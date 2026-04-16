Viện dưỡng lão thông minh “nở rộ” tại châu Á

Giữa tháng 3 vừa qua, một trung tâm dưỡng lão ứng dụng robot đã được khai trương tại Khu phát triển kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh (E-Town), Trung Quốc. Cơ sở rộng 1.100m2, gồm 4 tầng, triển khai 43 loại robot và thiết bị thông minh từ 23 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu...
Trung tâm dưỡng lão này được thiết kế theo 3 nhóm chức năng
chính gồm dịch vụ cơ bản, ứng dụng robot và cải tạo không gian sống thân thiện
với người cao tuổi, hình thành một hệ sinh thái “công nghệ và dưỡng lão” toàn
diện. Tầng 1 của trạm là khu ẩm thực tự động hóa với robot gọi món và nấu ăn. Tầng
cao nhất là căn hộ mẫu tối ưu hóa không gian sống cho người già với hệ thống
giám sát an toàn.
Chẳng hạn, robot khung xương ngoài hỗ trợ phục hồi chức năng
vận động, trong khi robot chơi cờ, pha trà giúp người cao tuổi có thêm hoạt động
giải trí nhẹ nhàng. Tại khu trải nghiệm tầng 3, bà Wu - người từng bị chấn
thương đầu gối, đánh giá cao thiết bị hỗ trợ lên xuống cầu thang và các robot
massage lưng, cổ. Trong khi đó, ông Zhuang Lei (80 tuổi) chia sẻ ấn tượng với
robot hát, massage và những chú chó máy nhào lộn.
Theo ông Huo Huayu, đại diện Công ty Công nghệ thông minh
Xinggong Jujiang, mô hình trạm chăm sóc cộng đồng như thế này giúp cung cấp dữ
liệu thực tế để doanh nghiệp nâng cấp robot, từ xe lăn điện đến máy dọn dẹp. Phần
lớn các hoạt động trải nghiệm đều miễn phí; riêng các dịch vụ ăn uống và trị liệu
thu phí nhưng được trợ giá bởi chính quyền.
Thực tiễn tại một trung tâm dưỡng lão thông minh ở Ô Trấn
(Chiết Giang), robot đang phát huy hiệu quả trong việc thay thế các công việc nặng
nhọc và lặp lại. Từ giao suất ăn, phát thuốc đến hỗ trợ phục hồi chức năng hay
nâng đỡ người bệnh, các thiết bị này giúp giảm đáng kể gánh nặng thể chất cho
nhân viên chăm sóc.
Hiện nay, robot chủ yếu đảm nhận những công việc nặng nhọc
hoặc lặp lại như giám sát an toàn 24/7, hỗ trợ di chuyển, nâng đỡ, hoặc tập luyện
phục hồi. Đây là bước đầu trong mô hình “hợp tác người – máy”, nơi robot thay
thế một phần lao động thủ công, còn con người tập trung vào giao tiếp và chăm
sóc tinh thần.
Giống như Trung Quốc, Nhật Bản cũng đã áp dụng chiến lược ứng
dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống, khởi đầu từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi. Nhiều dòng robot đã được nghiên cứu, sản
xuất và thử nghiệm, mỗi loại đáp ứng những mục tiêu khác nhau trong việc chăm
sóc người cao tuổi tại viện dưỡng lão.
Có những robot hỗ trợ vận động và sinh hoạt như HAL, được thiết kế để
giúp người cao tuổi di chuyển, đứng lên hoặc thực hiện các sinh hoạt cơ bản.
Hay Twendy-one, có khả năng cầm nắm đồ vật, mở tủ lạnh, hoặc giúp người bệnh
thay đổi tư thế nhằm giảm nguy cơ loét da.
Tương tự, Mamoru là một ví dụ robot giám sát và đảm bảo an
toàn, sử dụng cảm biến RFID (có thể tích hợp vào dép) để theo dõi vị trí người
cao tuổi, hỗ trợ phát hiện ngã hoặc mất phương hướng trong không gian sống. Robot
đồng hành và trị liệu Palro có
thể hát và hướng dẫn các bài tập thể dục nhẹ, còn robot Pepper dẫn dắt
các hoạt động nhóm tại các trung tâm chăm sóc ban ngày.
Số lượng lao động nước ngoài trong ngành điều dưỡng tại Nhật
Bản đã tăng lên những năm gần đây, nhưng chỉ chiếm chưa đến 3% tổng lực lượng
lao động trong lĩnh vực này. "Trong 10, 15 năm tới, tình hình sẽ rất ảm đạm.
Công nghệ là cơ hội tốt nhất để chúng tôi ngăn chặn điều đó", ông Takashi
Miyamoto, giám đốc Zenkoukai, một cơ sở chăm sóc người cao tuổi, chia sẻ.
Tại một cơ sở dưỡng lão ở Tokyo, robot nhỏ hỗ trợ nhân viên y tế bằng
cách hướng dẫn người cao tuổi tập thể dục, trong khi một thiết bị cảm biến đặt dưới nệm giúp theo dõi tình trạng giấc ngủ, giảm
bớt công việc cho nhân viên vào ban đêm. Ông Sugano, Chủ tịch Hiệp hội Robot Nhật Bản, nhận định khi
có sự xuất hiện của con người, các vấn đề như an toàn và cách phối hợp chuyển động
của robot với từng cá nhân sẽ nảy sinh.
"Nếu chúng ta có robot AI nắm bắt
được điều kiện sống và đặc điểm cá nhân của từng người được chăm sóc, chúng có
thể cung cấp dịch vụ tương tự điều dưỡng trong tương lai. Tôi hy vọng robot và con người
có thể cùng nhau làm việc để cải thiện dịch vụ chăm sóc", ông Sugano nói.
Tại Hàn Quốc, đối mặt với tỷ lệ người cao tuổi trầm cảm cao kỷ lục, chính quyền đã nỗ lực giải bài toán sức khỏe tâm thần cho nền “kinh tế bạc” bằng những
robot tích hợp trí tuệ nhân tạo. Tính đến tháng 11/2025, hơn 12.000 robot mang
tên Hyodol được triển khai tới những người già sống một mình trên khắp xứ sở
kim chi.
Phần lớn số thiết bị này được phân phối qua các chương trình phúc lợi
của chính phủ, trong khi khoảng 1.000 đơn vị khác do các gia đình tự trang bị với
giá 1,3 triệu won (879 USD) cho mẫu mới nhất. Hyodol sở hữu ngoại hình của một đứa trẻ 7 tuổi với đôi mắt
to, nụ cười tươi tắn.
Robot hoạt động dựa trên nền
tảng giám sát web và ứng dụng điện thoại, cho phép người thân hoặc nhân viên xã
hội theo dõi từ xa lịch trình sinh hoạt, ăn uống của người cao tuổi. Thiết bị đảm nhiệm
hai vai trò là hỗ trợ y tế (nhắc uống thuốc, cảnh báo khẩn cấp) và xoa dịu tinh
thần.
Trên bình diện quốc tế, thị trường robot chăm sóc người cao
tuổi đang bùng nổ với dự báo đạt quy mô 7,7 tỷ USD vào năm 2030, theo CNN.
Tuy vậy, việc đưa robot vào chăm sóc người cao tuổi hiện đang đối mặt với nhiều
thách thức.
Ngay cả những thao tác tưởng chừng đơn giản như rót nước cũng đòi hỏi
robot phải kết hợp nhiều năng lực: Nhận diện vật thể, hiểu ngữ cảnh, điều khiển
lực chính xác. Trong môi trường thực tế, nơi mỗi người cao tuổi có tình trạng sức
khỏe, thể trạng và nhu cầu khác nhau thì độ phức tạp càng tăng lên gấp bội.
Ngoài yếu tố kỹ thuật, trải nghiệm người dùng cũng rất quan
trọng. Nhiều người cao tuổi gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ, đặc biệt là khi
robot không hiểu ngôn ngữ địa phương hoặc giao diện quá phức tạp. “Quá
trình đưa robot vào các viện dưỡng lão sẽ diễn ra từng bước, khó có thể đạt được
trong thời gian ngắn”, ông Zhu Songchun, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trí tuệ
nhân tạo tổng quát Bắc Kinh, nhận định.
“Chỉ khi robot có thể hiểu được phương
ngữ, nắm bắt nhu cầu và thích nghi với thói quen của người cao tuổi, công nghệ
mới thực sự phát huy hiệu quả, góp phần chuyển từ ‘dưỡng lão’ sang ‘hưởng lão’”.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
