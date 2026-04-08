Việt Nam đặt mục tiêu có thêm 3 kỳ lân trong 4 năm tới
Bạch Dương
08/04/2026, 07:51
Hiện Việt Nam có hơn 4.000 startup, hai kỳ lân cùng hàng chục doanh nghiệp đang ở ngưỡng “cận kỳ lân”. Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, đã đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có tối thiểu 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên...
Vai trò chiến lược của khởi nghiệp sáng tạo trong phát triển nhanh, bền vững đất nước đã được khẳng định từ bài học kinh nghiệm của các quốc gia như Israel, Hàn Quốc hay Singapore, với điểm chung cốt lõi là xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp toàn dân và lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển.
Trên cơ sở đó, ngày 05/04/2026, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.
Chiến lược xác định Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội.
Giai đoạn đến năm 2030, mục tiêu chủ thể kinh doanh đạt 05 triệu, trong đó tối thiểu phát triển 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nội dung đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong chương trình đào tạo.
100% thủ tục hành chính thiết yếu về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số.
60% chủ thể kinh doanh sử dụng công cụ, nền tảng số trong kinh doanh, 40% chủ thể kinh doanh sử dụng dịch vụ nền tảng số dùng chung, hình thành mạng lưới tối thiểu 300 không gian, trung tâm, cụm đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.
Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu thế giới; chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm 45 quốc gia hàng đầu thế giới.
Tối thiểu hình thành 05 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 01 tỷ USD trở lên. Quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD.
Tầm nhìn 2045, đạt tỷ lệ 10 người dân có một người khởi nghiệp, 35 người dân có một doanh nghiệp, và khoảng 5000 người dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
Tối thiểu có 100 doanh nghiệp khởi nghiệp được định giá từ 100 triệu USD trở lên; thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt quy mô 10 tỷ USD.
Để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô, Chính phủ chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp mang tính mở đường, tập trung vào việc tháo gỡ điểm nghẽn và tiếp sức cho doanh nghiệp.
Một là tạo lập hành lang pháp lý vượt trội, hoàn thiện toàn bộ thủ tục hành chính trên môi trường số. Đặc biệt là nghiên cứu, thí điểm các cơ chế đặc thù để khuyến khích tinh thần dám thử nghiệm, như: mô hình “doanh nghiệp một người”, cơ chế xử lý phá sản rút gọn giúp doanh nhân dễ dàng tái khởi nghiệp, và các khu thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho công nghệ mới.
Hai là ươm mầm nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đồng bộ. Đưa giáo dục khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vào sâu trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ phổ thông đến đại học. Xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng dùng chung, các trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian khởi nghiệp cộng đồng và các nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn quốc.
Ba là, khơi thông nguồn vốn và hội nhập quốc tế. Phát triển mạnh mẽ thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, hình thành các quỹ đầu tư từ cấp quốc gia đến địa phương, quỹ của doanh nghiệp và trường đại học. Đẩy mạnh các cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp, bảo lãnh tín dụng dựa trên tài sản trí tuệ. Tích cực hội nhập, thu hút chuyên gia quốc tế và đưa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thị trường tài sản thực được token hoá (mã hóa tài sản thực) của Việt Nam được đánh giá có dư địa tăng trưởng lớn với tiềm năng kỳ vọng đạt 70-80 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, thị trường này cũng đứng trước nhiều rủi ro, đặc biệt là các loại tài sản có tính thanh khoản cao như vàng mã hoá…
An ninh mạng vững chắc là điều kiện để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội, chúng ta cần nền tảng an ninh mạng vững chắc, để đổi mới sáng tạo luôn song hành với an toàn, bảo mật và kiểm soát rủi ro…
Meta Việt Nam đang sử dụng các hệ thống AI để quét, phát hiện, thậm chí xoá nội dung tạo bởi AI vi phạm quy định, trước cả khi để chúng tiếp cận người dùng...
Không còn dừng ở vai trò công cụ hỗ trợ, AI đang từng bước định hình lại chiến lược nhân sự của doanh nghiệp, làn sóng ứng dụng AI đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nguồn lực và thiết lập các chuẩn mực quản trị mới...
Bên cạnh định hướng từ nhà nước, chi phí lao động thấp hơn tại Trung Quốc cũng khiến các doanh nghiệp trong nước chưa phải cắt giảm nhân sự mạnh sau khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như tại các công ty cùng ngành ở Mỹ...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: