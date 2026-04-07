Việt Nam sẽ tham gia GREEN EXPO 2027 tại Nhật Bản, xúc tiến thương mại nông sản xanh

Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm Xanh Thế giới 2027 tại Yokohama (Nhật Bản) với nhiều hoạt động quảng bá nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, làng nghề và các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn. Nhà Triển lãm Việt Nam tại thành phố Yokohama sẽ hoạt động từ ngày 19/3/2027 đến ngày 26/9/2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 6/4/2026, phê duyệt Kế hoạch Việt Nam tham gia Triển lãm Xanh Thế giới 2027 (GREEN EXPO 2027) tại Yokohama, Nhật Bản. Theo Quyết định, Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Tài chính; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP XANH

Nhà Triển lãm Việt Nam tại GREEN EXPO 2027 sẽ hoạt động từ ngày 19/3/2027 đến ngày 26/9/2027 tại thành phố Yokohama, Nhật Bản. Không gian trưng bày được thiết kế linh hoạt với các mô-đun có thể thay đổi theo chủ đề từng tuần, từng tháng.

Trong khuôn khổ triển lãm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều nhóm hoạt động trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là việc tổ chức các sự kiện quảng bá chuyên đề định kỳ nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các mô hình nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững, có sự tham gia của các địa phương. Bên cạnh đó là các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Quyết định của Chính phủ.

Ngoài ra, các chương trình tương tác với công chúng cũng sẽ được tổ chức thường xuyên, bao gồm trải nghiệm văn hóa và giao lưu trực tiếp nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sản phẩm Việt Nam.

Một điểm nhấn quan trọng là việc tổ chức Ngày Quốc gia Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm. Đặc biệt, Nhà Triển lãm Việt Nam cũng sẽ được xây dựng và vận hành dưới dạng nền tảng ảo 3D.

Về kinh phí, ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm cho việc triển khai kế hoạch, đồng thời Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa.

Trong tổ chức thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan thành lập Ban Tổ chức GREEN EXPO 2027 của Việt Nam; triển khai các hoạt động theo kế hoạch; tổ chức vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam; đồng thời xây dựng nội dung trưng bày, quảng bá hình ảnh quốc gia, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các mô hình phát triển bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí, gửi Bộ Tài chính thẩm định và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hiệu quả, tính thiết thực và đúng quy định pháp luật trong quá trình triển khai; báo cáo kết quả sau khi kết thúc triển lãm, làm cơ sở đề xuất việc tham gia hoặc đăng cai các kỳ Triển lãm Xanh Thế giới tiếp theo.

GREEN EXPO 2027: HƯỚNG TỚI CẢNH QUAN TƯƠNG LAI

Triển lãm GREEN EXPO 2027, còn được biết đến với tên gọi Triển lãm Horticultural Quốc tế 2027 tại Yokohama, Nhật Bản, là một sự kiện quốc tế quan trọng trong lĩnh vực làm vườn và phát triển bền vững.

Sự kiện đã được Hiệp hội các nhà sản xuất hoa quốc tế (AIPH) công nhận là triển lãm Horticultural cấp A1 vào ngày 9/9/2019. Sau đó, Cục Triển lãm Quốc tế (BIE) chính thức phê chuẩn tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 171 ngày 28/11/2022, theo Công ước về các Triển lãm Quốc tế.

GREEN EXPO 2027 được kỳ vọng đóng vai trò là diễn đàn toàn cầu nhằm đề xuất các giải pháp cho những vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và định hình các mô hình xã hội tương lai.

Một góc thành phố cảng Yokohama.

Chủ đề chính của triển lãm là “Cảnh quan tương lai cho hạnh phúc”, phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người và hệ sinh thái. Trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng lớn do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, các thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai gia tăng và suy giảm đa dạng sinh học đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về thay đổi cách tiếp cận phát triển.

Thông qua việc giới thiệu những góc nhìn mới, giá trị mới và các ngành công nghiệp sáng tạo, triển lãm góp phần khẳng định vai trò thiết yếu của thiên nhiên, đặc biệt là hoa, cây xanh và nông nghiệp trong đời sống con người. Một trong những điểm nhấn của triển lãm là việc nhấn mạnh nguyên tắc tuần hoàn tự nhiên vốn có của hệ sinh thái thực vật.

Triển lãm hướng tới việc tái khám phá các giá trị tri thức và văn hóa lấy cảm hứng từ thiên nhiên, thúc đẩy phát triển các nền văn hóa horticultural trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, sự kiện khuyến khích xây dựng một lối sống gần gũi với thiên nhiên, nơi hoa, cây xanh và nông nghiệp trở thành một phần không thể thiếu, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú và bền vững.

Về địa điểm, triển lãm sẽ được tổ chức tại Yokohama, cách Tokyo khoảng 30 km về phía Tây nam. Tổng diện tích khu vực triển lãm khoảng 100 hecta, trong đó 80 hecta dành cho không gian trưng bày. Dù nằm trong khu vực đô thị, nơi đây vẫn có được hệ sinh thái tự nhiên phong phú với đất nông nghiệp, đồng cỏ, nguồn nước và các khu rừng lân cận, tạo môi trường sống đa dạng cho nhiều loài sinh vật. Sau khi kết thúc triển lãm, phần lớn khu vực này sẽ được chuyển đổi thành công viên do chính quyền thành phố quản lý, nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị và thành tựu đạt được từ sự kiện.

Yokohama vốn là một thành phố cảng quốc tế quan trọng, đóng vai trò cửa ngõ giao thương của Nhật Bản kể từ năm 1859. Với dân số hơn 3,77 triệu người, đây là một trong những đô thị lớn của Nhật Bản. Hiện nay, Yokohama đang thúc đẩy sáng kiến “Thành phố Vườn”, với sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp nhằm phát triển không gian xanh, nông nghiệp đô thị và quản lý tài nguyên nước bền vững.

Với tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên, GREEN EXPO 2027 hứa hẹn sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng tương lai bền vững cho toàn cầu.