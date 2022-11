Viên kim cương “Chim yến vàng” dự kiến đấu giá được 13 triệu bảng Anh

Viên kim cương Golden Canary (Chim yến vàng) từng được trưng bày ở triển lãm Dubai tại DIFC, trước khi được chuyển tới Đài Bắc (Đài Loan), Geneva (Thụy Sĩ) và Hong Kong, cuối cùng, sẽ được đưa về New York, Mỹ, trong sự kiện đấu giá Magnificent Jewels của Sotheby's ngày 7/12 tới đây. Đặc biệt, viên kim cương được đấu giá mà không có giá khởi điểm - có nghĩa là nó sẽ được bán với bất kỳ giá nào cao nhất trong ngày.

Có màu vàng đậm, Golden Canary là một phần của viên kim cương thô lớn, nặng gần 890 carat, được một bé gái tìm thấy khi đang chơi trong vườn nhà bác trong đống đổ nát ở Cộng hòa Congo những năm 1980. Là một trong những viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy, người ta mất gần 5 năm cắt nó thành 15 viên đá nhỏ. Phần lớn nhất có kích thước 407,5 carat cắt theo hình khiên, được đặt tên là Incomparable Diamond, trở thành viên kim cương hoàn mỹ lớn nhất từng được Viện Đá quý Mỹ phân loại và trưng bày tại nhiều cuộc triển lãm.

Tuy nhiên gần đây, chủ của Incomparable Diamond đã cắt lại viên kim cương này thành hình quả lê cổ điển để làm tăng thêm màu sắc và sự sống động của nó, và đặt lại tên là Golden Canary, theo The National News. Việc cắt lại viên kim cương như hiện tại đã tăng độ rực rỡ, mang lại vẻ ngoài mới cho viên kim cương. "Các chuyên gia tận dụng những tiến bộ có sẵn trong công nghệ, mô hình điện toán cùng với đánh giá trực quan để tạo hình lại cho viên kim cương”, viện Đá quý Hoa Kỳ cho biết trong báo cáo phân loại. “Tất cả mọi thứ từ định hướng đến hình dạng lẫn kiểu cắt đều được cân nhắc kỹ”.

Viên kim cương hình khiên Incomparable Diamond trước khi được cắt lại và đổi tên thành Golden Canary.

Sophie Stevens, giám đốc chuyên gia về trang sức tại Sotheby's Dubai, cho biết: "Rõ ràng là bên trong nó vẫn hoàn mỹ, nhưng bây giờ chúng tôi đang được nhìn thấy một viên kim cương màu vàng tươi sáng hơn. Phần viền bên ngoài cũng đẹp hơn nhiều, màu sắc thì đậm hơn. Ngày nay, chúng tôi may mắn vì không phải dựa vào chuyên môn của con người mà có công nghệ máy tính tuyệt vời để soi vào bên trong viên đá, từ đó chỉ ra cách tốt nhất để cắt nó thành những mảnh kim cương có chất lượng tuyệt vời".

Rất nhiều chuyên gia về kim cương đồng ý với đánh giá trên. “Cần phải có sự can đảm để cắt viên kim cương này. Bất cứ ai sở hữu viên kim cương này đều sẽ cảm thấy đáng để mua,” Benjamin Goldberg của William Goldberg, công ty ở New York chuyên về đồ trang sức kim cương, cho biết. “Hình dạng cắt mới làm cho viên kim cương rực rỡ hơn”, David Doppelt của Jonathan Doppelt, nhà trang sức kim cương ở New York chuyên về kim cương màu vàng, đồng tình. “Những viên kim cương màu vàng nâu thường nhìn hơi mờ đục. Tôi nghĩ viên kim cương được đổi tên thành Golden Canary bởi vì các chuyên gia muốn nhấn mạnh đây là viên kim cương màu vàng. Trước kia, viên kim cương hơi ngả về màu nâu”.

Kim cương vàng thuộc nhóm kim cương màu, là những viên kim cương nằm ngoài thang điểm đo chất lượng màu (D-Z) cho kim cương không màu thường thấy. Kim cương vàng chỉ chiếm 0,006% các kim cương được khai thác và trong số đó, chỉ một phần rất nhỏ là hoàn mỹ (không có vết nứt rạn) từ bên trong. Kim cương vàng được hình thành từ cacbon giống kim cương không màu nhưng có thêm lượng nitơ bên trong tạo nên màu vàng.

Phiên đấu giá Magnificent Jewels tại Sotheby ở New York vào ngày 7/12 tới bao gồm nhiều viên kim cương nằm trong top quý hiếm. Giới chuyên môn ước tính viên kim cương “Chim yến vàng” sẽ được bán với giá 13 triệu bảng Anh (14,5 triệu USD), cũng tương tự như Enigma - viên kim cương đen 555,5 carat được bán ở London vào tháng 2 năm nay. “Bất kể giá trị của nó là bao nhiêu, nó sẽ được bán cho bất kỳ giá nào trả giá cao nhất trong ngày", bà Sophie cho biết quyết định đấu giá viên kim cương mà không có giá khởi điểm là điều đã được tính toán kỹ, vì nó sẽ khiến mọi người hào hứng và tạo nên một cuộc đấu thầu cạnh tranh gay gắt.

Với thế hệ trẻ, nữ trang đá màu là lựa chọn hàng đầu. Thế hệ Millennials thích lựa chọn những viên đá quý với những đường cắt độc đáo và màu sắc lập dị để thể hiện cá tính riêng. Golden Canary là viên kim cương mới nhất trong số những viên kim cương màu sắc đặc biệt được đưa ra bán đấu giá trong năm nay. Trước đó, hồi tháng 10, viên kim cương Williamson Pink Star nặng 11,15 carat, được bán với giá 57,7 triệu USD tại Sotheby’s Hong Kong. Giá mỗi carat tương đương hơn 5 triệu USD đã lập kỷ lục đấu giá mới. Còn hồi tháng 4 năm nay, De Beers Blue, viên kim cương xanh lớn nhất từng xuất hiện trong một cuộc đấu giá, đã được bán với giá hơn 57,4 triệu USD cũng tại Sotheby’s Hong Kong.

Sắp tới, một bộ sưu tập gồm 8 viên kim cương xanh hoàn mỹ sẽ được bán trong phiên bán Magnificent Jewels của Sotheby’s ở New York, Geneva và Hong Kong bắt đầu từ tháng 11 đến hết mùa xuân năm 2023. Được đặt tên là “The De Beers Exceptional Blue Collection”, bộ sưu tập này trị giá tổng cộng hơn 70 triệu USD, nhà đấu giá cho biết. Tuy nhiên, ước tính 8 viên kim cương sẽ được mua với giá hơn 84,8 triệu USD.