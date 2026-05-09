Việt Nam – Liên bang Nga kỷ niệm các ngày lễ lớn thông qua hoạt động giao lưu văn hoá

Như Quỳnh

09/05/2026, 14:38

Nhân dịp kỷ niệm ba ngày lễ lớn của Việt Nam và Liên bang Nga, hoạt động giao lưu văn hoá và giáo dục lịch sử dành cho thế hệ trẻ đã được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia…

Đại biểu trồng cây lưu niệm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ngày 7/5 vừa qua, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga tại Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm và diễu hành “Binh đoàn bất tử” tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026) và 81 năm Ngày Chiến thắng của Liên bang Nga (9/5/1945 - 9/5/2026).

Tại sự kiện, hàng trăm người tham gia đã mang theo hình ảnh người thân, cựu chiến binh và những người từng tham gia chiến tranh để tưởng niệm và tri ân. Hoạt động “Binh đoàn bất tử” được xem là một truyền thống tưởng nhớ các nạn nhân và những người tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, hiện được tổ chức tại nhiều quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Gennady Bezdetko cho biết Nga luôn ghi nhớ sự hỗ trợ và những đóng góp của các chiến sĩ quốc tế Việt Nam từng tham gia bảo vệ Moscow trong giai đoạn năm 1941. Ông cũng bày tỏ sự tưởng niệm đối với những người đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập và chủ quyền của Việt Nam.

Ông Gennady Bezdetko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Chia sẻ với VnEconomy, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, cho biết cho biết đây là hoạt động thường niên do Nhà Văn hoá Nga và Đại sứ quán Nga tại Hà Nội tổ chức, song năm nay là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại trường.

VnEconomy
Sự kiện được tổ chức vào ngày đặc biệt là Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam làm tăng ý nghĩa kết nối giữa hai quốc gia trong chuỗi các ngày lễ lớn cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Qua sự kiện, chúng tôi muốn dạy các em học sinh lòng tri ân, tình đoàn kết và ngày càng thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Đặc biệt là giúp tăng cường hiểu biết giữa học sinh Việt Nam và Nga.
Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Theo bà Dương, hiện tại trường vẫn duy trì 3 lớp chuyên Nga, được tiếp nối từ thành lập từ khi thành lập vào năm 1985 đến nay, với nhiều học sinh từng đạt giải Olympic quốc tế tiếng Nga. Giống như các ngôn ngữ khác đang được giảng dạy tại trường như tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng Trung, việc duy trì tiếng Nga giúp học sinh tiếp cận tri thức thế giới, đồng thời mở ra cơ hội để học sinh, sinh viên tham gia các sân chơi học thuật quốc tế.

Thông qua Nhà Văn hoá Nga tại Việt Nam, nhà trường đã đưa học sinh tham dự nhiều cuộc thi quốc tế tại Nga như Olympic Hóa học Mendeleev và giành được nhiều thành tích cao. Nhà trường cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như Ngày hội STEAM, buổi gặp gỡ với anh hùng vũ trụ Phạm Tuân. “Ngôn ngữ là cầu nối tri thức và tiếng Nga là một trong những ngôn ngữ quan trọng để tiếp nhận tri thức đó. Trung tâm Văn hoá Nga cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ là cầu nối tri thức thông qua ngôn ngữ”, bà Dương nhấn mạnh.

Bên cạnh lễ diễu hành, các đại biểu cũng tham gia trồng cây lưu niệm và giao lưu âm nhạc trong khuôn viên nhà trường.

Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko hữu nghị Việt - Nga kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam ngôn ngữ Nga Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

