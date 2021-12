Vì sao Bộ Khoa học và Công nghệ gỡ thông tin bộ KIT test Việt Nam được WHO chấp thuận?

Trước đó, hồi cuối tháng 4/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã từng gửi thông cáo báo chí về việc bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận. Theo thông tin này, Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá bộ kit LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit do công ty Việt Á sản xuất theo Quy trình Danh sách Sử dụng Khẩn cấp (EUL) và cấp mã số EUL 0524-210-00.

Thông cáo này cũng cho biết, ngày 21/4/2020, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu (CE) và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho bộ sản phẩm xét nghiệm này.

Thông tin về “Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận" cũng đã được đăng tải trên webstie của Bộ. Tuy nhiên, đến nay, khi truy cập vào các đường link cũ của những bài viết, thông tin cho biết những đường link này đã bị gỡ bỏ.

Chia sẻ với báo chí, một đại diện cho biết do chưa xem xét kỹ lưỡng thông tin phản hồi của WHO về bộ kit test của Công ty Việt Á. WHO mới chỉ "chấp thuận đưa kit test này vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng"…

Thực tế, theo cập nhật ngày 20/10/2020, WHO công bố báo cáo công khai về đánh giá sử dụng khẩn cấp của WHO thẩm định bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á là: Not Accepted- Không được chấp nhận.

Ngày 10/12, theo danh sách "SARS‐CoV‐2 IVDs: sản phẩm không được chấp thuận cho EUL" đăng tải trên website chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cũng có tên bộ kit test xét nghiệm LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit, mã số sản phẩm VA.A02-055H, số hồ sơ đăng ký EUL 0524-210-00 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona chủng mới (Covid- 19), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi họp khẩn với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu bàn về các định hướng nghiên cứu góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sau buổi họp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định phê duyệt đặt hàng 04 nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp quốc gia đột xuất góp phần phòng chống dịch bệnh, trong đó có đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện vi rút corona chủng mới (nCoV)”

Bộ sinh phẩm (bộ KIT) real-time RT-PCR nói trên là kết quả của đề tài “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR phát hiện vi rút corona chủng mới (nCoV)” do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện.

Ngày 03/3/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập đã họp đánh giá kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kít real-time RT-PCR one step với tỷ lệ 08/08 (100%) thành viên đồng ý thông qua và nhất trí kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng.