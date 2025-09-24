Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Hạ tầng

Vietbuild Hà Nội 2025 thúc đẩy hạ tầng, mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp

Thanh Thủy

24/09/2025, 16:00

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025 hướng tới hỗ trợ thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước; đồng thời thúc đẩy xúc tiến hợp tác thương mại, đổi mới công nghệ ngành xây dựng…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (áo vest, đứng giữa) tham quan các gian hàng tại triển lãm.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (áo vest, đứng giữa) tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Ngày 24/9, tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược, xem đây là trụ cột quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết các dự án trọng điểm về giao thông, cảng hàng không và nhà ở xã hội đang được triển khai đồng loạt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường bất động sản.

Trong lĩnh vực giao thông, các dự án đường sắt lớn gồm tuyến Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, và các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. HCM tiếp tục được triển khai. Hạ tầng hàng không cũng được nâng cấp, nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T2 Nội Bài, T1 Đà Nẵng, Cát Bi, Đồng Hới và sân bay Gia Bình.

Các dự án đường bộ trọng điểm gồm đường Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 TP.HCM, các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, cùng nhiều tuyến cao tốc khác trên toàn quốc. Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành 3.000 km đường cao tốc.

Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo tổ chức lễ khởi công và khánh thành đồng thời 248 dự án trên cả nước, tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản ghi nhận tín hiệu tích cực, nhiều dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai và bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về các sản phẩm trưng bày tại triển lãm.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về các sản phẩm trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhận định triển lãm quốc tế Vietbuild 2025 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao các doanh nghiệp tham gia triển lãm với nhiều gian hàng và sản phẩm quy mô, chất lượng để quảng bá thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu Việt đến người tiêu dùng.

"Đây chính là điều kiện và cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, vật liệu xây dựng, sản xuất máy móc, thiết bị và trang trí nội, ngoại thất đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 24/9 đến 28/9/2025 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia; quy tụ hơn 1.000 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày công nghệ, vật liệu và giải pháp xây dựng hiện đại. Sự kiện do Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Xây dựng phối hợp với Tập đoàn Vietbuild tổ chức.

Bộ Xây dựng được nhận Bằng khen của Thủ tướng tại Triển lãm thành tựu đất nước

19:53, 16/09/2025

Bộ Xây dựng được nhận Bằng khen của Thủ tướng tại Triển lãm thành tựu đất nước

Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

11:06, 17/09/2025

Triển lãm VietnamPlas 2025 thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội đã đạt mức giải ngân trên 20%

15:06, 09/09/2025

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội đã đạt mức giải ngân trên 20%

Từ khóa:

Công nghệ xây dựng doanh nghiệp hạ tầng thương mại triển lãm Xây dựng

Đọc thêm

“Bệ phóng” từ thể chế và minh bạch mở đường cho vốn ngoại vào hạ tầng

“Bệ phóng” từ thể chế và minh bạch mở đường cho vốn ngoại vào hạ tầng

Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng như một trụ cột chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu phát triển dài hạn. Do đó, việc huy động vốn tư nhân, đặc biệt là từ các nhà đầu tư quốc tế, trở thành một trong những yếu tố then chốt…

Tháo

Tháo "nút thắt" vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm TP.HCM

Việc giải quyết kịp thời nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm tại TP.HCM là yêu cầu cấp bách nhằm đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng, góp phần tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư công...

Tạm đóng cửa một năm sân bay Cà Mau để thi công nâng cấp mở rộng

Tạm đóng cửa một năm sân bay Cà Mau để thi công nâng cấp mở rộng

Sân bay Cà Mau (tỉnh Cà Mau) sẽ tạm thời đóng cửa một năm, thời gian bắt đầu từ 7 giờ ngày 30/10/2025 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/10/2026 (giờ địa phương) để triển khai thi công các hạng mục của dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau...

Đồng Nai sắp khởi công 8 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đồng Nai sắp khởi công 8 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đồng Nai sẽ đồng loạt khởi công, động thổ 8 dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I ; trong đó có 7 dự án nhà ở xã hội...

Hàng không Việt Nam kích hoạt ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

Hàng không Việt Nam kích hoạt ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công điện yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9). Trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan trực 24/24, kiểm tra hạ tầng và triển khai phương án phòng chống bão để bảo đảm an toàn bay…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

3

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

4

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Dân sinh

5

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy