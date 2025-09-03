VN-Index có triển vọng tiến lên vùng điểm 1.700-1.710 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/9/2025

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số VN-Index giảm 0,91 điểm – tương đương 0,05%, đóng cửa ở mức 1.681,30 điểm. Trong khi đó, trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex tăng 2,72 điểm – tương đương 0,97%, đóng cửa ở mức 282,70 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ biến động chậm kèm theo các nhịp rung lắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ biến động chậm kèm theo các nhịp rung lắc trong phiên giao dịch đầu tuần của tháng 09. Điểm số có thể tiếp tục được neo giữ ở vùng cao ngay quanh mức cản 1.700 điểm nhờ sự hỗ trợ luân phiên của nhóm vốn hóa lớn nhưng áp lực điều chỉnh sẽ vẫn diễn ra ở nhiều nhóm cổ phiếu khác trong các phiên giao dịch đầu tháng 09.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và tiếp tục nâng các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục, hoặc có thể thực hiện bán chốt lời từng phần đối với các vị thế đã mua lướt sóng trước kỳ nghỉ lễ 2/9.

Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư chỉ thực hiện khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh, rung lắc trong phiên.”.

Xu hướng giằng co tại vùng đỉnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.670 – 1.685 cả ngày hôm nay trước khi đóng cửa tại mốc 1.681,30 điểm, đi ngang so với phiên trước đó. Số mã tăng nhiều hơn số mã giảm, 12/18 ngành tăng điểm, tuy nhiên sự điều chỉnh của ngành Ngân hàng và cổ phiếu họ Vin kìm hãm đà tăng của chỉ số. Ngành Dầu khí tăng tốt hôm nay, theo sau là ngành Ô tô và phụ tùng.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM, đặc biệt trên sàn HSX đà bán ròng vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Xu hướng giằng co tại vùng đỉnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc; dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển qua các ngành để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn”.

VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Indexvẫn tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. Tuy nhiên dòng tiền ngắn hạn vẫn thể hiện luân chuyển khá tốt. VN30 tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm.

Sau khi thị trường có giai đoạn tăng giá mạnh với thanh khoản rất đột biến trong tháng 8, với trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong 01 ngày. Thị trường đã giao dịch chậm lại, thanh khoản tiếp tục giảm dần. Một phần như chúng tôi đã nhận định các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm khi cơ hội sinh lợi ngắn hạn vượt trội thu hẹp. Do thông thường trong sau nhịp tăng giá mạnh vượt đỉnh lịch sử, thị trường, cũng như nhiều mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh sẽ chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh đã vượt. Trong khi cơ hội ngắn hạn dịch chuyển sang các mã, nhóm mã chưa tăng nhiều, kỳ vọng và kết quả kinh doanh cải thiện, tăng trưởng trong quí III và cuối năm 2025. Trong đó nhóm dịch vụ tài chính, bất động sản dân cư, xây dựng, vật liệu xây dựng... được kỳ vọng kết quả kinh doanh quí III sắp đến sẽ tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục dao động trong khoảng 1.670 - 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index đóng cửa ở mức 1,681 điểm (-0.05%). Chỉ số giảm nhẹ trong phiên ngày hôm nay chủ yếu do áp lực bán từ các cổ phiếu thuộc nhóm VN30 như các cổ phiếu thuộc họ Vingroup, VCB và VPB. Tuy vậy, chỉ số hồi phục nhờ dòng tiền vào các cổ phiếu vốn hóa vừa thuộc các nhóm Bất động sản và Thép giúp cân bằng lại áp lực bán trong phiên.

Chúng tôi cho rằng VN-Index tiếp tục dao động trong khoảng 1.670 - 1.700 trong các phiên tới khi thanh khoản ở mức thấp hơn bình quân 20 phiên gần nhất khiến thị trường chưa thể bứt phá. Trong trường hợp có thông tin tích cực liên quan đến nâng hạng thị trường, VN-Index có thể vượt thoát khỏi vùng giá trên và hướng tới mục tiêu 1,725 (tương đương mức 1.272 theo công cụ Fibonacci Extension). Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng và tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp trong phiên kế tiếp. Đồng thời, tình trạng phân hóa có thể diễn ra khi dòng tiền phần lớn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Mặc dù chúng tôi đánh giá cơ hội mua đang dần gia tăng nhẹ nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên các vị thế mua mới chỉ nên giải ngân ở tỷ trọng thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục đà tăng trên vùng lạc quan.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm, nhưng chúng tôi nâng xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNMidcaps từ giảm lên tăng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng thấp ở mức 20-40% danh mục và chỉ nên xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

VN-Index sẽ sớm tìm được điểm cân bằng để tiến lên vùng điểm 1.700-1.710

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Doji cho thấy sự giằng co của chỉ số trước vùng đỉnh 1700.

Ở khung đồ thị ngày, đường +DI và ADX đồng thuận neo trên mốc 25, cùng với đường Tenkan của mây Ichimoku tiếp tục hướng lên cho thấy VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng điểm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI đi ngang và chỉ báo MACD chưa có tín hiệu hình thành đáy, báo hiệu xu hướng tăng của chỉ số đã có sự giảm tốc và cần chú ý khả năng giằng co trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động bám sát đường MA20 và dải Bollinger band bo hẹp thể hiện cho vận động đi ngang tích lũy của VN-Index quanh vùng điểm 1.670-1.690. Đường ADX dưới mốc 25 nhưng đường +DI neo trên mốc này, đồng thời chỉ báo RSI hướng lên trở lại nên VN-Index sẽ sớm tìm được điểm cân bằng để tiến lên vùng điểm 1.700-1.710.

VN-Index kết phiên với 212 mã xanh và 110 mã đỏ cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn vận động tốt trong thị trường, theo đó giúp chỉ số duy trì vận động đi ngang quanh vùng 1670-1690, trong đó có sự phân hóa rõ nét ở trong nhóm blue-chips cũng như giữa nhóm vốn hóa lớn và các nhóm vốn hóa trung bình. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng nhịp rung lắc của thị trường trong các phiên tới để gia tăng tỉ trọng đối với những mã đã khả dụng trong danh mục và đang có xu hướng củng cố nền giá hoặc kiểm tra hỗ trợ thành công; đồng thời nhà đầu tư có thể đi theo sự luân chuyển của dòng tiền và

chọn lọc cổ phiếu đang có sự tham gia tích cực của lực cầu để giải ngân với mục tiêu lướt sóng T+. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm Bất động sản, Ngân hàng, Đầu tư công, Thép, và Xây dựng”.

VCSC vẫn duy trì ba kịch bản ở chỉ số VN-Index với xác suất không đổi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Trong ngày mai, chúng tôi duy trì ba kịch bản ở chỉ số VN-Index với xác suất không đổi. Trong đó, kịch bản Trung tính có xác suất cao nhất (55%), VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ 1.660-1.690 (+/- 5) điểm. Kịch bản Tích cực (xác suất 35%) với khả năng vượt vùng đỉnh 1.695 điểm, tiếp cận 1.720 (+/-5) điểm. Kịch bản Tiêu cực (xác suất 10%) cho trường hợp giảm trên hoạt động bán cao, vi phạm vùng 1.630 điểm (MA20), hình thành đà điều chỉnh về 1.600 điểm trong thời gian tới”

Dự kiến khu vực 1.640 – 1.660 sẽ tiếp tục nâng đỡ chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.681,3 điểm, giảm 0,91 điểm (-0,05%). KLGD khớp lệnh 1,2 tỷ đơn vị.

Chỉ số VN-Index duy trì giằng co và rung lắc dưới vùng cản 1.700 khi chờ đợi tín hiệu rõ nét hơn cho việc định hình xu hướng sắp tới. Việc kết phiên với nến Doji đi cùng trạng thái phân kỳ âm của một số chỉ báo kỹ thuật (như RSI) vẫn cho thấy tâm lý lưỡng lự của dòng tiền và là tín hiệu cần theo dõi sát.

Dự kiến khu vực 1.640 – 1.660 sẽ tiếp tục nâng đỡ chỉ số và củng cố động lực cho quá trình thử thách vùng cản 1.690 – 1.700”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.