Việt Nam lần thứ 7 nhận giải "Điểm đến hàng đầu châu Á"

Tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) khu vực châu Á - Thái Bình Dương tối 13/10, du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế khi được xướng tên ở những hạng mục danh giá nhất…

World Travel Awards, ra đời năm 1993, được ví như "Giải Oscar của ngành du lịch". Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những đơn vị cung cấp dịch vụ xuất sắc trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, khách sạn. Kết quả được quyết định bởi bình chọn của các chuyên gia và công chúng toàn cầu.

Năm nay là lần thứ 7 Việt Nam nhận giải "Điểm đến hàng đầu châu Á" và là lần thứ ba chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á". Chiến thắng kép này được xem là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, song song với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Cùng với hai giải thưởng quốc gia, gần 40 doanh nghiệp và điểm đến của Việt Nam cũng được vinh danh ở các hạng mục khác. Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn với hai giải thưởng "Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á" và "Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu".

TP.HCM được vinh danh là "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu". Sở Du lịch TP.HCM cũng nhận giải "Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á" nhờ những sáng kiến hiệu quả trong việc quảng bá và quản lý điểm đến.

Trong khi đó, Hội An duy trì sức hút với danh hiệu "Thành phố văn hóa hàng đầu". Ninh Bình, với cảnh quan Tràng An hùng vĩ, thắng giải "Điểm đến mới nổi", còn Vũng Tàu là "Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn tại thành phố ven biển" được yêu thích…

Ở lĩnh vực hàng không và lưu trú, Vietnam Airlines được vinh danh là "Thương hiệu hàng không hàng đầu". Nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn cũng được gọi tên như Selectum Noa Resort Cam Ranh, Bai Bac Bay Villa @ InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, và Six Senses Côn Đảo… cho thấy chất lượng dịch vụ lưu trú của Việt Nam ngày càng tiệm cận các tiêu chuẩn thế giới.

Mới đây, du lịch Việt Nam cũng đã xuất sắc lọt vào danh sách “Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới” và “Điểm đến thân thiện nhất thế giới” của Giải thưởng “Readers’ Choice Awards 2025” do độc giả của tạp chí Mỹ Condé Nast Traveller bình chọn.

Đứng ở vị trí thứ 6 với 97,27 điểm trong hạng mục “Quốc gia thân thiện nhất thế giới” và ở vị trí thứ 9 với 94,29 điểm trong hạng mục “Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới”, Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký”, nằm trong top 10 được độc giả yêu thích hàng đầu.

Condé Nast Traveller ca ngợi: “Những cánh đồng lúa bạt ngàn, những thị trấn cổ kính và những vịnh biển xanh màu ngọc lục bảo đầy mê hoặc - hiếm có nơi nào trên thế giới mang vẻ đẹp đa dạng và độc đáo như Việt Nam. Điều đặc biệt hơn cả là người dân nơi đây luôn háo hức sẻ chia tất cả những điều tuyệt vời đó với du khách”.

Vẻ đẹp quyến rũ đã giúp Việt Nam vươn lên vị trí cao trong danh sách những điểm đến yêu thích của du khách yêu khám phá trong suốt nhiều năm qua. Cùng với đó, sự phát triển của các đường bay mới đã giúp dễ dàng kết nối du khách quốc tế đến với những vùng đất mới.

Đặc biệt, tạp chí này cho rằng, chuyến đi đến Việt Nam sẽ không trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm những cung đèo ngoạn mục ở Hà Giang huyền thoại (nay là tỉnh Tuyên Quang) - những cung đường uốn lượn với khung cảnh đầy ngoạn mục và ấn tượng.

Tạp chí Condé Nast Traveller cũng cho rằng, tinh thần cộng đồng là một nét đặc trưng nổi bật của Việt Nam, từ các đô thị với những gánh hàng rong, những nhóm tập thể dục buổi sáng hay những tiệm cắt tóc ven đường, cho đến sự ấm cúng trong những homestay mộc mạc ở các bản làng xa xôi…

Du khách không chỉ đến để trải nghiệm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây, điều thực sự đọng lại trong ký ức của họ chính là sự gắn kết, tình cảm của những người dân địa phương thân thiện, mến khách.

Sự công nhận của cộng đồng quốc tế đến trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia, 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón Việt Nam đón 15,4 triệu khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024.