Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP năm 2030

Trong 4 năm tới, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI; năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng 10–15%; xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp AI đạt khoảng 5 tỷ USD...

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: MST.

Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại họp báo Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 8 chiều ngày 28, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, chỉ ra quan điểm xuyên suốt chiến lược, đó là chuyển từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI sang chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI; lấy AI làm năng lực cốt lõi ngay từ khâu xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành; lấy nhân lực, hạ tầng và dữ liệu làm nền tảng; thể chế và quản trị AI làm đột phá

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành một trong những trung tâm có năng lực nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đồng kiến tạo giá trị về AI trong ASEAN và châu Á.

Trong đó, hệ thống mục tiêu gồm 4 tầng, gồm:

Về tác động, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI; kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP; năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng 10–15%; xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp AI đạt khoảng 5 tỷ USD.

Về kết quả, 60% doanh nghiệp ứng dụng AI cải thiện hiệu quả; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng AI công vụ hằng tuần; 60% quyết định điều hành được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI; mức độ hài lòng với dịch vụ công có AI tăng ít nhất 30%.

Về sản phẩm đầu ra, 100% bộ, ngành, địa phương có kế hoạch triển khai; 100% dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ bởi AI; hình thành nền tảng điều phối năng lực tính toán AI quốc gia, nền tảng đánh giá mô hình AI tiếng Việt, ít nhất 05 nền tảng AI dùng chung, 10 thương hiệu AI Việt Nam và 08 mô hình AI tiếng Việt theo 04 quy mô.

Phát triển 10.000 nhân lực AI trình độ cao, 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI; đào tạo, đào tạo lại 500.000 lao động để triển khai, vận hành AI; trang bị kỹ năng AI cơ bản cho 10 triệu lao động đã qua đào tạo.

Về đầu vào, tổng đầu tư AI đạt 1–1,5% GDP/năm; năng lực tính toán khoảng 560 EFLOPS BF16 hoặc 1.100 EFLOPS FP8, công suất điện khoảng 500 MW; dữ liệu trọng yếu được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch và sẵn sàng cho AI.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về nghiên cứu, phát triển, làm chủ AI và chuyển đổi AI quốc gia; AI trở thành nền tảng vận hành chủ đạo của Nhà nước, nền kinh tế và xã hội.

Chiến lược xác định 09 trụ cột: (1) nhân lực AI và kỹ năng AI toàn dân; (2) dữ liệu, mô hình AI; (3) hạ tầng AI;(4) nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ AI; (5) AI trong quản trị quốc gia; (6) AI cho các ngành, lĩnh vực; (7) AI cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã; (8) hệ sinh thái AI; (9) quản trị AI an toàn, đáng tin cậy. AI được thúc đẩy trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng điểm, từ khoa học, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, y tế, giáo dục đến văn hóa, môi trường, quốc phòng và an ninh.

Chiến lược được cụ thể hóa bằng 32 chỉ tiêu và 97 nhiệm vụ, giải pháp thuộc 14 nhóm. Mỗi nhiệm vụ xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, đơn vị thực hiện, sản phẩm hoặc kết quả và thời gian thực hiện; huy động các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, tổ chức xã hội và hiệp hội cùng tham gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai, điều phối liên ngành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đo lường, đánh giá và hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện; doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và các tổ chức liên quan tham gia theo nhiệm vụ được xác định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021. Các nhiệm vụ đang triển khai theo Quyết định 127 tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành hoặc được điều chỉnh, tích hợp theo Chiến lược mới.