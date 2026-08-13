TP.HCM yêu cầu xác định phạm vi ảnh hưởng trước khi thi công ngầm tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ
TThiên Ân
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UBND TP.HCM yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đường sắt cao tốc (Vinspeed) xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng, vùng nguy hiểm trong quá trình thi công ngầm tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ bằng hồ sơ kỹ thuật, bản đồ GIS và tọa độ VN-2000 theo từng giai đoạn, nhằm bảo đảm an toàn trước khi triển khai thi công.
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định sau xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về triển khai rà soát vùng ảnh
hưởng trong khu vực thi công ngầm dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ nhằm
bảo đảm an toàn thi công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
trong khu vực chịu ảnh hưởng và bảo đảm tiến độ dự án.
Cụ thể, Vinspeed với trách nhiệm là nhà đầu tư trực tiếp tổ
chức thi công, quản lý nhà thầu thi công và chịu trách nhiệm cùng nhà thầu bảo
đảm an toàn công trình lân cận phải chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Đường sắt
đô thị (MAUR), các sở ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển
khai các công việc về an toàn.
Hồ sơ xác định phạm vi ảnh hưởng và vùng nguy hiểm của thi
công ngầm phải được lập theo từng giai đoạn, do đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng
lực thực hiện và được cơ quan chuyên môn kiểm tra trước khi triển khai. Trên cơ
sở đó, nhà đầu tư phải tính toán chiều rộng, chiều sâu vùng ảnh hưởng, đánh giá
tác động từ các hoạt động thi công và đề xuất biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu
ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống lân cận.
Lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị liên
quan xây dựng phương án ứng phó sự cố sạt lở, lún, nghiêng công trình lân cận;
biện pháp khôi phục hiện trạng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật công cộng bị ảnh
hưởng. Trường hợp cần di dời, tạm cư người dân, phải có lộ trình cụ thể để bảo
đảm an toàn trong quá trình thi công.
Trước khi thi công, nhà đầu tư phải hoàn thành khảo sát, chụp
ảnh, quay phim và kiểm định chất lượng đối với toàn bộ nhà ở, công trình, tài sản
trong vùng ảnh hưởng. Hồ sơ hiện trạng phải có xác nhận của chủ sở hữu, người
quản lý, sử dụng tài sản và chính quyền địa phương, làm cơ sở giải quyết khiếu
nại, tranh chấp, bồi thường, hỗ trợ về sau.
Trong quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện các biện
pháp kỹ thuật, quan trắc, chống đỡ, gia cố, cảnh báo, rào chắn, điều tiết thi
công và các giải pháp cần thiết khác theo hồ sơ được chấp thuận.
Nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn đối với công trình hoặc
tính mạng, tài sản của người dân, Vinspeed phải chỉ đạo tạm dừng ngay việc thi
công tại khu vực có nguy cơ, thực hiện chống đỡ, gia cố, di dời khẩn cấp khi cần
và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
Nhà đầu tư cũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế, hợp
pháp phát sinh do ảnh hưởng của quá trình thi công, gồm chi phí tạm cư, thuê địa
điểm kinh doanh, thiệt hại do ngừng sản xuất, kinh doanh, chi phí sửa chữa, khắc
phục công trình, tài sản bị ảnh hưởng và các thiệt hại hợp pháp khác.
MAUR được giao phối hợp với Vinspeed và UBND các phường Bến
Thành, Khánh Hội và Xóm Chiếu theo dõi, xử lý các công việc về bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thi
công. Đơn vị này đồng thời phải thiết lập đầu mối tiếp nhận phản ánh, đường dây
nóng và thời hạn xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức trong vùng ảnh
hưởng.
UBND các phường Bến Thành, Khánh Hội và Xóm Chiếu được giao
phối hợp khảo sát, kiểm đếm, lập hồ sơ hiện trạng nhà ở, công trình, tài sản
trong khu vực bị ảnh hưởng; tăng cường tuyên truyền, đối thoại với người dân và
kiểm tra, giám sát tình hình thi công công trình ngầm ngoài phạm vi công trường,
kịp thời phát hiện nguy cơ sụt lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận.
Sở Xây dựng có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các biện
pháp bảo đảm an toàn thi công đối với vùng ảnh hưởng ngoài phạm vi công trường.
Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính phối hợp giải
quyết các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy hoạch, đất đai, xây
dựng và thủ tục liên quan, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
MAUR còn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng
hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo UBND Thành phố; đồng thời
không để việc xử lý các nội dung liên quan đến vùng ảnh hưởng thi công ngầm làm
chậm tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.
Trước đó, ngày 20/5/2026, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến công trình và vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 53,8 km với điểm đầu tại ga Bến Thành và điểm cuối tại depot Cần Giờ, đặt tại khu đất rộng khoảng 39 ha ở xã Cần Giờ. Hướng tuyến được xác định đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nhưng không đi vào vùng lõi, nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái khu vực.
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