Vincom Retail lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 4.409 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ

Ngày 29/1/2024, Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Năm 2023, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 9.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 58,8% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quý 4 đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước nhờ ghi nhận doanh thu bàn giao bất động sản và doanh thu khác, trong khi hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại (TTTM) duy trì sự ổn định.

Cụ thể, trong quý 4, Vincom Retail đã hoàn tất bàn giao 54 căn nhà phố thương mại tại dự án Quảng Trị và các dự án khác cho khách hàng với doanh thu 267 tỷ đồng, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu khác tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Vincom Retail ghi nhận 1.067 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 4, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm, Vincom Retail tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tài sản hiện hữu, gồm 83 trung tâm thương mại tọa lạc tại các vị trí trung tâm trên khắp 44 tỉnh thành của Việt Nam, tiên phong đưa 11 thương hiệu quốc tế lớn lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như Lush, ADLV, Wulao... và 10 cửa hàng flagship với các mô hình khác biệt, độc đáo tại các trung tâm thương mại Vincom như Nike Live, Pizza 4P's Premium, Aldo, Swarovski.

Vincom Retail cũng sáng tạo triển khai các chương trình marketing, kích cầu mua sắm, để hệ thống 83 trung tâm thương mại trên toàn quốc luôn là địa điểm trải nghiệm “top of mind” với người tiêu dùng. Theo đó, tuần lễ mua sắm Black Friday, Lễ hội Giáng sinh của trung tâm thương mại Vincom đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến trải nghiệm mua sắm, hòa mình vào các hoạt động vui chơi giải trí sôi động, và thưởng thức các món ăn đặc sắc theo cách của mình.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Vincom Retail đã thực hiện các dự án bảo vệ môi trường trong năm 2023. Sáng kiến lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại 54 trung tâm thương mại đã giúp tiết kiệm 12.2 tỉ đồng và giảm thiểu khoảng 12 nghìn tấn CO2 thải ra môi trường mỗi năm. Vincom Retail đã tiến hành phân loại rác tại nguồn, kêu gọi các gian hàng trong trung tâm thương mại đồng hành tham gia với kết quả 50 tấn rác tái chế mỗi năm từ sáng kiến này.

Vincom đã triển khai các sáng kiến xã hội với các sự kiện như Lễ hội cam Hà Tĩnh, Lễ hội bưởi Phú Thọ, trưng bày sản phẩm theo chương trình Mỗi xã một đặc sản của Chính phủ tại các trung tâm thương mại Vincom Plaza tại Sơn La, Hải Phòng, Tuyên Quang,.. nhằm khẳng định thương hiệu điểm đến tôn vinh các sản phẩm địa phương hay tổ chức khu vực bán hàng Bình ổn giá tại một số trung tâm thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Vincom Retail sẽ tiếp tục tối ưu hóa mô hình vận hành, tìm kiếm và giới thiệu tại các trung tâm thương mại Vincom các xu hướng tiêu dùng mới. Năm 2024, Vincom Retail dự kiến sẽ khai trương thêm 6 trung tâm thương mại với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ khoảng 160.000 m2, giữ vững vị thế là nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.