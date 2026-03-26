Trang chủ Kinh tế xanh

Việt Nam có vườn quốc gia thứ 36, diện tích hơn 18,5 nghìn ha

Hằng Anh

26/03/2026, 08:57

Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát vừa chính thức được chuyển thành Vườn quốc gia nhằm bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái rừng..

Đến nay Việt Nam có tổng số 36 Vườn quốc gia. Ảnh minh họa
Đến nay Việt Nam có tổng số 36 Vườn quốc gia. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành vườn quốc gia, nâng tổng số vườn quốc gia của Việt Nam lên 36.

Theo quyết định, Vườn quốc gia Bát Xát nằm trên địa bàn ba xã Mường Hum, Dền Sáng và Y Tý (Lào Cai), có tổng diện tích hơn 18.510 ha.

Khu vực này giáp ranh tỉnh Lai Châu và Trung Quốc, với hệ sinh thái rừng tự nhiên còn tương đối nguyên vẹn, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường khu vực đầu nguồn.

Vườn được chia thành 3 phân khu chức năng, gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt hơn 14.600 ha, phân khu phục hồi sinh thái khoảng 3.400 ha và phân khu dịch vụ - hành chính hơn 380 ha.

Ngoài vùng lõi, khu vực vùng đệm bao gồm 32 thôn bản thuộc ba xã, nơi sinh sống của cộng đồng dân cư, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, việc nâng hạng nhằm bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái rừng, bảo tồn nguồn gen và các loài động thực vật quý hiếm, đồng thời tăng cường chức năng phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước và giảm thiểu thiên tai.

Vườn quốc gia Bát Xát cũng được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Cơ quan chức năng sẽ triển khai các chương trình trọng điểm như bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái, phát triển du lịch sinh thái và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm.

Đồng thời, Ban quản lý vườn quốc gia sẽ được thành lập trên cơ sở kế thừa bộ máy hiện có của Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp quy định pháp luật.

Theo Luật Lâm nghiệp 2017, hệ thống rừng đặc dụng, gồm các khu vực bảo tồn thiên nhiên, được phân thành nhiều loại hình, tùy theo mục tiêu bảo tồn và quản lý. Cụ thể, gồm: vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên (còn gọi là khu bảo tồn thiên nhiên), khu bảo tồn loài sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan và rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.

Trong đó, vườn quốc gia được xem là loại hình có giá trị bảo tồn cao nhất, thường có quy mô lớn, đại diện cho các hệ sinh thái tiêu biểu cấp quốc gia hoặc quốc tế. Tính cả Bát Xát, Việt Nam hiện có 36 vườn quốc gia.

Việc nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát nằm trong Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, theo Quyết định của Thủ tướng. 7 vườn mới dự kiến được nâng hạng là: Mường Nhé, Bát Xát, Xuân Liên, An Toàn, Bắc Hướng Hóa, Đắk Rông, Ea Sô, nâng tổng số vườn quốc gia trên cả nước lên 41.

Tính từ khi ban hành quy hoạch, có 2 vườn được nâng hạng, là: Xuân Liên (Thanh Hóa) vào tháng 4/2025 và Bát Xát (Lào Cai).

Như vậy, tính cả Bát Xát, đến nay Việt Nam có tổng số 36 Vườn quốc gia. Cụ thể gồm các Vườn quốc gia Ba Bể, Ba Vì, Bạch Mã, Bái Tử Long, Bến En, Bidoup Núi Bà, Bù Gia Mập, Cát Bà, Cát Tiên, Chư Mom Ray, Chư Yang Sin, Côn Đảo, Cúc Phương, Du Già, Hoàng Liên, Kon Ka Kinh, Lò Gò Xa Mát, Mũi Cà Mau, Núi Chúa, Phia Oắc– Phia Đén, Phong Nha – Kẻ Bàng, Phú Quốc, Phước Bình, Pù Mát, Sông Thanh, Tà Đùng, Tam Đảo, Tràm Chim, U Minh Hạ, U Minh Thượng, Vũ Quang, Xuân Sơn, Xuân Thủy, Yok Đôn, Xuân Liên.

Vườn Quốc gia Cúc Phương hướng mục tiêu thành “ngân hàng gen” tự nhiên

18:03, 20/03/2026

Vườn Quốc gia Cúc Phương hướng mục tiêu thành “ngân hàng gen” tự nhiên

Vườn quốc gia Pù Mát ( Nghệ An) đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN

15:54, 09/12/2025

Vườn quốc gia Pù Mát ( Nghệ An) đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN

Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị duy nhất Việt Nam được trao giải Du lịch sinh thái Châu Á

18:02, 13/10/2025

Vườn quốc gia Cát Tiên là đơn vị duy nhất Việt Nam được trao giải Du lịch sinh thái Châu Á

Trung Quốc: Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đến 2030

Trung Quốc: Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đến 2030

Cùng với chuyển đổi xanh, một trụ cột quan trọng của kế hoạch là xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch, ít carbon, an toàn và hiệu quả. Một mặt, Trung Quốc tiếp tục mở rộng năng lượng sạch với tốc độ nhanh và thúc đẩy công nghệ xanh trở thành động lực tăng trưởng kinh tế; mặt khác, duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với việc giảm phát thải tuyệt đối, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh năng lượng…

Giảm thời gian xem xét phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu chất suy giảm tầng ozone

Giảm thời gian xem xét phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu chất suy giảm tầng ozone

Theo quy định mới, cùng với việc cắt giảm thời gian kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng chất được kiểm soát; thời gian xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát cũng giảm 8 ngày, xuống còn 22 ngày so với trước đây...

Quy định bao bì và rác thải bao bì của EU: Những lưu ý với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Quy định bao bì và rác thải bao bì của EU: Những lưu ý với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, hạn chế rác thải nhựa, quy định mới của EU buộc các phần bằng nhựa trong bao bì phải chứa một tỷ lệ nhựa tái chế nhất định. Theo lộ trình, đến năm 2030, tất cả bao bì lưu thông tại EU bắt buộc phải được thiết kế để có thể tái chế...

Chuyển đổi chăn nuôi bền vững: Động lực cho hệ thống lương thực tương lai

Chuyển đổi chăn nuôi bền vững: Động lực cho hệ thống lương thực tương lai

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mục tiêu của ngành chăn nuôi trong tương lai không chỉ dừng lại ở gia tăng sản lượng, mà đòi hỏi phải phát triển theo hướng thông minh hơn, xanh hơn, bao trùm hơn và có trách nhiệm hơn.

TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi xanh

TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi xanh

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi xanh…

Multimedia

Multimedia
10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

