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh các khoản phí bán hàng, marketing và chi phí quản lý; kèm theo chi phí vay cũng tăng cao nên lợi nhuận sau thuế tại 30/06/2025 giảm tương ứng 86,13% so với cùng kỳ năm trước.