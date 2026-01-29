VN-Index có khả năng sẽ vận động tăng giảm đan xen biên độ khoảng 15-20 điểm để kiểm tra cung-cầu

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/1/2026.

Kết phiên VN-Index tăng 12,07 điểm, tương đương 0,67% lên mốc 1.814,98 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,25 điểm, tương đương 0,1% lên 252,72 điểm.

Với nhiều yếu tố đan xen, thị trường có thể sẽ chỉ biến động nhẹ trong phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sự hồi phục của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu trong các phiên vừa qua cùng với sự hỗ trợ tích cực của các nhóm cổ phiếu bán lẻ, xuất khẩu… đã giúp thị trường hồi phục và tăng điểm trở lại trong phiên hôm nay. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng điểm. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm cùng với việc khối ngoại tiếp tục bán ròng là các yếu tố gây ảnh hưởng kém tích cực đến đà hồi phục của chỉ số. Cùng với đó, việc cơ cấu của các quỹ ETF trong phiên ngày mai cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng kém tích cực khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán ròng. Với nhiều yếu tố đan xen, thị trường có thể sẽ chỉ biến động nhẹ trong phiên cuối tuần.

Nhà đầu tư tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường để cơ cấu lại danh mục, tăng tỷ trọng tiền mặt để nắm bắt các cơ hội. Hoạt động trading chỉ nên thực hiện nếu VN-Index có các nhịp giảm mạnh, ưu tiên các vị thế có sẵn trong danh mục hoặc giá đã giảm về các vùng hỗ trợ mạnh trung hạn”.

Nhịp hồi phục hôm nay chưa có độ lan tỏa lớn, nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hôm nay tăng hơn 12 điểm và đóng cửa tại mốc 1,814.98 điểm, với sự đóng góp chủ yếu đến từ một số cổ phiếu lớn. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng, Hóa chất, Bán lẻ ghi nhận mức tăng mạnh nhất hơn 4%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Nhịp hồi phục hôm nay chưa có độ lan tỏa lớn, nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng trước khả năng chỉ số tiếp tục lùi về kiểm tra SMA50”.

Thị trường đang phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau 07 phiên liên tiếp điều chỉnh đang chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ 1.770 điểm - 1.800 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Vùng kháng cự quanh 1.860 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Trong khi VN30 tích lũy dưới kháng cự quanh 2.055 điểm. Sau giai đoạn điều chỉnh, VN-Index sẽ nổ lực phục hồi kiểm tra lại kháng cự quanh 2.050 điểm - 2.060 điểm.

Thị trường đang phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh. Thanh khoản thị trường tăng khi giảm điểm và giảm khi phục hồi. Cho thấy thị trường vẫn chủ yếu giao dịch tích cực ở số ít các mã đầu ngành trong nhóm ngành như chúng tôi đã đề cập nhiều là bán lẻ-tiêu dùng, năng lượng, viễn thông-công nghệ, ngân hàng quốc doanh. Đây là các nhóm có xu hướng giá mạnh hơn VN-Index và cũng là nhóm mã có tỉ lệ sở hữu Nhà nước cao. Tập trung nhiều các doanh nghiệp có tính chất “tự chủ chiến lược” quốc gia. Thu hút mạnh dòng tiền đầu tư, đầu cơ theo kỳ vọng Nghị quyết 79-NQ/TW. Chiến lược hợp lý là nắm giữ theo xu hướng tăng trưởng của các cổ phiếu hàng đầu nhóm dẫn dắt thị trường cho đến khi thay đổi xu hướng. Các vị thế giải ngân nên được xem là đầu cơ ngắn hạn và cần đánh giá, kiểm soát rủi ro nếu có.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể có nhịp hồi ngắn hướng đến quanh 1.855 - 1.860

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 12,1 điểm (+0,7%), đóng cửa ở mức 1,815 điểm. Chỉ số giao dịch quanh vùng 1.800 - 1.810 điểm trong phần lớn phiên giao dịch, trước khi lực cầu gia tăng mạnh trong phiên ATC giúp VN-Index tăng điểm trở lại sau 7 phiên giảm liên tiếp. Động lực tăng điểm chính trong phiên hôm nay được dẫn dắt bởi nhóm Bán lẻ - Tiêu dùng (MWG, MSN, PNJ, ...), cùng với việc áp lực bán ở nhóm cổ phiếu Vingroup đã giảm đáng kể.

Với diễn biến thị trường hôm nay, TVS Research cho rằng đà giảm của VN-Index có thể đã dừng lại sau khi chỉ số giữ được vùng hỗ trợ 1.800 điểm. Như đã đề cập, việc nhóm cổ phiếu Vingroup đã ngưng giảm là tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay, bên cạnh độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực.

Bên cạnh đó, HĐTL chỉ số VN30 cũng tăng mạnh trở lại sau khi chạm hỗ trợ tại MA50 ngày cùng basis duy trì dương nhiều phiên liên tiếp cho thấy tâm lý của NĐT có dấu hiệu được cải thiện. Do đó, trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng

VN-Index có thể có nhịp hồi ngắn hướng đến MA20 ngày quanh 1.855 - 1.860. Nhà đầu tư vẫn có thể tranh thủ nhịp hồi này để giải ngân một phần tài khoản nhằm giao dịch trong ngắn hạn”.

Thị trường chưa có dấu hiệu giảm sâu và cơ hội ngắn hạn vẫn còn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên thị trường có thể sẽ vẫn còn phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu với thanh khoản thấp, đặc biệt điểm tích cực là thị trường chưa có dấu hiệu giảm sâu và cơ hội ngắn hạn vẫn còn. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

VN-Index có khả năng sẽ vận động tăng giảm đan xen biên độ khoảng 15-20 điểm trong phiên tới để kiểm tra cung-cầu

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm từ vùng hỗ trợ quanh mốc 1802.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số có tín hiệu chững lại đà giảm và hồi phục từ đường Kijun của mây Ichimoku. Các chỉ báo RSI và CMF bẻ ngang, đồng thời thanh khoản tiếp tục hạ thấp cho thấy VN-Index có thể chuyển sang vận động đi ngang tích lũy để kiểm định khu vực hỗ trợ 1.800-1.820.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI, MACD đang hình thành đáy và hướng lên. Đường -DI hạ dần độ cao trong khi đường

+DI đang hướng lên trở lại cho thấy VN-Index có khả năng sẽ vận động tăng giảm đan xen biên độ khoảng 15-20 điểm trong phiên tới để kiểm tra cung-cầu.

VN-Index ghi nhận phiên hồi phục tăng điểm nhẹ từ mốc 1800 cho thấy đây sẽ là mốc hỗ trợ đáng tin cậy của thị trường trong ngắn hạn. Dòng tiền chưa có sự lan tỏa, tuy nhiên vẫn liên tục tìm kiếm cơ hội ở những nhóm ngành được hưởng lợi nhờ tính chất mùa vụ. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đi theo vận động dòng tiền và giải ngân với mục tiêu đầu tư ngắn hạn ở những cổ phiếu thuộc nhóm ngành có diễn biến nổi bật so với thị trường chung, đồng thời còn dư địa tăng đáng kể so với vùng kháng cự gần nhất tại những nhịp rung lắc trong các phiên tới. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Bán lẻ-Tiêu dùng, Xuất nhập khẩu-Logistics”.

Đà giảm của VN-Index bước đầu ghi nhận phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Đà giảm của VN-Index bước đầu ghi nhận phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ 1.800 điểm. Đồng thời, các chỉ báo động lượng cũng phát đi tín hiệu đảo chiều hồi phục, hàm ý về kịch bản cân bằng tạm thời nhằm củng cố nền giá ngắn hạn.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.830 – 1.850 và Hỗ trợ 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.