Việt Nam là "cửa ngõ" của ASEAN trên hành trình thích ứng với logistics xanh

ASEAN là khu vực quan trọng và Việt Nam là "cửa ngõ" đang trên hành trình thích ứng với logistics xanh, kết nối đầu tư...

Ông Robert Yap, Chủ tịch điều hành của Tập đoàn YCH chia sẻ điều này tại phiên khai mạc Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025 diễn ra ngày 08/10/2025.

Theo ông Robert Yap, các vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, giá lương thực tăng, giá năng lượng chao đảo… đều ảnh hưởng tới quá trình sản xuất. Sự linh hoạt chính là yếu tố quyết định và các doanh nghiệp logistics phải thay đổi như thế nào để linh hoạt thích ứng trước biến đổi là điều quan trọng. Đặc biệt, trong quá trình hội nhập điều quan trọng là ứng dụng được công nghệ và thông tin.

Ông Robert Yap, Chủ tịch điều hành của Tập đoàn YCH phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội.

Đề cao vai trò liên kết quốc tế với các công ty logistics đa quốc gia, ông Robert Yap cho rằng Việt Nam cần chuyển đổi mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà kho, tối ưu thời gian vận chuyển.

"Muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp logistics Việt Nam cần phải linh hoạt hơn, thích ứng nhanh, nắm bắt tình thế và đồng hành cùng xu thế," ông nhấn mạnh. "Để làm được điều này, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng đòi hỏi rất lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả hạ tầng, chính là những con người có cùng tầm nhìn. Xây dựng đường sắt, cảng biển… có thể chỉ mất vài năm, nhưng xây dựng được một đội ngũ nhân lực logistics chất lượng cao và am hiểu công nghệ mất rất nhiều thời gian."

Tại Việt Nam, Tập đoàn YCH (Singapore) đã hợp tác với Tập đoàn T&T (Việt Nam) thực hiện Dự án siêu cảng SuperPort Việt Nam 83 ha với tổng vốn đầu tư 166 triệu USD.

SuperPort Việt Nam kết nối 20 khu công nghiệp phía Bắc với các cảng quốc tế, bao gồm cả vận tải biển, đường bộ, đường hàng không, góp phần nâng cao năng lực hậu cần của Việt Nam và hình thành mạng lưới logistics thông minh, bền vững tại ASEAN hỗ trợ cho các nhà giao hàng vận tải quốc tế.

Ở Singapore, hiện gần như không còn hoạt động thủ công tại các cảng biển, thay vào đó là sử dụng robot và tự động hoá. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tối ưu hoá hoạt động quản lý và vận chuyển hàng hoá nhiều hơn.

“Mục tiêu tham vọng của Tập đoàn là biến SuperPort Việt Nam thành một trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, kết nối chuỗi cung ứng trong nước với khu vực và thị trường toàn cầu. Qua đó, chúng tôi mong muốn định hình dòng chảy thương mại xanh và thích ứng, phát triển bền vững," ông cho biết.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết thiết lập những tiêu chuẩn mới cho các cảng logistics bền vững trong tương lai, với cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040."

Tại lễ Phiên toàn thể FIATA 2025 diễn ra chiều ngày 8/10, ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch FIATA chia sẻ ngành logistics đang ở thời điểm then chốt, được định hình bởi những thay đổi trong dòng chảy thương mại, diễn biến địa chính trị, áp lực khí hậu và sự thay đổi công nghệ nhanh chóng.

Ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch FIATA phát biểu tại Phiên toàn thể Đại hội.

Theo ông Turgut Erkeskin, ngành logistics đang được kêu gọi thích ứng, đổi mới và dẫn đầu - đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu luôn linh hoạt, minh bạch và bền vững. Các công ty giao nhận vận tải là trung tâm của sự chuyển đổi này.

Ông tin rằng con đường phía trước đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan: Chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế để đảm bảo rằng ngành logistics không chỉ linh hoạt, bền vững mà còn sẵn sàng cho những thách thức trong tương lai.

"Đại hội FIATA được tổ chức tại Hà Nội là một cột mốc quan trọng đối với Việt Nam," Chủ tịch FIATA nhấn mạnh. Dưới sự điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đất nước đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao năng lực logistics, củng cố cơ sở hạ tầng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn giảm chi phí logistics, tăng cường kết nối đa phương thức và mở rộng đóng góp của ngành vào GDP thể hiện một cách tiếp cận chiến lược và hướng tới tương lai đối với phát triển kinh tế.

Ông Turgut Erkeskin cho biết "FIATA sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong những nỗ lực này, chia sẻ các thông lệ tốt nhất toàn cầu và đóng góp vào thành công liên tục của đất nước với tư cách là một trung tâm logistics tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương."