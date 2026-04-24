Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Cùng với tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027", hai quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Hoạt động hợp tác du lịch cần thực chất, hiệu quả, bền vững...

Sáng ngày 24/4, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Không chỉ là cầu nối giới thiệu văn hóa Trung Quốc tới người dân Việt Nam, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai nước.

Đặc biệt, các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch của các địa phương Trung Quốc tại Việt Nam được triển khai thông qua Trung tâm đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Trung Quốc đến với công chúng Việt Nam. Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ tin tưởng, với vai trò là cầu nối văn hóa, Trung tâm sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, phù hợp với định hướng hợp tác đã được Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung tâm luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện liên quan đến giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước.

Đề cập tới định hướng hợp tác thời gian tới, ông Trương Đức Sơn cho biết, theo tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, giai đoạn 2026 - 2027 được xác định là “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc”. Trên cơ sở đó, Trung tâm mong muốn cùng trao đổi với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về các giải pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch song phương, đặc biệt trong khuôn khổ giai đoạn này.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, hiện nay, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai hợp tác với 04 nhóm nội dung trọng tâm. Cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của khách du lịch hai nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến xuất nhập cảnh và khu vực biên giới nhằm thúc đẩy trao đổi khách.

Phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có các chương trình, tour tuyến mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa như du lịch đỏ, gắn với các địa danh lịch sử mang dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá chung, tạo điều kiện để các địa phương hai bên tăng cường giao lưu, giới thiệu sản phẩm, điểm đến; đồng thời phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến quảng bá tại mỗi nước. Tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xúc tiến du lịch thông qua việc tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch quốc tế lớn của mỗi bên, như Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - ITE HCMC, cũng như các hội chợ du lịch lớn tại Trung Quốc.

Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải pháp trong quản lý và phát triển du lịch, đặc biệt trong công tác quản lý đoàn khách, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an ninh, an toàn cho du khách.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn tặng quà lưu niệm Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh.

Về thị trường, Cục trưởng cho biết thêm, Trung Quốc luôn là thị trường khách du lịch quốc tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Song song với đó, khách du lịch Việt Nam cũng nằm trong nhóm thị trường lớn của Trung Quốc, cho thấy tiềm năng hợp tác song phương còn rất rộng mở. Hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng cho biết sẽ tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc tổ chức buổi làm việc chung nhằm trao đổi, chỉ đạo cụ thể các nội dung hợp tác, qua đó tạo cơ sở triển khai hiệu quả và báo cáo kết quả với Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trước đó, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới. Trong đó có nhấn mạnh tăng cường hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.