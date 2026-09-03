Tốc độ Internet Việt Nam tăng trưởng hiếm có trên bản đồ thế giới

Việt Nam vừa ghi thêm dấu mốc quan trọng trên bản đồ hạ tầng số toàn cầu khi lần đầu tiên lọt vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới ở cả hai hạng mục băng rộng di động và băng rộng cố định...

Động lực lớn nhất phía sau thành tích tốc độ Internet của Việt Nam đã có bước nhảy vọt hiếm thấy này là việc triển khai mạng 5G trên quy mô toàn quốc - Ảnh minh hoạ.

Theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index tháng 7/2026 của Ookla, Internet di động của Việt Nam đã tăng tới 10 bậc, lên vị trí thứ 10 thế giới với tốc độ tải xuống trung vị đạt 205,58 Mbps, trong khi Internet cố định tiếp tục giữ phong độ ổn định, vươn lên vị trí thứ 7 toàn cầu với 307,11 Mbps.

Chỉ trong chưa đầy hai năm, tốc độ Internet của Việt Nam đã có bước nhảy vọt hiếm thấy. Cuối năm 2024, Internet di động của Việt Nam mới đạt khoảng 87 Mbps và đứng thứ 37 thế giới. Đến tháng 3/2025, tốc độ đã tăng lên khoảng 144 Mbps, lần đầu tiên lọt nhóm 20 quốc gia nhanh nhất. Chỉ hơn một năm sau, tốc độ tiếp tục vượt mốc 200 Mbps, đưa Việt Nam tiến thẳng vào top 10 toàn cầu.

Đối với mạng cố định, quá trình tăng trưởng cũng diễn ra bền bỉ. Từ khoảng 159 Mbps đầu năm 2025, tốc độ đã tăng lên hơn 307 Mbps vào giữa năm 2026, gần gấp đôi chỉ sau khoảng 18 tháng.

Đây là tốc độ tăng trưởng hiếm có ngay cả khi so sánh với nhiều quốc gia phát triển. Trong báo cáo tháng 7 của Ookla, Việt Nam là thị trường có mức cải thiện thứ hạng mạnh nhất thế giới, trong khi phần lớn các quốc gia khác gần như giữ nguyên vị trí.

Động lực lớn nhất phía sau thành tích này là việc triển khai mạng 5G trên quy mô toàn quốc. Khác với giai đoạn thử nghiệm, từ cuối năm 2024 đến nay, các doanh nghiệp viễn thông nước nhà đã đầu tư mạnh vào phủ sóng 5G, mở rộng số lượng trạm phát và tối ưu hạ tầng truyền dẫn. Nhờ đó, tốc độ Internet di động tăng gần như theo từng tháng.

Như vậy, chỉ chưa đầy hai năm, tốc độ Internet của Việt Nam đã có bước nhảy vọt hiếm thấy. Cuối năm 2024, Internet di động của Việt Nam mới đạt khoảng 87 Mbps và đứng thứ 37 thế giới. Đến tháng 3/2025, tốc độ đã tăng lên khoảng 144 Mbps, lần đầu tiên lọt nhóm 20 quốc gia nhanh nhất. Chỉ hơn một năm sau, tốc độ tiếp tục vượt mốc 200 Mbps, đưa Việt Nam tiến thẳng vào top 10 toàn cầu.

Số liệu từ hệ thống đo kiểm i-Speed của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy tốc độ 5G tại Việt Nam từng vượt 594 Mbps vào đầu năm 2026 và tiếp tục duy trì ở mức rất cao, khoảng 462 Mbps trong tháng 7. Điều này cho thấy người dùng ngày càng được kết nối chủ yếu bằng mạng 5G thay vì 4G như trước.

Ý nghĩa của 5G không chỉ nằm ở việc xem video nhanh hơn hay tải dữ liệu trong vài giây. Đây còn là hạ tầng nền tảng cho hàng loạt ứng dụng mới như nhà máy thông minh, xe tự hành, y tế từ xa, thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo hay Internet vạn vật (IoT).

Việc Internet Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng không phải là kết quả của một chiến dịch ngắn hạn, mà là thành quả của quá trình đầu tư kéo dài nhiều năm.

Đến tháng 8/2026, Việt Nam có khoảng 131,7 triệu thuê bao Internet băng rộng di động, gần 24,8 triệu thuê bao băng rộng cố định; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 66%, đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ bảy thế giới. Hệ thống trung tâm dữ liệu thương mại cũng phát triển nhanh với 42 trung tâm dữ liệu, tổng công suất thiết kế khoảng 372,75 MW, tạo nền tảng để phát triển điện toán đám mây, AI và các dịch vụ số quy mô lớn. Những con số này cho thấy tốc độ Internet cao không phải kết quả nhất thời mà phản ánh sự trưởng thành của hạ tầng số quốc gia.

Tuy nhiên, việc lọt vào top 10 thế giới mới chỉ phản ánh một phần chất lượng hạ tầng Internet. Thực tế, chỉ số của Ookla được tính dựa trên kết quả đo từ người dùng tự nguyện thực hiện trên ứng dụng Speedtest. Điều đó có nghĩa đây là tốc độ trung vị tại thời điểm đo, chưa phản ánh đầy đủ mức độ ổn định, khả năng duy trì chất lượng trong giờ cao điểm hay sự đồng đều giữa các vùng miền.

Quan trọng hơn, Internet tốc độ cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Một hạ tầng số hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy thương mại điện tử, phát triển AI, bán dẫn, điện toán đám mây, đồng thời thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đầu tư vào Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, dù còn nhiều việc phải làm, việc Internet Việt Nam lọt vào top 10 thế giới vẫn mang ý nghĩa chiến lược.

Hạ tầng số chất lượng cao sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, thu hút các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao, thúc đẩy phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, AI và bán dẫn. Đồng thời, đây cũng là điều kiện quan trọng để triển khai Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo các mục tiêu mà Việt Nam đang theo đuổi.

Việc Việt Nam lần đầu tiên đứng trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ Internet nhanh nhất thế giới vì thế không nên được nhìn nhận như một đích đến, mà là cột mốc khẳng định năng lực đầu tư hạ tầng số của đất nước.

Thách thức trong giai đoạn tiếp theo không còn là cải thiện vài bậc trên bảng xếp hạng, mà là biến lợi thế về hạ tầng thành động lực cho tăng trưởng kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trong kỷ nguyên số.