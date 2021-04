Vĩnh Hoàn chính thức nắm giữ 76,72% vốn tại Sa Giang

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) thông báo đã hoàn tất thực hiện giao dịch mua thêm Cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HOSE).

Theo đó, bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT VHC và cũng là Chủ tịch HĐQT của SGC đã mua thành công 1.817.568 cổ phiếu, qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch từ 3.665.759 cổ phiếu, chiếm 51,29% cổ phiếu lên 5.483.327 cổ phiếu, chiếm 76,72% vốn điều lệ. Ngày thực hiện giao dịch là ngày 16/4.

Cũng trong ngày 16/4, VHC công bố bà Trần Thị Thanh Thúy - Ủy viên HĐQT đã bán hết 1.506.973 cổ phiếu, chiếm 21,08% SGC và ông Lê Văn Phúc đã bán 161.802 cổ phiếu, chiếm 2,26%.

Theo dữ liệu trên HNX, giá trị của giao dịch trên là hơn 163,58 tỷ đồng, tương ứng 90.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá đóng cửa SGC là 86.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, VHC thông báo và Trần Thị Thanh Thuý - thành viên HĐQT; ông Phạm Thành Đô, thành viên HĐQT; bà Nguyễn Thanh Hằng - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 đã có đơn xin từ nhiệm. Việc từ nhiệm thành viên HĐQT năm 2021 xem xét, thông qua theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 9/4, ĐHĐCĐ bất thường của SGC cũng đã chấp thuận cho một số cổ đông lớn chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Bên nhận chuyển nhượng chính là VHC còn bên chuyển nhượng gồm 4 cá nhân là: ông Lê Văn Phúc chuyển nhượng 161.802 cổ phiếu, chiếm 2,26%; ông Lê Văn Ân chuyển nhượng 120.939 cổ phiếu, chiếm 1,68%; bà Nhữ Thị Loan chuyển nhượng 28.400 cổ phiếu, chiếm 0,4% và bà Trần Thị Thanh Thúy chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phần, chiếm 21,08%% vốn SGC.

Mới đây, SGC công bố doanh thu thuần quý 1/2021 đạt 81,7 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ đạt 88,4 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6,6 tỷ đồng - cùng kỳ đạt gần 11,4 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 9 tỷ đồng.

SGC cho biết, lợi nhuận quý 1 của công ty thấp hơn so với cùng kỳ là do sản lượng tiêu thụ quý 1 thấp hơn nên doanh thu, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ; Cùng với đó, giá nguyên liệu chính quý 1/2021 cao hơn so với cùng kỳ trong khi giá không tăng làm giảm lợi nhuận; Mặt khác, tỷ giá usd quý 1/2021 thấp hơn so với cùng kỳ làm giảm doanh thu và lợi nhuận.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ VHC báo lãi gần 162,45 tỷ đồng, tăng 59,76% so với cùng kỳ (65,4 tỷ đồng) là do nhận công ty được nhận cổ tức từ công ty con.

Trước đó, HĐQT SGC công bố thay đổi ngày chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sang ngày chốt danh sách là ngày 6/5 và ngày tổ chức là ngày 2/6 thay vì ngày 19/4 và tổ chức vào ngày 14/5 nhằm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ.