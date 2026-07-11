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Vietbank củng cố bộ máy điều hành, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động

D Diệu Linh

Cùng với việc củng cố bộ máy điều hành, Vietbank tiếp tục tăng cường năng lực tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều này được ghi nhận qua kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới…

Vietbank củng cố bộ máy điều hành, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động. Ảnh: Vietbank.
Vietbank củng cố bộ máy điều hành, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động. Ảnh: Vietbank.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Cùng với việc củng cố bộ máy điều hành, Vietbank tiếp tục tăng cường năng lực tài chính và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới với nền tảng quản trị và tài chính vững chắc.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Vietbank thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thanh Quý Ngọc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Danh để giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, cùng có hiệu lực từ ngày 11/7/2026.

Đồng thời, để bảo đảm hoạt động điều hành hoạt động kinh doanh của Vietbank liên tục, Hội đồng Quản trị đã thống nhất phân công ông Phạm Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Vietbank.

Hội đồng Quản trị Vietbank tin tưởng, với kinh nghiệm quản trị, sự am hiểu hoạt động cùng với sự hợp tác, đồng lòng của các thành viên trong Ban điều hành sẽ phát huy những kết quả đạt được, ổn định hoạt động đồng thời tiếp tục kế thừa và triển khai hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Vietbank trong thời gian tới.

Song song với việc kiện toàn bộ máy điều hành, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 1.817 cổ đông theo tỷ lệ 10% (100:10). Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng, tăng thêm gần 1.077 tỷ đồng. Đây là một trong ba phương án tăng vốn đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, góp phần nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường.

Bên cạnh việc hoàn tất tăng vốn điều lệ như trên, Cổ phiếu Vietbank (VBB) đã được chấp thuận niêm yết chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên sàn này vào ngày 14/7/2026 tới.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Vietbank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.

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