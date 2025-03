Việt Nam hoàn toàn đạt được mục tiêu 23 triệu khách quốc tế trong năm 2025

Sau một thời gian dài tổn thất nặng nề do Covid-19, du lịch trở thành một trong những ngành có tốc độ hồi phục và tăng trưởng nhanh nhất. Riêng trong năm 2024, Việt Nam đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa, lần lượt tăng 38,9% và 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch năm vừa qua ước đạt 840.000 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Bước sang năm 2025, ngành du lịch tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá bù đắp cho những tổn thất trong giai đoạn 2020 - 2023. Theo đó, ngành du lịch phấn đấu đón và phục vụ 22 - 23 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 120 - 130 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kỷ lục mới của ngành, vượt qua con số gần 2 triệu lượt khách quốc tế vào tháng 1/2020 và đạt cao nhất từ trước đến nay tính theo tháng. Kết quả này là tiền đề để ngành du lịch nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên trên thị trường nhiều ý kiến lo ngại con số 23 triệu lượt khách là một thách thức không nhỏ với ngành du lịch.

Trong một cuộc trao đổi nhanh với VnEconomy, ông Xavier Cappelut, Phó Chủ tịch Điều hành khối Vận hành tại Việt Nam, Philippines và Maldives của Tập đoàn Accor, khẳng định: "Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu 23 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm 2025".

Có mặt ở Việt Nam đến nay cũng đã ngót nghét 35 năm, ông cảm nhận thế nào về sự thay đổi, về những thành tựu của ngành du lịch Việt Nam nói chung và sự phát triển của dịch vụ khách sạn so với thời điểm đầu khi bước chân vào Việt Nam?

Việt Nam hội tụ rất nhiều yếu tố "trời ban" để phát triển du lịch.

Thứ nhất là văn hóa rất đa dạng. Phong cảnh đẹp có biển, núi rừng và những địa danh đẹp nổi tiếng như Hà Nội, Huế, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng...

Thứ hai là yếu tố về mặt con người. Người dân Việt Nam thân thiện, hiếu khách, nồng hậu.

Thứ ba là đồ ăn rất ngon và đa dạng.

Những năm gần đây Việt Nam chú trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch như đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường cao tốc được mở ra và rút ngắn khoảng cách di chuyển từ các thành phố lớn đến các điểm đến du lịch, sân bay cũng được đầu tư mở rộng mở mới như sân bay Long Thành; những chuyến bay quốc tế được kết nối đến Việt Nam nhiều hơn tại các tỉnh thành. Tôi tin rằng ngành du lịch Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Trong suốt thời gian dài ngành du lịch ảm đạm, khó khăn do Covid-19, Tập đoàn Accor đã có những chính sách gì để thu hút, quảng cáo du lịch Việt Nam ra ngoài thế giới?

Đại dịch là thời điểm tốt nhất để Accor biến thách thức thành cơ hội. Chúng tôi dành thời gian để đào tạo nhân viên, vì đó là khoảng thời gian họ có thể trau dồi và học hỏi để phát triển thêm về bản thân.

Chúng tôi cũng có chiến dịch giữ chân khách hàng trung thành để họ quay lại Việt Nam khám phá đất nước; truyền thông quảng bá để thúc đẩy kích cầu du lịch nội địa cũng như du lịch quốc tế. Ví dụ, xây dựng app chuyển ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Việt. App này hỗ trợ rất tốt cho những chủ đầu tư, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong suốt thời điểm Covid-19 tàn phá.

Vậy hậu Covid-19, xu hướng du lịch đã thay đổi như thế nào ở Việt Nam?

Rõ ràng trong suốt những năm dịch bệnh, hầu hết mọi người có xu hướng ở nhà nhiều hơn và mất kết nối với người thân bạn bè. Do đó, xu hướng du lịch sau dịch khách hướng tới sự trải nghiệm nhiều hơn, những trải nghiệm mang cho họ sự kết nối với người thân, gia đình. Bên cạnh đó, mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và sự bền vững.

Xu hướng tiếp theo tôi dự đoán là xu hướng du lịch kết hợp công tác và nghỉ dưỡng. Khi mọi người đi công tác thường muốn tranh thủ mang theo gia đình để nghỉ dưỡng kết hợp tham quan, đặc biệt là người Việt Nam rất thích điều này. Ví dụ sau khi hoàn thành công việc thì khách hàng tranh thủ đưa người thân gia đình đi chơi ở những địa danh gần đó như ở Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM. Do đó, hệ thống Pullman mà Accor vận hành khai thác đang đẩy mạnh phát triển du lịch MICE - du lịch hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng.

Là một trong những thành viên trong thị trường du lịch Việt Nam, ông đánh giá đâu là những điểm yếu mà Việt Nam cần cải thiện để thu hút nhiều khách du lịch hơn nữa như về chính sách thị thực, cơ sở hạ tầng, các sản phẩm du lịch…?

Ông Xavier Cappelut.

Trong hai năm gần đây, chính sách thị thực của Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều để chào đón khách du lịch đến từ thị trường châu Á, châu Âu cũng như các châu lục khác tới Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng đã nới lỏng chính sách về visa. Sau khi nới lỏng, Việt Nam ngay lập tức đón lượng khách du lịch lớn vào năm 2024.

Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 23 triệu lượt khách quốc tế năm 2025 và 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Việt Nam cần mở rộng chính sách visa hơn nữa tại các thị trường chính.

Vậy theo ông, mục tiêu 22 - 23 triệu lượt khách du lịch quốc tế của Việt Nam liệu có đạt được trong năm 2025?

Theo tôi hoàn toàn có thể đạt được. Bởi vì Việt Nam ngoài 3 yếu tố chính hấp dẫn khách du lịch như đã nói ở trên, cơ sở hạ tầng Việt Nam rất phát triển. Dự án sân bay Long Thành đang được đầu tư xây dựng, các tuyến đường kết nối sân bay đến các địa phương được mở rộng sẽ thúc đẩy du lịch.

Người Việt Nam không chỉ hiếu khách mà khả năng nói nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn tốt hơn rất nhiều so với những năm trước.