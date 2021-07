Vinahud là đơn vị phát triển dự án Grand Mercure Hoi An

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Grand Mercure Hoi An có tổng diện tích 7 ha, tọa lạc tại vị trí vàng trên bãi biển An Bàng - Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Dự án bao gồm 118 căn villa và 785 phòng khách sạn tầm nhìn biển được thiết kế theo phong cách kiến trúc Ý kết hợp với nét Đông Dương truyền thống của vùng đất di sản Hội An.

Vừa ra mắt, Grand Mercure Hoi An đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Lý do không chỉ bởi đây là dự án hội tụ nhiều ưu điểm về vị trí, sản phẩm, đơn vị vận hành, pháp lý, đơn vị vận hành Accor… mà còn bởi “ông lớn” đứng sau dự án này - nhà phát triển dự án Vinahud.

TIỀM LỰC MẠNH CỦA VINAHUD

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud là một tên tuổi quen thuộc trên thị trường bất động sản Việt Nam, được thành lập vào năm 2000 với tiền thân là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng phát triển nhà và đô thị Vinaconex (gọi tắt là Ban quản lý dự án Vinahud), trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex.

Với sự phát triển không ngừng và những đóng góp xứng đáng, năm 2007 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinaconex (gọi tắt là Công ty Cổ phần Vinahud) chính thức được thành lập. Từ đó, Vinahud đã được Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex giao nhiệm vụ quản lý đầu tư nhiều dự án lớn, nổi bật như: Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính; Dự án Khu đô thị Bắc An Khánh - Hà Nội; Dự án Đầu tư xây dựng cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp văn phòng dịch vụ tại lô đất NO5 thuộc dự án Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng; Công trình nhà chung cư cao tầng 15T tại Trung Hòa; Công trình Trung tâm dịch vụ 1 và 2 tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính;…

Trụ sở Công ty Cổ phần Vinahud tại đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thành công trong quá trình tổ chức và quản lý đầu tư kinh doanh các dự án đã tạo tiền đề vững chắc về kinh nghiệm và năng lực cho Vinahud phát triển thành công trong quá trình đầu tư và triển khai các dự án như: Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty Cồ phần Vinahud tại đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Dự án Đầu tư xây dựng khu văn phòng và nhà ở tại 536A Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Dự án hợp tác đầu tư xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại, Dịch vụ văn hóa thể thao và Văn phòng tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội;…

Sau 15 năm hình thành và phát triển, đến nay Vinahud đã lớn mạnh về mọi mặt, trở thành một công ty hoạt động đa lĩnh vực. Trong đó, Vinahud tập trung chính vào 3 lĩnh vực hoạt động bao gồm: Đầu tư kinh doanh bất động sản; Tư vấn quản lý dự án; Thi công xây dựng công trình. Để phù hợp với quy mô phát triển, Vinahud đã thành lập các Ban điều hành dự án, các đội xây dựng, các đoàn tư vấn,… ngày càng khẳng định được tên tuổi và uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam.

BỆ PHÓNG VỮNG CHẮC CHO GRAND MERCURE HOI AN

Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động đầu tư và tầm nhìn chiến lược, Vinahud đã sớm nhận thấy tiềm năng của bất động sản nghỉ dưỡng tại thị trường Quảng Nam - Đà Nẵng, đặc biệt là Hội An khi địa danh này hội tụ cả hai yếu tố: tiềm lực tăng trưởng kinh tế và giá trị độc tôn của vùng đất di sản.

Với vai trò là đơn vị phát triển dự án Grand Mercure Hoi An, Vinahud sẽ tham gia cùng với chủ đầu tư từ khâu lên ý tưởng sản phẩm, phát triển dự án, tổ chức thi công, bán hàng… Với năng lực và bề dày kinh nghiệm, Vinahud sẽ góp phần thúc đẩy quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ dự án và giúp nhà đầu tư tối ưu bài toán lợi nhuận.

Bên cạnh Vinahud, Grand Mercure Hoi An còn là nơi hội tụ của các thương hiệu nổi tiếng khác như: Tập đoàn Accor - đơn vị quản lý và vận hành dự án; Huni Architectes - đơn vị thiết kế; NewstarHomes - đơn vị tư vấn marketing và quản lý bán hàng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) - Đơn vị tài trợ tài chính; NetNam - Đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ; …

Từ việc hợp tác với các nhà thầu danh tiếng trong các lĩnh vực, Vinahud cũng cho thấy năng lực phát triển, uy tín với các đối tác lớn cũng như tầm nhìn trong việc triển khai dự án. Vì vậy, Grand Mercure Hoi An đang được kỳ vọng không chỉ mang lại lợi nhuận an toàn, bền vững cho nhà đầu tư, mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu nghỉ dưỡng của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

