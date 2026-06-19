Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga mở rộng hợp tác

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.

Ngày 18/6, tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nga hoạt động tại thị trường Việt Nam, góp phần triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, định vị lại và nâng tầm hợp tác song phương theo hướng toàn diện, thực chất và cùng có lợi.

Theo Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty, tập đoàn của Nga, kinh doanh và hoạt động ổn định tại Việt Nam. Hoạt động giao thương, hợp tác du lịch giữa hai nước ngày càng thuận lợi hơn, với nhiều đường bay thẳng đã được mở.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua việc ban hành nhiều luật, nghị quyết, nghị định, thông tư và các chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cạnh tranh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Lê Minh Hưng; đánh giá Việt Nam là thị trường phát triển nhanh, có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư.

Ông Kiril Dmitriev cho biết trong những năm qua, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga đã thiết lập quan hệ và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác Việt Nam, nhằm thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ y sinh, sản xuất vaccine. Ông bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam để cung cấp vaccine cho nhu cầu trong nước và khu vực.

Theo Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, nhiều lĩnh vực chưa được khai thác đầy đủ. Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Nga, trong đó có Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thống nhất cho rằng bối cảnh hiện nay mở ra nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước. Hai bên cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời thúc đẩy hợp tác sang những lĩnh vực tiềm năng khác.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev sớm thăm Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu, trao đổi với các đối tác Việt Nam.