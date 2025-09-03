Trụ lớn đè chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng
Kim Phong
03/09/2025, 12:07
Cổ phiếu trong rổ VN30 đỏ la liệt sáng nay đã khiến VN-Index chịu sức ép mạnh và giảm điểm. Tuy nhiên sức đề kháng trong nhóm vừa và nhỏ còn khá tốt, chỉ là cũng đang bị chốt lời mạnh, hạ dần độ cao.
Cả phiên giao dịch buổi sáng VN-Index chỉ vài lần “nhú” được
qua tham chiếu, còn VN30-Index đỏ trọn vẹn. Chỉ riêng tín hiệu này đã xác nhận
sức ép từ nhóm blue-chips có triển vọng sẽ còn mạnh. Rổ VN30 hiện chỉ có 8 mã tăng/22
mã giảm và chỉ số đại diện giảm 0,67% trong khi VN-Index giảm 0,39%, Midcap tăng
0,92% và Smallcap tăng 0,66%.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đều giảm mạnh: VCB
giảm 1,17%, VIC giảm 2,26%, VHM giảm 2,97%, đã lấy đi hơn 7 điểm khỏi VN-Index.
Đó là chưa kể loạt trụ khác cũng yếu: CTG giảm 1,56%, FPT giảm 1,28%, BID giảm
0,82%. Trong 10 mã vốn hóa hàng đầu chỉ có 4 mã xanh là TCB tăng 0,13%, VPB tăng
0,29%, HPG tăng 3,27%, MBB tăng 0,72%.
HPG nổi bật nhất sáng nay nhưng tiếc rằng vốn hóa chưa đủ áp
đảo, chỉ đủ bù đắp lại thiệt hại điểm số từ VCB. Cổ phiếu này có nỗ lực kiểm định
lại vùng đỉnh đầu tháng 8 nhưng đã chịu sức ép rõ rệt. HPG lúc cao nhất tăng tới
5,45% so với tham chiếu, tương đương cuối phiên sáng đã trượt giá khoảng 2,07%
so với đỉnh đầu ngày. Khối ngoại xả cực mạnh ở HPG, tổng lượng bán chiếm xấp xỉ
29% thanh khoản và giá trị ròng cao nhất thị trường với -492 tỷ đồng.
Trong khi VIC và VHM cùng lao dốc, cổ phiếu ngân hàng cũng gây
thất vọng lớn. MBB, TCB và VPB là 3 mã ngân hàng duy nhất trong rổ VN30 còn
xanh. Thậm chí cả rổ chỉ có 8/27 mã tăng giá. Tăng nổi nhất lại là vài mã nhỏ:
OCB tăng 1,1%, EIB tăng 1,01%. Ngược lại các blue-chips rất yếu: CTG, ACB, VCB,
SSB, SHB, VIB, LPB giảm hơn 1%.
Điểm tích cực sáng nay là giao dịch ngược dòng trong nhóm cổ
phiếu vừa và nhỏ vẫn còn khá mạnh. VN-Index không thể vượt qua mốc 1700 điểm mà
còn lùi xuống sâu hơn, nhưng điều đó chưa tác động nhiều đến dòng tiền. Nhà đầu
tư vẫn giao dịch sôi động và nhắm tới các cổ phiếu cụ thể, tập trung vào nhóm
midcap. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng vẫn còn 188 mã tăng/134 mã giảm, trong
đó 105 mã tăng hơn 1% và rổ VN30 chỉ đóng góp 3 mã.
Giá kịch trần với thanh khoản ấn tượng xuất hiện tại DIG khớp
708,7 tỷ, CII khớp 587,4 tỷ, NKG khớp 508 tỷ, VSC khớp 202,9 tỷ. Ngoài ra có thể
kể tới HSG tăng 6,27% với 349,1 tỷ; DXG tăng 3,51% với 250,4 tỷ; BSR tăng 4,34%
với 248,4 tỷ; GEX tăng 2,57% với 246,3 tỷ; NVL tăng 3,27% với 228,6 tỷ…
Khả năng duy trì dòng tiền nóng hoạt động độc lập là một tín
hiệu tốt, ít nhất ở thời điểm VN-Index đang bộc lộ nhiều khó khăn quanh mốc 1700
điểm. Ba phiên cuối tuần trước sự phân hóa đã cản trở VN-Index vượt lên đỉnh
cao mới và diễn biến sán nay cũng không phải là bất ngờ. Điều quan trọng là nhà
đầu tư nhìn nhận diễn biến này không quá rủi ro và không quan tâm nhiều đến chỉ
số.
Dòng tiền đổ vào vẫn khá tốt, hai sàn khớp lệnh chỉ giảm nhẹ
7% về giá trị giao dịch. HoSE đạt 19.985 tỷ đồng, vẫn tăng nhẹ 6,5% so với giá
trị khớp lệnh trung bình các phiên sáng tuần trước. Trong top 10 cổ phiếu giao
dịch lớn nhất thị trường thì 5 mã không phải thuộc rổ VN30.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ của phiên sáng nay khi
bán ròng tiếp gần 1.516 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong đó cổ phiếu nhóm VN30 bị bán
ròng 1.417 tỷ đồng. Ngoài HPG bị bán cực mạnh, có thêm FPT -163,5 tỷ, MWG
-138,6 tỷ, VPB -91,4 tỷ, MBB -89,7 tỷ, SSI -85,4 tỷ, VIX -75,8 tỷ, CTG -64,7 tỷ,
MSN -63,8 tỷ. Phía mua ròng có CII +65 tỷ, NKG +61,7 tỷ, NVL +55,3 tỷ, DIG
+49,1 tỷ, TCB +44,6 tỷ.
Khối ngoại đã lập kỷ lục bán ròng cao chưa từng có trong tháng
8 vừa qua với tổng giá trị bán ròng toàn thị trường lên tới 42.200 tỷ đồng,
trong đó bán ròng khớp lệnh là 29.426 tỷ.
