Dòng vốn hướng đến những thị trường bất động sản có lợi thế kết nối

Thay vì chỉ lựa chọn từng địa phương, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các khu vực có hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi và dư địa phát triển dài hạn. Đây cũng là xu hướng đang tạo thêm cơ hội cho thị trường bất động sản Việt Nam…

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Theo báo cáo “Hoạch định cho một thành phố đa cực” của Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Jones Lang Lasalle (JLL), trong bối cảnh mỗi quốc gia đều sở hữu những thế mạnh riêng, thì Việt Nam cũng được đánh giá nổi bật nhờ lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Báo cáo nhận định Việt Nam là quốc gia mang đến “bộ cơ hội theo định hướng hành lang gắn kết nhất trong khu vực”, khi sức mạnh không chỉ đến từ từng thành phố riêng lẻ, mà còn từ khả năng kết nối thành mạng lưới các thị trường, tạo nên hệ sinh thái đầu tư đa dạng.

Ông Chua Yang Liang, Giám đốc Bộ phận nghiên cứu và tư vấn khu vực Đông Nam Á, JLL, cho rằng thị trường Đông Nam Á ngày càng hấp dẫn đầu tư, nhưng cũng đòi hỏi sự lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Để thành công, thay vì chỉ đầu tư một cách chung chung, nhà đầu tư cần định vị đúng hành lang kinh tế, đúng lĩnh vực và có chiến lược tài sản phù hợp.

Theo vị chuyên gia, chính sách công đang trở thành tín hiệu quan trọng đối với thị trường, trong khi hạ tầng giao thông tiếp tục định hình lại không gian phát triển, nâng cao vai trò của đô thị vệ tinh và mạng lưới liên kết khu vực, chứ không chỉ tập trung vào những khu trung tâm. Đặc biệt, thị trường bất động sản cũng phân hóa rõ nét hơn, khi các tài sản chất lượng cao tiếp tục thu hút nhu cầu, còn những tài sản cũ phải đối mặt với áp lực tái định vị, cải tạo hoặc chuyển đổi công năng.

Trong bối cảnh đó, ông Chua Yang Liang đánh giá cơ hội đầu tư tại Việt Nam tập trung vào 4 nhóm trọng tâm. Thứ nhất, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và chiến lược “Trung Quốc +1”, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hàng đầu. Nhu cầu về đất công nghiệp, nhà xưởng xây sẵn, kho bãi hiện đại tại các khu công nghiệp có kết nối hạ tầng tốt vẫn ở mức cao, tạo ra cơ hội bền vững cho việc phát triển các nền tảng logistics và công nghiệp quy mô lớn.

Thứ hai, cơ hội không còn giới hạn trong địa giới hành chính của một tỉnh, mà mở rộng ra toàn bộ các “siêu vùng” kinh tế, cụ thể là tam giác công nghiệp phía Bắc (Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng) và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (TP.Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận). Việc đầu tư vào những dự án phát triển đô thị hỗn hợp, khu công nghiệp vệ tinh và hệ thống logistics liên vùng trong các hành lang này sẽ nắm bắt trọn vẹn tiềm năng tăng trưởng.

Thứ ba, khi chi phí tại một số thị trường trung tâm như TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng lên, dòng vốn và dự án có xu hướng lan tỏa mạnh mẽ đến các tỉnh khác. Những tỉnh có vị trí chiến lược, quỹ đất dồi dào và được đầu tư mạnh về hạ tầng kết nối sẽ là điểm đến mới cho nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận hấp dẫn và chi phí cạnh tranh.

Thứ tư, các thành phố lớn cũng có sự chuyển mình mạnh mẽ. Đà Nẵng là một ví dụ điển hình khi đang chuyển đổi từ một thành phố du lịch đơn thuần thành một trung tâm tài chính và thương mại năng động của miền Trung. Qua đó, mở ra cơ hội cho một số phân khúc bất động sản chất lượng cao như: văn phòng hạng A, trung tâm thương mại cao cấp và dự án phức hợp.

Đánh giá về xu hướng này, bà Lê Thị Huyền Trang, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam, nhận định mô hình các thị trường kết nối đang trở thành cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư và mở rộng hoạt động. Bà Trang cho rằng thay vì chỉ cân nhắc nên đầu tư vào thành phố nào, nhiều doanh nghiệp hiện quan tâm đến việc lựa chọn vị trí trong các vùng kinh tế liên kết, nhằm tối ưu chuỗi cung ứng và tiếp cận nguồn lao động.

Không chỉ nhìn từ góc độ Việt Nam, JLL cũng đặt những lợi thế này vào bức tranh phát triển chung của Đông Nam Á. Theo đó, sức mạnh của Việt Nam nằm ở quy mô phát triển công nghiệp, logistics và chiến lược phát triển theo các hành lang kinh tế. Những “siêu vùng kinh tế” của Việt Nam được đánh giá có tầm quan trọng tương đương với một số ví dụ điển hình nhất khu vực như: trục Johor - Singapore và Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan.

Bổ sung thêm về xu hướng đầu tư, ông Michael Glancy, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á, JLL, nhấn mạnh bài toán hiện nay không chỉ là lựa chọn thị trường, mà còn phải hiểu vị trí của thị trường trong hệ sinh thái gồm: chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực và dòng vốn. Đây là động lực sẽ tiếp tục tác động đến thị trường bất động sản Đông Nam Á trong giai đoạn tới, bên cạnh chỉ số về giá thuê, nguồn cung và lợi nhuận.