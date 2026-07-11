Vietbank củng cố bộ máy điều hành, nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Cùng với việc củng cố bộ máy điều hành, Vietbank tiếp tục tăng cường năng lực tài chính và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới với nền tảng quản trị và tài chính vững chắc.
Theo đó, Hội đồng Quản trị Vietbank thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thanh Quý Ngọc và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Danh để giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, cùng có hiệu lực từ ngày 11/7/2026.
Đồng thời, để bảo đảm hoạt động điều hành hoạt động kinh doanh của Vietbank liên tục, Hội đồng Quản trị đã thống nhất phân công ông Phạm Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Vietbank.
Hội đồng Quản trị Vietbank tin tưởng, với kinh nghiệm quản trị, sự am hiểu hoạt động cùng với sự hợp tác, đồng lòng của các thành viên trong Ban điều hành sẽ phát huy những kết quả đạt được, ổn định hoạt động đồng thời tiếp tục kế thừa và triển khai hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Vietbank trong thời gian tới.
Song song với việc kiện toàn bộ máy điều hành, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 1.817 cổ đông theo tỷ lệ 10% (100:10). Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng, tăng thêm gần 1.077 tỷ đồng. Đây là một trong ba phương án tăng vốn đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, góp phần nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường.
Bên cạnh việc hoàn tất tăng vốn điều lệ như trên, Cổ phiếu Vietbank (VBB) đã được chấp thuận niêm yết chính thức trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và dự kiến sẽ chính thức giao dịch trên sàn này vào ngày 14/7/2026 tới.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Vietbank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.
Phiên 11/7, giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 146,9 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tuần, người mua vàng miếng ghi nhận khoản lỗ từ 2,2 triệu – 6 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, người mua chịu mức lỗ cao hơn khi mua vàng nhẫn 9999...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Doanh nghiệp không cùng ngành bắt đầu hợp tác xây dựng các giải pháp bảo hiểm tiếp cận nhóm thu nhập thấp và trung bình. Có doanh nghiệp đặt mục tiêu trong 5 năm tới phục vụ 10 triệu khách hàng, doanh thu phí bảo hiểm xấp xỉ 6 nghìn tỷ đồng, thời gian bồi thường chỉ 60 phút...
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.
Bên cạnh các giao dịch mua sắm, trả góp bằng thẻ tín dụng với lãi suất 0%, ACB còn hỗ trợ chuyển đổi giao dịch rút tiền mặt sang trả góp, mang đến thêm một phương án tài chính linh hoạt khi khách hàng cần nguồn tiền cho các nhu cầu cấp thiết…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...