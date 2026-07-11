Đà Nẵng xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và công nghệ cao

Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong bản đồ công nghệ cao của cả nước, với những bước đi chiến lược để xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và công nghệ cao. Đây không chỉ là một phần trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng mà còn là quyết tâm đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao của cả nước…

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, phát biểu tại Hội thảo - Ảnh: Ngô Anh Văn.

Chiều 10/7, trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng chủ trì tổ chức Hội thảo "Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026”, thu hút đông đảo các nhà khoa học lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong và ngoài nước tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, nhấn mạnh: Ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn và công nghệ cao hiện nay không chỉ là cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà còn là bệ phóng thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia và của từng địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng mang tính chiến lược này, Đà Nẵng luôn chủ động, tiên phong trong mọi hoạt động liên quan đến phát triển ngành công nghiệp này.

Ông Bửu cho biết Đà Nẵng đặt ra những mục tiêu rất rõ ràng, đó là: Thứ nhất là, quảng bá và khẳng định lợi thế cạnh tranh. Thành phố muốn chứng minh cho các nhà đầu tư, đối tác chiến lược toàn cầu thấy được một Đà Nẵng có hạ tầng sẵn sàng, chính sách thông thoáng và vị trí địa lý đắc địa tại Khu công nghệ cao cũng như các khu công nghệ số của thành phố".

Thứ hai là, phổ biến công khai các chính sách ưu đãi đặc thù, thành phố đã xây dựng khung chính sách hỗ trợ tốt nhất dành riêng cho nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn và điện tử công nghệ cao.

Thứ ba là, thúc đẩy liên kết nguồn nhân lực thực chất, tạo cầu nối vững chắc giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn sử dụng nhân lực, các Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Đà Nẵng cũng như miền Trung - Tây Nguyên để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng đúng chuẩn công nghiệp.

Thứ tư là, định vị thương hiệu về hệ sinh thái bán dẫn gắn liền với đổi mới sáng tạo toàn cầu, xác định cụ thể các giải pháp xây dựng thương hiệu Đà Nẵng - Trung tâm vi mạch bán dẫn gắn với công nghệ cao khu vực miền Trung Việt Nam.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ những góc nhìn chiến lược, kinh nghiệm thực tiễn và bài học quốc tế về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác công - tư và thu hút đầu tư. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác hiệu quả các cơ hội từ xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn và công nghệ cao.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự chuyển dịch mạnh mẽ của chuỗi cung ứng công nghệ, Đà Nẵng đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao. Với sự hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành, Đà Nẵng đã và đang tập trung xây dựng một hệ sinh thái công nghệ cao đồng bộ và hiện đại. Điều này không chỉ giúp Đà Nẵng nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu mà còn tạo ra động lực phát triển kinh tế bền vững cho thành phố.

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Đà Nẵng là việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các tổ chức nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Sự hợp tác này được thể hiện rõ nét qua các hội thảo, tọa đàm và các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên liên quan. Đặc biệt, Hội thảo "Bán dẫn và Công nghệ cao Đà Nẵng 2026" đã quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra một diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và thúc đẩy hợp tác công - tư.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao, Đà Nẵng đã chú trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh, nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của thành phố. Đồng thời, Đà Nẵng cũng tích cực thu hút đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và kiểm thử vi mạch bán dẫn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp này.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao, Đà Nẵng còn hướng tới việc phát triển bền vững và đồng bộ. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư và phát triển tại địa phương. Các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương dành cho Đà Nẵng cũng được phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Kết quả của những nỗ lực này là sự gia tăng đáng kể về số lượng và chất lượng các dự án đầu tư công nghệ cao tại Đà Nẵng. Thành phố đã thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn, góp phần tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, Đà Nẵng cũng đã khẳng định được vị thế của mình trong chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ cao.

Với những bước đi chiến lược và sự quyết tâm của chính quyền thành phố, Đà Nẵng hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực và cả nước. Đây không chỉ là một hành trình phát triển kinh tế mà còn là một sứ mệnh để Đà Nẵng góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên số hóa.