Vietbuild Hà Nội 2025 thúc đẩy hạ tầng, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp
Thanh Thủy
24/09/2025, 16:00
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025 hướng tới hỗ trợ thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước; đồng thời thúc đẩy xúc tiến hợp tác thương mại, đổi mới công nghệ ngành xây dựng…
Ngày 24/9, tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội
2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu
tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, xem đây là trụ cột quan trọng để thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết các dự án trọng điểm về giao
thông, cảng hàng không và nhà ở xã hội đang được triển khai đồng loạt, tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường bất động sản.
Trong lĩnh vực giao thông, các dự án đường sắt lớn gồm tuyến
Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, và các tuyến đường
sắt đô thị tại Hà Nội, TP. HCM tiếp tục được triển khai. Hạ tầng hàng không
cũng được nâng cấp, nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T2 Nội
Bài, T1 Đà Nẵng, Cát Bi, Đồng Hới và sân bay Gia Bình.
Các dự án đường bộ trọng điểm gồm đường Vành đai 4 Hà Nội, Vành
đai 3 TP.HCM, các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Ninh Bình - Hải
Phòng, mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào
Cai, cùng nhiều tuyến cao tốc khác trên toàn quốc. Mục tiêu đến năm 2025 hoàn
thành 3.000 km đường cao tốc.
Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo tổ chức lễ khởi công và khánh
thành đồng thời 248 dự án trên cả nước, tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng,
chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Bên cạnh đó, thị trường bất động sản ghi nhận tín hiệu tích
cực, nhiều dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn đã được tháo gỡ vướng mắc
pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai và bổ sung nguồn cung cho thị trường.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định
triển lãm quốc tế Vietbuild 2025 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng
các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hỗ trợ doanh
nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao các doanh nghiệp tham
gia triển lãm với nhiều gian hàng và sản phẩm quy mô, chất lượng để quảng bá
thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu Việt đến người tiêu dùng.
"Đây chính là điều kiện và cơ hội thuận lợi để các
doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, sản xuất
máy móc, thiết bị và trang trí nội, ngoại thất đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở
rộng hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước", Bộ trưởng nhấn
mạnh.
Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 24/9 đến 28/9/2025 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia; quy tụ
hơn 1.000 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày
công nghệ, vật liệu và giải pháp xây dựng hiện đại. Sự kiện do Trung tâm Công
nghệ Thông tin - Bộ Xây dựng phối hợp với Tập đoàn Vietbuild tổ chức.
