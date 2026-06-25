VinaPhone: Hành trình 30 năm phụng sự và kiến tạo hạ tầng số của quốc gia

Từ một nhà mạng di động thuần Việt với sứ mệnh đưa dịch vụ viễn thông đến mọi người dân, VinaPhone hôm nay cùng Tập đoàn VNPT tham gia kiến tạo các nền tảng số phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA NGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Một năm sau khi Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được thành lập, ngày 26/6/1996 mạng di động VinaPhone ra đời. Ngay từ những ngày đầu, VinaPhone được giao một sứ mệnh đặc biệt đó là góp phần xây dựng hạ tầng thông tin quốc gia, đưa dịch vụ viễn thông đến với đông đảo người dân.

Với phương châm “Ở đâu có người dân sinh sống, ở đó phải có sóng VinaPhone”, chỉ ba năm sau khi thành lập, mạng di động VinaPhone đã phủ sóng 100% tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2002, VinaPhone trở thành mạng di động đầu tiên tại Việt Nam đạt mốc một triệu thuê bao.

Năm 2009, VinaPhone tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành nhà mạng đầu tiên khai trương dịch vụ 3G, mở ra kỷ nguyên Internet băng rộng di động tại Việt Nam.

Năm 2015, việc lắp đặt thành công trạm BTS trên đỉnh Fansipan không chỉ là một thành tựu kỹ thuật mà còn thể hiện quyết tâm đưa dịch vụ viễn thông đến những địa bàn khó khăn nhất, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ kết nối hiện đại.

Lắp đặt trạm phát sóng trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Ảnh: VinaPhone.

Thực hiện quá trình tái cấu trúc VNPT theo chủ trương Chính phủ, giai đoạn 2012-2016. Đây là giai đoạn VNPT đối mặt với thách thức lớn: thị trường viễn thông bão hòa, cạnh tranh khốc liệt. Ông Trần Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐTV VNPT chia sẻ: “Nếu không tái cơ cấu, VNPT sẽ mất vị thế. Chúng tôi phải xây dựng lại từ tài chính đến nhân lực, từ hạ tầng đến chiến lược”. Chiến lược VNPT 4.0 ra đời đưa VNPT trở thành tập đoàn đầu tiên trong khối doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt lộ trình chuyển đổi số. Từ đây, VNPT chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới mới: Dịch chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ truyền thống sang “nhà cung cấp dịch vụ truyền thông số” (DSP); trở thành một ICT Hub của khu vực châu Á vào năm 2030. Trong đó, VinaPhone thực hiện vai trò nòng cốt của Chiến lược VNPT 4.0.

Ông Trần Mạnh Hùng - Nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT. Ảnh: VinaPhone.

Năm 2016, VinaPhone tiếp tục tiên phong thương mại hóa 4G trên phạm vi toàn quốc. Sau đó là quá trình thử nghiệm và triển khai 5G, từng bước hình thành hạ tầng số thế hệ mới phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Song song với đó là việc đẩy mạnh số hóa hoạt động kinh doanh, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tháng 3/2026, VinaPhone được Ookla công nhận có mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á, vượt qua nhiều nhà mạng lớn như Singtel, Unifi. Đây là sự khẳng định về chất lượng dịch vụ cũng như hạ tầng công nghệ của VinaPhone, sau quá trình đầu tư lớn, bền bỉ của Tập đoàn VNPT.

Nhìn lại chặng đường 30 năm, những dấu mốc công nghệ của VinaPhone không đơn thuần là thành công của một doanh nghiệp. Mỗi bước tiến từ 2G, 3G, 4G đến 5G đều gắn liền với yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn; từ phổ cập thông tin liên lạc, phát triển kinh tế số đến xây dựng hạ tầng số quốc gia. Nếu trước đây viễn thông là hạ tầng của nền kinh tế thì ngày nay hạ tầng số đã trở thành nền tảng cho quốc gia số, xã hội số và công dân số.

HÀNH TRÌNH PHỤNG SỰ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, vai trò của VNPT và VinaPhone ngày càng được khẳng định.

Theo ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT, để thích ứng với môi trường cạnh tranh mới và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước VNPT đã kiên trì theo đuổi chiến lược đổi mới toàn diện. Tập đoàn không chỉ đầu tư mạnh cho hạ tầng và công nghệ mà còn trao cho VinaPhone cơ chế vận hành linh hoạt hơn, tập trung hơn vào khách hàng và thị trường.

Đến nay, VNPT đã cung cấp Internet băng rộng đến 100% số xã trên toàn quốc; mạng cáp quang phục vụ khoảng 10 triệu thuê bao; mạng 4G VinaPhone phủ sóng tới 98% dân cư và dự kiến mạng 5G sẽ phủ tới 85% dân cư vào cuối năm 2026.

Song song với việc phát triển hạ tầng kết nối, VinaPhone đang tập trung nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (Blockchain), điện toán đám mây và nhiều nền tảng số thế hệ mới nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô đầu tư hạ tầng của VinaPhone mà còn cho thấy nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng số quốc gia, thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ số hiện đại.

Để có được những kết quả đó, theo ông Nguyễn Văn Tấn, Tổng Giám đốc VinaPhone, một trong những yếu tố quan trọng giúp VinaPhone duy trì sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong suốt 30 năm qua chính là tinh thần luôn lắng nghe khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Tấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VinaPhone. Ảnh: VinaPhone.

Thông qua nhiều kênh khác nhau, từ dữ liệu thu thập trên các hệ thống đến những phản ánh, góp ý trực tiếp từ khách hàng, mọi ý kiến đều được VinaPhone ghi nhận và trân trọng. Trên cơ sở đó, VinaPhone liên tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và cách thức phục vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, từ các cơ quan Trung ương, địa phương đến cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân.

“Không phải ngẫu nhiên những dịch vụ của VinaPhone luôn có được một lượng lớn khách hàng gắn bó lâu năm và đánh giá cao. Đó là nhờ việc lắng nghe ý kiến khách hàng để có những điều chỉnh, xử lý kịp thời. Sự đổi mới, hoàn thiện để phát triển bền vững xuất phát từ chính những điều đó”, ông Nguyễn Văn Tấn cho biết.

Trong hành trình hơn 80 năm phát triển cùng đất nước của Tập đoàn VNPT, chặng đường 30 năm của VinaPhone là minh chứng sinh động cho tinh thần tiên phong, đổi mới và phụng sự. Từ việc phổ cập dịch vụ di động, đưa sóng viễn thông đến những vùng sâu, vùng xa cho đến xây dựng hạ tầng số, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số quốc gia, VinaPhone luôn đồng hành cùng những yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử.

Ba mươi năm là một dấu mốc đáng tự hào nhưng không phải điểm dừng. Trong bối cảnh đất nước đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, sứ mệnh của VinaPhone hôm nay không chỉ là kết nối con người mà còn là kết nối dữ liệu, kết nối chính quyền, doanh nghiệp và xã hội; góp phần xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn và tự chủ góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.