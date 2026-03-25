VIW không đủ điều kiện là công ty đại chúng, Vinaconex bán cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đăng ký bán 10.534.620 cổ phiếu VIW, nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 20/03/2026 - 17/04/2026.

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP - VIWASEEN (mã VIW-UPCoM) vừa thông báo về việc công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Cụ thể: tại thời điểm 31/12/2025, VIW có 58,02 triệu cổ phiếu đang lưu hành - trong đó, cổ đông lớn là Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) nắm giữ tới 56,95 triệu cổ phiếu, tương đương 98,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và nhóm cổ đông còn lại chỉ nắm giữ hơn 1,06 triệu cổ phiếu, chiếm 1,84%.

Với cơ cấu cổ đông này, VIW không đáp ứng quy định tại Luật Chứng khoán về điều kiện công ty đại chúng, cụ thể là yêu cầu tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Trên cơ sở rà soát theo yêu cầu của UBCKNN, VIWASEEN chính thức báo cáo không đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng. Công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan, bao gồm công bố thông tin và quản trị công ty, cho đến khi có thông báo chính thức từ UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đăng ký bán 10.534.620 cổ phiếu VIW, nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 20/03/2026 - 17/04/2026.

Tại ĐHĐCĐ bất thường 2026, VIW đã bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Tô Dũng - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Xuân Đông , ông Phan Quang Khải; ông Nguyễn Hải Đăng, ông Hoàng Thiệu Bảo.

Trước đó, VIW đã chốt ngày 26/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026. Địa điểm thực hiện là trụ sở Tổng công ty, số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VIW chốt ngày 2/3 là 14.100 đồng cổ phiếu lên mốc 67.000 đồng/cp (chốt phiên ngày 20/3). Qua đó, công ty đã có văn bản giải trình viên cổ phiếu VIW tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 10/3-16/3/2026.

Theo giải trình từ phía công ty, diễn biến này chủ yếu là do yếu tố cung cầu, công ty không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Hiện tại, toàn bộ hoạt động của VIW vẫn diễn ra bình thường, ổn định.