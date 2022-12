Vi phạm quy định về hạn mức cho vay ký quỹ, SBBS bị phạt tiền

Ngày 26/12/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (SBBS).

Theo đó, SBBS bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ.

Cụ thể: dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của Công ty đối với 05 khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty theo quy định.

Tạm tính từ đầu tháng 12 đến nay, SSC đã xử phạt 5 công ty chứng khoán gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) với số tiền tổng cộng 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật; Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTSC) bị phạt 275 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán và đã có báo cáo có nội dung sai lệch; Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (BETA) bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn.

Trong đó, nặng nhất là Công ty cổ phần Chứng khoán APG (APG) bị phạt tới 985 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật; không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ; báo cáo có nội dung sai lệch; vi phạm quy định về hạn chế cho vay và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Xây dựng công trình ngầm (mã CTN-UPCoM) bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: CTN đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK Hà Nội) và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, BCTC (riêng, hợp nhất) đã kiểm toán năm 2018, 2019, Báo cáo thường niên năm 2017, 2018, 2019, 2020, BCTC riêng năm 2020 được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2022 và công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của SGDCK Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN về BCTC năm 2016 được kiểm toán).

Trước đó, SSC cũng xử phạt ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng (mã BHT-UPCOM) với số tiền là 100 triệu đồng do ông này không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, vào ngày 7/5/2021, ông Nguyễn Văn Thường, giao dịch mua 690.000 cổ phiếu BHT, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 6.900.000.000 đồng nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Còn ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã VPG-HOSE) bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của công ty đại chúng thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Cụ thể: theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát có giao dịch bán hàng hóa với ông Nguyễn Văn Đức – Tuy nhiên, giao dịch của ông Nguyễn Văn Đức chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.