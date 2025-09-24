Vietbuild Hà Nội 2025 thúc đẩy hạ tầng, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025 hướng tới hỗ trợ thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước; đồng thời thúc đẩy xúc tiến hợp tác thương mại, đổi mới công nghệ ngành xây dựng…

Ngày 24/9, tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, xem đây là trụ cột quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết các dự án trọng điểm về giao thông, cảng hàng không và nhà ở xã hội đang được triển khai đồng loạt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường bất động sản.

Trong lĩnh vực giao thông, các dự án đường sắt lớn gồm tuyến Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, và các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. HCM tiếp tục được triển khai. Hạ tầng hàng không cũng được nâng cấp, nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T2 Nội Bài, T1 Đà Nẵng, Cát Bi, Đồng Hới và sân bay Gia Bình.

Các dự án đường bộ trọng điểm gồm đường Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 TP.HCM, các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, cùng nhiều tuyến cao tốc khác trên toàn quốc. Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành 3.000 km đường cao tốc.

Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo tổ chức lễ khởi công và khánh thành đồng thời 248 dự án trên cả nước, tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản ghi nhận tín hiệu tích cực, nhiều dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai và bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về các sản phẩm trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định triển lãm quốc tế Vietbuild 2025 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao các doanh nghiệp tham gia triển lãm với nhiều gian hàng và sản phẩm quy mô, chất lượng để quảng bá thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu Việt đến người tiêu dùng.

"Đây chính là điều kiện và cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, sản xuất máy móc, thiết bị và trang trí nội, ngoại thất đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 24/9 đến 28/9/2025 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia; quy tụ hơn 1.000 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày công nghệ, vật liệu và giải pháp xây dựng hiện đại. Sự kiện do Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Xây dựng phối hợp với Tập đoàn Vietbuild tổ chức.