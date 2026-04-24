Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch
Tường Bách
24/04/2026, 16:19
Cùng với tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027", hai quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Hoạt động hợp tác du lịch cần thực chất, hiệu quả, bền vững...
Sáng ngày 24/4, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Trương Đức Sơn, Giám đốc
Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.
Tại buổi tiếp, Cục trưởng Cục Du lịch
Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định thời gian qua, Trung tâm Văn hóa
Trung Quốc tại Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Không
chỉ là cầu nối giới thiệu văn hóa Trung Quốc tới người dân Việt Nam, đồng thời
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai
nước.
Đặc biệt, các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch của các
địa phương Trung Quốc tại Việt Nam được triển khai thông qua Trung tâm
đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Trung Quốc đến với công
chúng Việt Nam. Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ tin tưởng, với vai trò là
cầu nối văn hóa, Trung tâm sẽ tiếp tục góp phần
thúc đẩy hợp tác du lịch, phù hợp với định hướng hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao hai Đảng,
hai Nhà nước thống nhất.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc
Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan
tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhằm tăng cường
hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung
tâm luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến
giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước.
Đề cập tới định hướng hợp tác thời gian tới, ông Trương Đức
Sơn cho biết, theo tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, giai đoạn 2026
- 2027 được xác định là “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc”. Trên cơ sở
đó, Trung tâm mong muốn cùng trao đổi với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về các
giải pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch song phương, đặc biệt trong khuôn
khổ giai đoạn này.
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, hiện nay, Cục Du lịch
Quốc gia Việt Nam đang tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch
triển khai hợp tác với 04 nhóm nội dung trọng tâm. Cụ thể, tạo điều kiện thuận
lợi cho việc đi lại của khách du lịch hai nước, đặc biệt là các chính sách liên
quan đến xuất nhập cảnh và khu vực biên giới nhằm thúc đẩy trao đổi khách.
Phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có các chương trình,
tour tuyến mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa như du lịch đỏ, gắn với các địa danh lịch
sử mang dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, góp phần
tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá chung, tạo
điều kiện để các địa phương hai bên tăng cường giao lưu, giới thiệu sản phẩm,
điểm đến; đồng thời phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến quảng bá tại mỗi
nước. Tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xúc tiến du lịch thông qua việc
tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch quốc tế lớn của mỗi bên, như Hội chợ Du lịch
Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - ITE
HCMC, cũng như các hội chợ du lịch lớn tại Trung Quốc.
Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề
nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải pháp trong quản lý và phát triển du lịch,
đặc biệt trong công tác quản lý đoàn khách, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an
ninh, an toàn cho du khách.
Về thị trường, Cục trưởng cho biết thêm, Trung Quốc luôn là
thị trường khách du lịch quốc tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Song song với
đó, khách du lịch Việt Nam cũng nằm trong nhóm thị trường lớn của Trung Quốc,
cho thấy tiềm năng hợp tác song phương còn rất rộng mở. Hai bên có nhiều điều
kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của người dân.
Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng cho biết sẽ tham
mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc
tổ chức buổi làm việc chung nhằm trao đổi, chỉ đạo cụ thể các nội dung hợp
tác, qua đó tạo cơ sở triển khai hiệu quả và báo cáo kết quả với Lãnh đạo cấp
cao hai nước.
Trước đó, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Trong đó có nhấn mạnh tăng cường hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.
Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội
08:56, 23/04/2026
Huế “thắp sáng” di sản, mở rộng không gian kinh tế đêm
14:02, 22/04/2026
Lễ hội truyền thống tôn vinh biểu tượng đoàn kết Việt – Lào
Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ
Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 luôn chứng kiến nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời đây cũng là thời điểm “mở cửa” mùa du lịch hè. Năm nay, hai kỳ nghỉ lễ diễn ra gần nhau, tạo thành chuỗi ngày nghỉ dài hiếm có trong năm…
Du lịch Đất Tổ chuyển mình từ không gian lễ hội
Đến với đền Hùng năm nay, ngoài trải nghiệm các tour du lịch văn hoá truyền thống, du khách còn tiếp tục được trải nghiệm tour đêm đền Hùng. Đây là sản phẩm đã triển khai từ những năm trước và đã tạo dấu ấn đậm nét cho du khách…
Ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, du lịch ngắn ngày thành xu hướng
Cuộc chiến ở Trung Đông thu hẹp các tuyến đường hàng không Á - Âu, đang làm giảm nhu cầu đi lại đường dài. Tình trạng thiếu chuyến bay, phụ phí nhiên liệu tăng cao và những lo ngại về an toàn đã làm tăng thêm gánh nặng cùng với chi phí vé máy bay đắt đỏ…
Huế “thắp sáng” di sản, mở rộng không gian kinh tế đêm
Việc khai thác di sản về đêm đang mang đến diện mạo mới cho du lịch Huế, khi các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa được tổ chức bài bản. Đây được xem là hướng đi quan trọng để mở rộng không gian kinh tế đêm và nâng cao giá trị di sản...
Quảng Ninh đón cao điểm hè bằng hạ tầng du lịch đồng bộ
Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 tới đây, dự kiến sẽ thu hút 1,3 triệu lượt khách, góp phần giúp địa phương hoàn thành mục tiêu quý 2: đón 5,92 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 18.176 tỷ đồng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: