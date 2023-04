Vietjet phát triển mạng bay quốc tế, hướng đến trở thành hãng hàng không công nghệ và tiêu dùng

Đại hội cổ đông ghi nhận năm 2022, đứng trước những khó khăn, thách thức lớn của tình hình kinh tế, thị trường hàng không thế giới và trong nước sau đại dịch Covid 19, Vietjet vẫn vững vàng vượt qua những thách thức, đảm bảo được sự tăng trưởng, giữ vững được những cân đối lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững năm 2023 và các năm tiếp theo.

Kết thúc năm 2022, Vietjet đã thực hiện được hơn 116.261 chuyến bay (tăng 186% so với năm 2021), vận chuyển 20.5 triệu lượt hành khách (tăng 283% so với năm 2021), dẫn đầu thị trường nội địa về số lượng khách hàng vận chuyển. Đặc biệt, trong năm 2022, Vietjet đã đưa đội tàu bay thân rộng Airbus A330 vào khai thác các đường bay dài hiệu quả như Kazakhstan, Ấn Độ, Úc.

Vietjet đã phát triển thành công dự án check-in trên tablet, giúp đội ngũ nhân viên mặt đất linh hoạt trong việc hỗ trợ khách hàng check-in, đồng thời tích hợp các hệ thống như HD Insurance, Galaxy Pay giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn trong các sản phẩm dịch vụ.

Đại hội Cổ đông Vietjet diễn ra chiều 26/4/2023. Ảnh: Quang Nguyễn.

Hãng cũng triển khai thành công chương trình SkyJoy - chương trình khách hàng thân thiết hoàn toàn mới, đồng thời triển khai hệ thống bán hàng và thanh toán bằng POS trên các tàu bay.

Kết quả báo cáo kiểm toán ghi nhận doanh thu hợp nhất của Vietjet đạt hơn 40.142 tỉ đồng (tăng 212% so với năm 2021).

Tài sản dài hạn tăng hơn 200 triệu USD. Tổng tài sản đạt 68.036 tỷ đồng với chỉ số nợ vay /vốn chủ sở hữu gần 1,3 lần, nằm ở mức tốt của ngành hàng không.

Tổng giá trị đóng góp ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế, phí, lệ phí trực tiếp và gián tiếp đạt 4.350 tỉ đồng.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đánh giá rất cao kết quả sản xất kinh doanh của Vietjet trong năm 2022, trong đó có kết quả vận chuyển hành khách chiếm 40% thị phần nội địa, duy trì hệ số sử dụng ghế cao (85% trên các chuyến bay). Ông Lê Anh Tuấn bày tỏ mong muốn Vietjet tiếp tục nỗ lực để kết quả sản xuất kinh doanh thành công trong năm 2023.

Đánh giá về an toàn khai thác, ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, khẳng định các hoạt động của Vietjet đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những năm qua. “Cục Hàng không VN ghi nhận Vietjet là hãng hàng không đã có phát triển vượt bậc về an toàn hàng không. Tôi xin chúc đại hội tiếp tục định hướng và phát triển, đảm bảo sứ mệnh dẫn lối bầu trời - kết nối năm châu”, ông Tấn nói.

Chủ tịch HĐQT Vietjet - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu khai mạc Đại hội Cổ đông 2023. Ảnh: Quang Nguyễn.

Đại hội cổ đông năm 2023 đã biểu quyết thông qua 9 tờ trình về các chủ trương lớn định hướng cho việc phát triển Vietjet năm 2023 và các năm tiếp theo. Đại hội cũng bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT, nâng tổng số ủy viên HĐQT lên 9 thành viên.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Đại hội cổ đông đặt mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường về số lượng hành khách vận chuyển và hiệu quả; đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất tàu bay Airbus, Boeing, đảm bảo giao nhận máy bay đúng tiến độ; mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ: dịch vụ mặt đất, dịch vụ đào tạo, kinh doanh số; tối ưu hóa hoạt động vận hành, các giải pháp tài chính để cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả.

Đại hội cổ đông cũng thống nhất mục tiêu Vietjet phấn đấu trở thành hãng hàng không dẫn đầu thị trường về công nghệ số; tiếp tục tăng vốn để đáp ứng yêu cầu phát triển; ưu tiên phát triển tổng tài sản, nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng cho Vietjet phát triển hiệu quả và bền vững.

Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch tăng đội tàu bay lên 87 chiếc (bao gồm đội tàu thân rộng Airbus A330 9 tàu), khai thác 139.513 chuyến bay, vận chuyển 25,7 triệu lượt hành khách.

Kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt trên 50.178 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1000 tỉ đồng.

Đại hội cổ đông năm 2023 kết thúc trong bầu không khí lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành Vietjet sẽ thực hiện thành công sứ mệnh: “Dẫn lối bầu trời - Kết nối năm châu”.