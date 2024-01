"Việt Nam là một tấm gương phát triển trong điều kiện khó khăn"

Đảng Công nhân Hungary được thành lập tháng 12/1989, có quan hệ với các đảng và phong trào cộng sản và công nhân, cánh tả tại nhiều nước trên thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ truyền thống với Đảng Công nhân Hungary, hai bên duy trì việc trao đổi thư, điện nhân các sự kiện quan trọng của nhau, duy trì tiếp xúc các cấp.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào thân thiết, những tình cảm hữu nghị và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới các lãnh đạo, đảng viên của Đảng Công nhân Hungary.

Thủ tướng cảm ơn Nhà nước, nhân dân và các đảng phái của Hungary, trong đó có Đảng Công nhân Hungary đã luôn ủng hộ, hỗ trợ, sát cánh cùng Việt Nam trong mọi hoàn cảnh; cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với các đảng phái ở Hungary, trong đó có Đảng Công nhân Hungary.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường, đẩy mạnh quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Hungary, ủng hộ tinh thần đại đoàn kết của nhân dân và các đảng phái của Hungary dù đảng nào cầm quyền, đưa quan hệ giữa hai nước luôn xanh tươi, bền vững và ngày càng đơm hoa kết trái, góp phần vào môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Đảng tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các đoàn, góp phần đẩy mạnh sự hiểu biết, tin cậy chính trị, trao đổi các vấn đề lý luận, thực tiễn; Đảng Công nhân Hungary tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường, đẩy mạnh quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Hungary - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị Đảng Cộng sản Hungary ủng hộ, thúc đẩy phía Hungary sớm coi cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số để ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với sở tại, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hungary, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Guyls Thurmer gửi lời chào, chúc mừng tốt đẹp tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhấn mạnh tình cảm sâu sắc và những đánh giá tốt đẹp đối với Việt Nam, về quan hệ giữa hai nước, hai Đảng.

Ông bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, nâng cao vị thế trên trường quốc tế, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành một tấm gương về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên thế giới trong điều kiện khó khăn, là sự động viên, cổ vũ to lớn với Đảng Công nhân Hungary; tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Đánh giá cao kết quả và những thông điệp của Thủ tướng trong chuyến thăm lần này, nhất trí với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary cho biết ủng hộ chính sách của Chính phủ Hungary với Việt Nam và sẽ tích cực thúc đẩy, “hết sức ủng hộ, hỗ trợ bằng trái tim và khối óc” để quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công nhân Hungary ngày càng bền chặt, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Cũng Trong chương trình thăm chính thức Hungary, sáng 20/1, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp ông Laszlo Bot, Chủ tịch và Ban lãnh đạo Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam.