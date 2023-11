VietCredit lần thứ 2 được vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit - Mã chứng khoán “TIN”) vừa vinh dự nhận giải thưởng “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023" thuộc Khối Doanh nghiệp Vừa, dựa trên kết quả khảo sát từ Anphabe. Đây là năm thứ hai liên tiếp VietCredit góp mặt trong danh sách danh giá này, đánh dấu thành tựu đáng ghi nhận trong giai đoạn khó khăn chung của ngành tài chính tiêu dùng.

Báo cáo tài chính Quý 3/2023 chỉ ra rằng nợ xấu nội bảng của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán đã tăng hơn 50% so với đầu năm, lên gần 209.000 tỷ đồng. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong ngành Tài chính Ngân hàng, VietCredit không tránh khỏi tác động tiêu cực từ khả năng trả nợ giảm của khách hàng.

Theo Báo cáo tài chính Quý 3/2023, Doanh nghiệp này đã ghi nhận khoản lỗ do trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, so với Quý 2/2023, tình hình kinh doanh của VietCredit có dấu hiệu phục hồi khi số liệu chứng tỏ mức lỗ đã giảm đáng kể. Điều này là kết quả cho sự nỗ lực "vượt bão" của toàn bộ đội ngũ nhân viên, cho thấy tín hiệu tích cực và khả năng tạo đà tăng tốc của VietCredit trong thời gian tới.

Mặc dù đối diện với những khó khăn xuất phát từ thị trường, VietCredit vẫn kiên định với mục tiêu kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất dành cho cán bộ nhân viên.

Dựa trên triết lý hoạt động “Lấy con người làm trọng tâm”, VietCredit luôn xem nhân sự là tài sản quý giá nhất. Suốt nhiều năm qua, công ty không chỉ tập trung quản lý nguồn nhân lực mà còn xây dựng môi trường làm việc tích cực, nơi mà sự hạnh phúc và động lực cá nhân được đặt lên hàng đầu. Điều này giúp tạo ra bức tranh tổ chức mà mỗi nhân viên không chỉ là người lao động, mà còn là một phần quan trọng của hành trình chung, góp phần tạo nên sức mạnh tập thể của VietCredit.

Không chỉ liên tục phát triển, đổi mới các chương trình đào tạo, thiết kế chính sách phúc lợi hấp dẫn, VietCredit còn chú trọng xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng cho mỗi nhân sự, nổi bật là chiến lược xây dựng đội ngũ kế thừa. Tại VietCredit, mọi nhân viên đều được hoạch định một lộ trình phát triển sự nghiệp chi tiết. Đồng thời, những cá nhân xuất sắc sẽ được trao quyền và bổ nhiệm để trở thành cán bộ quản lý kế cận, cũng như được tham gia các chương trình nâng cao kỹ năng lãnh đạo... Chiến lược này là minh chứng rõ ràng cho mục tiêu quan trọng của VietCredit trong việc phát triển bền vững với đội ngũ nhân sự mạnh mẽ và chủ động.

Chính việc xem con người là chìa khóa giúp doanh nghiệp phát triển bền vững đã đưa VietCredit liên tiếp góp mặt trong danh sách “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”. Đây là bảng xếp hạng môi trường làm việc uy tín được tổ chức thường niên bởi Anphabe với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Khảo sát của Anphabe được thực hiện độc lập nhằm ghi nhận những ý kiến đánh giá khách quan từ hơn 63.000 người đi làm và hơn 9.600 sinh viên nhằm đo lường "sức khỏe" thương hiệu Nhà tuyển dụng của 750 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành nghề khác nhau tại Việt Nam.

Đại diện VietCredit chia sẻ: "Nhận giải thưởng này lần thứ hai liên tiếp là niềm vinh dự và động viên to lớn đối với tập thể VietCredit. Đây là giai đoạn lửa thử vàng và chúng tôi tin khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Quan trọng nhất là VietCredit tự hào vì đã xây dựng một môi trường làm việc tốt nhất, nơi nuôi dưỡng và phát triển một tập thể vững mạnh, sẵn sàng cùng doanh nghiệp vượt sóng to gió lớn”.

Được biết, ngoài “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, trước đó, VietCredit còn nhận được cú đúp giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2 năm liên tiếp”; Top 10 bảng xếp hạng FAST500 – Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam hai năm liên tiếp; Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021 – 2022 (VNR500); Top 10 thương hiệu hàng đầu; và Top 10 Thương hiệu mạnh - Ngành dịch vụ Tài chính (Tạp chí Kinh tế Việt Nam); giải Domestic Credit Card in Vietnam do The Asian Banker trao tặng…