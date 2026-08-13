Tiền quá ít, thị trường “vật vờ” đi ngang

Nhóm dẫn dắt yếu ớt, thành khoản tổng thể ở ngưỡng đáy, đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp khiến phiên giao dịch sáng nay đầy cảm giác chán nản.

Các trụ chỉ đù tiền để duy trì trạng thái đi ngang hẹp.

Biến động tối đa của VN-Index trong phiên sáng chỉ khoảng 8,5 điểm tương đương 0,47%. Đây là mức dao động thấp kỷ lục. Lúc mạnh nhất chỉ số cũng chưa tới 1800 điểm (đạt 1798,79 điểm). Kết phiên sáng VN-Index tăng nhẹ 0,13% (+2,36 điểm).

Trạng thái đi ngang này là khá thất vọng. Nhóm trụ Vin bùng nổ hôm qua cùng với dầu khí khiến cơ hội đột phá vùng 1800 điểm trở nên “sáng cửa”. Tuy nhiên đến sáng nay VIC giảm 0,7%, VHM giảm 1,22%, GAS giảm 0,38% mà lại không có sự hỗ trợ của cổ phiếu ngân hàng. Mất trụ khiến khả năng bùng nổ của VN-Index bị triệt tiêu hoàn toàn.

Vai trò của các cổ phiếu lớn thậm chí rõ nét hơn khi nhìn vào VN30. Rổ blue-chips này có tới 18 mã tăng và chỉ 7 mã đỏ, nhưng chỉ số cũng tăng yếu 0,28%. Nhóm ngân hàng cũng xanh khá nhiều, vấn đề là sức mạnh lại kém: VCB tăng 0,67%, BID tăng 0,51%, VPB tăng 0,19%, MBB tăng 0,24%. Hai cổ phiếu lớn duy nhất đáng kể là TCB tăng 1,59% và CTG tăng 1,24%. Dù vậy hai trụ này cũng không bù lại được mức giảm ở VIC và VHM. Thêm nữa, nhóm tăng tốt còn lại vốn hóa không đủ lớn: VNM tăng 1,62%, GVR tăng 1,55%, BSR tăng 1,51%, MSN tăng 1,19%, MCH tăng 1,1%. Đây là lý do tại sao nhóm blue-chips tuy có sắc xanh áp đảo nhưng điểm số lại rất kém.

Với phần còn lại của thị trường, trạng thái “vật vờ” cũng tương tự, nhưng do dòng tiền không còn tốt như những phiên trước. Độ rộng chỉ số ghi nhận 140 mã xanh và 136 mã đỏ, đủ phân hóa không tiêu cực, nhưng phía xanh chỉ có 56 mã tăng từ 1% trở lên và phía đỏ có 39 mã giảm từ 1% trở xuống. Điều này nghĩa là phần rất lớn thị trường còn lại chỉ dao động luẩn quẩn.

VN-Index dao động rất hẹp trong phiên sáng nay.

Không chỉ vậy, thanh khoản khớp lệnh tổng thể sàn HoSE đang ở ngưỡng cực thấp với 5.564 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Mức tăng 1,7% so với sáng hôm qua là không đáng kể, nhất là khi con số tuyệt đối này cũng chỉ tương đương ngưỡng thấp kỷ lục.

Dĩ nhiên vẫn sẽ có số ít cổ phiếu có giao dịch sôi động hơn phần còn lại, chỉ là không thể đại diện. Trong 56 cổ phiếu tăng tốt nhất của VN-Index thì chỉ 22 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Dẫn đầu là TCB với 444,5 tỷ, giá tăng 1,59%; GEX với 185,7 tỷ, giá tăng 2,29%; MSN với 163,4 tỷ, giá tăng 1,19%; CTG với 137,5 tỷ, giá tăng 1,24%; VNM với 127,6 tỷ, giá tăng 1,62%; VPI với 116,6 tỷ, giá tăng 2,01%; BSR với 104,2 tỷ, giá tăng 1,51%.

Phía giảm còn kém hơn, VHM là cổ phiếu thanh khoản duy nhất trên trăm tỷ đồng. Ngoài ra có 5 cổ phiếu khác giao dịch quá 10 tỷ là POW giảm 1,09%, GEL giảm 1,13%, HHP giảm 6,19%, DCL giảm 1,3%, IJC giảm 1,01%.

Điểm tích cực của trạng thái đi ngang trên nền thanh khoản cực thấp này là thị trường vẫn chưa bộc lộ rõ ràng áp lực bán. Bên mua đã hoàn toàn thể hiện thông điệp không đẩy giá cao nữa, nhưng bên bán cũng “mặc kệ”. Tình trạng giằng co này chỉ có thể kết thúc nếu một bên “chịu thua”.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã tăng mạnh bán ra, đạt 1.076 tỷ đồng, cao hơn sáng hôm qua gần 67%. Vị thế ròng đạt -214,6 tỷ nhưng không có cổ phiếu nào bị xả đột biến. Bán ròng mạnh nhất là VHM -56,8 tỷ, VIC -56,5 tỷ, TCB -54,2 tỷ. Phía mua ròng có GEX +64,7 tỷ, LPB +54 tỷ, CTG +30 tỷ.