Việt Nam - Nga thúc đẩy các trụ cột hợp tác chiến lược, hướng tới kim ngạch thương mại 15 tỷ USD

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Liên bang Nga, ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan.

Tổng thống Vladimir Putin vui mừng chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam; cảm ơn phía Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga và là người bạn keo sơn tại khu vực, có vai trò quan trọng trong kết nối Nga với ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác của Nga tại khu vực.

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC THỎA THUẬN CẤP CAO

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua, nổi bật là quan hệ chính trị có độ tin cậy cao, ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc để hai bên mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Nhắc lại các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam thời gian qua, Tổng thống Vladimir Putin trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: VGP

Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các thành viên Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu thăm Liên bang Nga trên cương vị công tác mới; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống Vladimir Putin.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng thành công chung của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, cho rằng sự kiện góp phần củng cố quan hệ hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa Nga và các nước thành viên ASEAN.

Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại thường xuyên và thực chất ở tất cả các kênh, các cấp - Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam nhất quán coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới mong muốn cùng Chính phủ Nga tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin, qua đó nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết sau chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2025, lãnh đạo Việt Nam đã giao các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể những nội dung hai bên thống nhất, đồng thời định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục ủng hộ để hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin trao đổi về các phương hướng và biện pháp nhằm tạo đột phá cho hợp tác song phương, mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn, củng cố nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại thường xuyên, thực chất ở tất cả các kênh, các cấp; duy trì trao đổi giữa lãnh đạo hai nước nhằm kịp thời xử lý các vấn đề song phương và đa phương cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất coi hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược trong quan hệ hai nước; thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng, giao lưu giữa quân nhân hai nước và các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu, lợi ích của mỗi bên.

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG 15 TỶ USD

Đánh giá hợp tác Việt Nam - Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng, trên cơ sở các định hướng đã thống nhất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga - Ảnh: VGP

Hai bên coi hợp tác năng lượng, dầu khí và điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam - Nga, cần được thực hiện theo đúng lộ trình, bảo đảm hiệu quả và lợi ích lâu dài.

Cùng với năng lượng, hai nhà lãnh đạo thống nhất các phương hướng triển khai hợp tác trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực, gồm kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa - du lịch, nhằm tiếp tục đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp trong các lĩnh vực công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là nông sản; dỡ bỏ hạn chế đối với một số cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu; xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam xuất khẩu sang Nga và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Về hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, Tổng thống Vladimir Putin mong muốn mở rộng việc dạy và học tiếng Nga tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam; khẳng định Nga tiếp tục quan tâm, hỗ trợ sinh viên Việt Nam học tập tại Nga.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân; sớm mở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga; xem xét xây dựng Trường Nga tại Hà Nội và tổ chức Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC, dự kiến tổ chức tại đảo Phú Quốc, Việt Nam, vào năm 2027.

Thủ tướng tin tưởng sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin và Đoàn đại biểu Nga tại sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác, phát triển, hòa bình và ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.