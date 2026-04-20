Lễ hội truyền thống tôn vinh biểu tượng đoàn kết Việt – Lào
Nguyễn Thuấn
20/04/2026, 09:56
Hàng nghìn người dân và du khách đã về Ninh Bình tham dự lễ hội Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa năm 2026, nơi tái hiện những giá trị lịch sử và lan tỏa thông điệp đoàn kết Việt – Lào...
Ngày 19/4, tại khu di tích đền Thượng – đền Hạ (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), lễ hội truyền thống Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa năm 2026 chính thức khai mạc.
Trong không gian linh thiêng của khu di tích đền Thượng – đền Hạ, lễ khai mạc lễ hội Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa năm 2026 diễn ra trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Tham dự buổi lễ có bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.
Lễ hội không chỉ là dịp để tri ân công đức của Công chúa Nhồi Hoa mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào, được hun đúc qua lịch sử và tiếp nối đến ngày nay.
DẤU ẤN LỊCH SỬ VÀ BIỂU TƯỢNG HỮU NGHỊ
Theo sử sách ghi lại, vào thế kỷ XV dưới triều vua Lê Thánh Tông, Công chúa nước Lào (phiên âm tiếng Việt là Nhồi Hoa) đã vâng lệnh vua cha đưa hàng trăm con voi sang Đại Việt để hỗ trợ huấn luyện tượng binh, góp phần quan trọng trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Sau khi hoàn thành sứ mệnh, trên đường trở về, Công chúa không may lâm bệnh và qua đời tại khu vực đồi Đền, thuộc địa bàn phường Tây Hoa Lư ngày nay. Trước tấm gương hy sinh và công lao to lớn của bà, vua Lê Thánh Tông đã cho xây dựng khu lăng mộ và lập đền thờ ngay tại nơi bà mất.
Trải qua nhiều thế kỷ, khu di tích vẫn được gìn giữ, bảo tồn với nhiều sắc phong, đồ thờ có giá trị từ thời Nguyễn. Năm 2007, nơi đây được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh, trở thành điểm đến tâm linh quan trọng, gắn với lịch sử giao lưu, đoàn kết giữa hai quốc gia.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã gìn giữ, bảo tồn nơi thờ tự linh thiêng này suốt nhiều thế kỷ. Đại sứ nhấn mạnh, đây không chỉ là di tích lịch sử mà còn là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết Việt – Lào.
Đáng chú ý, Đại sứ cho biết Đại sứ quán Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Ninh Bình để thúc đẩy các thủ tục công nhận Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa là Di tích cấp quốc gia. Nếu được công nhận, đây sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Tại buổi lễ, ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, việc tổ chức lễ hội không chỉ là trách nhiệm bảo tồn di sản mà còn là nhịp cầu thắt chặt tình hữu nghị Việt – Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác tôn tạo, bảo tồn di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh theo hướng bền vững.
KHÔNG GIAN LỄ HỘI ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VĂN HÓA
Lễ hội năm 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, rực rỡ sắc màu văn hóa của hai dân tộc Việt Nam – Lào, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.
Điểm nhấn của phần lễ là nghi thức rước kiệu truyền thống, trong đó đoàn rước cung nghinh bài vị Đức Thánh Quý Minh Đại Vương từ đền Hạ lên đền Thượng. Nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, tái hiện những nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của cư dân vùng cố đô, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Phần tế lễ cổ truyền được thực hiện theo nghi thức trang trọng, thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức của Công chúa Nhồi Hoa – người đã góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc từ hàng trăm năm trước.
Bên cạnh đó, phần hội mang đến không khí sôi động với các chương trình văn nghệ đặc sắc. Những điệu múa, bài hát truyền thống của Việt Nam và Lào được dàn dựng công phu, thể hiện rõ nét sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia. Các tiết mục không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, gắn bó bền chặt.
Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại khu di tích để tham dự lễ hội. Không gian lễ hội trở nên nhộn nhịp với sắc cờ, trang phục truyền thống cùng những nghi thức đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa sinh động giữa lòng cố đô.
Hàng năm, vào ngày 3/3 âm lịch, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của Công chúa mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng nhau gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào ngay trên mảnh đất giàu truyền thống lịch sử.
