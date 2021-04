Vincom Retail báo lãi quý 1 tăng 59% so với cùng kỳ

Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vincom Retail trong quý 1/2021 đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020 - trong đó, hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư vẫn tiếp tục tăng trưởng với doanh thu đạt 1.712 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ mảng chuyển nhượng bất động sản đạt 452 tỷ đồng, tăng 124,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ việc bàn giao ba dự án nhà phố thương mại lớn là Mỹ Tho, Bạc Liêu và Uông Bí.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng 55 tỷ đồng do tăng thu nhập từ lãi cho vay và hoạt động đầu tư; Bên cạch đó, chi phí tài chính tăng 75 tỷ do giải ngân thêm khoản trái phiếu 3.050 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 31 tỷ đồng do tăng chi phí bán hàng bất động sản tương ứng với mức tăng của doanh thu.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VRE đạt 781 tỷ đồng, tăng 289 tỷ đồng, tương ứng 58,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một phần BCTC quý 1/2021 của VRE.

VRE cũng cho biết, nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế đã khai trương thêm cửa hàng trong hệ thống TTTM Vincom như H&M, Haidilao Hot Pot, Pandora… ngay trong quý 1, khẳng định tiềm năng phục hồi của thị trường bán lẻ nói chung và sức hút của mặt bằng TTTM Vincom nói riêng.

Bên cạnh đó, Vincom Retail cũng triển khai các chiến dịch Marketing nhằm kích cầu mua sắm, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Cụ thể, Công ty đã triển khai hai chiến dịch Marketing trên toàn hệ thống là Tết Nguyên Đán 2021 và Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03 với hoạt động trang trí và sự kiện hấp dẫn, thu hút hơn 36,8 triệu lượt khách hàng đến TTTM trong Quý I năm 2021. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi, voucher mua sắm cũng được triển khai, thu hút lượng lớn khách hàng quan tâm.

Tính đến hết ngày 31/3/2021, Vincom Retail sở hữu và vận hành 80 TTTM tại 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, tổng diện tích sàn bán lẻ đạt khoảng 1,7 triệu m2, giữ vững vị thế là đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực phát triển, quản lý và vận hành mặt bằng bán lẻ tại Việt Nam. Trong đó, Landmark 81 (TP. Hồ Chí Minh) được vinh danh trong Top 5 tòa nhà văn phòng và TTTM tốt nhất năm 2020 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam bình chọn.

Mới đây, vào tháng 4/2021, với việc khai trương siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vincom Retail đã chính thức đưa vào hoạt động “Thành phố giải trí 24/7” Grand World, tiên phong khai thác mô hình du lịch mua sắm tại Việt Nam và đón đầu lượng du khách lớn trong mùa cao điểm du lịch.