Tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng vừa đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.
Theo đó, Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (nằm trên địa bàn phường Thượng Cát) được định hướng trở thành khu đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm khu vực về khoa học sự sống, công nghệ sinh học và công nghệ cao; đồng thời thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.
Dự án hướng đến nhiều mục tiêu chiến lược như: quảng bá Hà Nội là điểm đến đầu tư công nghệ cao; thu hút các tập đoàn, tổ chức nghiên cứu quốc tế; thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo; khuyến khích đầu tư bền vững, giá trị gia tăng cao; tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu…
Về tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất đợt 3 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 8/2026, trong khi đợt 4 sẽ hoàn thành vào quý 3/2026.
Đối với hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn 1, quy mô 10ha đã được khởi công từ ngày 16/3/2026. Dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026, tuy nhiên tiến độ đang bị kéo dài do vướng mắc về mặt bằng thi công. Các giai đoạn tiếp theo với diện tích 189ha cùng trạm xử lý nước thải sẽ triển khai từ tháng 9/2026 và hoàn thành trong quý 3/2028.
Theo kế hoạch, đầu năm 2027, chủ đầu tư dự kiến khởi công hai tòa nhà cao 8 tầng tại khu vực cổng chính của dự án, gồm một tòa nhà văn phòng và một tòa nhà phòng thí nghiệm. Cùng thời điểm này cũng triển khai xây dựng khu công viên trung tâm rộng 24ha và hồ điều hòa hơn 9ha, tích hợp các công trình văn hóa, bảo tàng, câu lạc bộ cùng các hạng mục phụ trợ theo quy hoạch. Đến quý 3/2027, dự án dự kiến tiếp tục khởi công hai tòa nhà lưu trú phục vụ chuyên gia và người lao động.
Song song với quá trình đầu tư hạ tầng, dự án xây dựng lộ trình thu hút đầu tư theo từng năm. Từ năm 2027 đến năm 2033, Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội đặt mục tiêu từng bước lấp đầy các khu chức năng, ưu tiên lĩnh vực: thiết bị y tế, công nghệ chăm sóc sức khỏe, bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, sản xuất công nghệ cao, đồng thời thu hút đầu tư vào các khu thương mại, dịch vụ, đào tạo, bệnh viện và trường học. Theo kế hoạch đến năm 2033, toàn bộ diện tích các khu chức năng của dự án sẽ cơ bản được thu hút đầu tư và đưa vào khai thác.
Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo từ các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu sở, ngành, địa phương và đơn vị cần tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại còn lại. Trong đó, đối với tuyến đường 70 kéo dài đoạn qua khu công nghệ cao, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị địa phương đẩy nhanh công tác thu hồi đất nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026.
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đề nghị nghiên cứu cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phát huy cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội đối với các tập đoàn công nghệ quốc tế.
Cùng với đó, các đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động xử lý ngay khó khăn phát sinh, thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ và kịp thời báo cáo Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền để được xem xét, tháo gỡ, phấn đấu sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao quy mô lớn.
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