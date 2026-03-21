Trang chủ Chứng khoán

VN-Index về đáy 3 tháng, khối ngoại bán ròng 2.800 tỷ qua khớp lệnh, cá nhân và tổ chức "đua lệnh" mua

Thu Minh

21/03/2026, 12:00

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.831,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 2.841,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/03/2026, chỉ số VN-Index giảm -3,02%, đóng cửa ở mức 1.647,81 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 27.182,3 tỷ đồng, tăng +18,0% và chiếm 87,3% tổng giá trị giao dịch. 

Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt 33.250,6 tỷ đồng, tăng +23,6% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 29.138,7 tỷ đồng, tăng +15,8% so với phiên liền trước và +18,6% so với trung bình 5 phiên, nhưng giảm -11,5% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, thanh khoản tăng đáng chú ý ở các nhóm Hóa chất, Bất động sản, Dầu khí, Công nghệ thông tin (CNTT), Thép, Điện, Thực phẩm; ngược lại giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng. Về biến động giá, hầu hết các nhóm ngành giảm điểm, ngoại trừ Điện, Viễn thông và Bảo hiểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.831,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 2.841,5 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng khớp lệnh tập trung ở nhóm Dịch vụ tài chính và Dầu khí. Các mã được mua ròng gồm: VCK, BSR, SHB, VCI, VRE, GMD, PNJ, SSI, GAS, GVR. Ở chiều ngược lại, họ bán ròng chủ yếu nhóm Bất động sản với các mã: HPG, VIC, MCH, DGC, KBC, VCB, BID, MSN, ACB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.217,1 tỷ đồng; riêng khớp lệnh mua ròng 1.532,6 tỷ đồng. Xét theo khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là Bất động sản. Các mã mua ròng gồm: VIC, HPG, VHM, PET, MCH, FPT, KBC, VIX, HDB, BID. Ở chiều bán ròng, NĐT cá nhân bán ròng 9/18 ngành, tập trung ở Dịch vụ tài chính và Dầu khí với các mã: VCK, SHB, STB, DGC, BSR, VCI, GMD, GEL, VRE.

Tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 755,4 tỷ đồng; riêng khớp lệnh bán ròng 482,0 tỷ đồng. Theo khớp lệnh, tự doanh mua ròng 5/18 ngành, mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng và Vật liệu. Các mã mua ròng gồm: MCH, PC1, PLX, OCB, BID, VCI, KBC, SSI, VGC, HCM. Ngược lại, bán ròng chủ yếu ở nhóm Ngân hàng với các mã: FPT, ACB, HPG, VIC, VNM, HDB, STB, VHM, TCB, LPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1.427,8 tỷ đồng; riêng khớp lệnh mua ròng 1.790,8 tỷ đồng. Theo khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, lớn nhất ở Dịch vụ tài chính với các mã: BSR, PET, VCI, PVT, VIX, PNJ, MCH, VCK, SSI, REE. Ngược lại, mua ròng mạnh nhất ở nhóm Ngân hàng với các mã: HPG, DGC, FPT, STB, VIC, ACB, VCB, MSN, KBC, BID.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.111,9 tỷ đồng, tăng +136,1% so với phiên trước và chiếm 12,4% tổng giá trị giao dịch. Đáng chú ý, cổ phiếu MCH ghi nhận giao dịch lớn khi tổ chức nước ngoài mua thỏa thuận hơn 3,6 triệu cổ phiếu (trị giá 559 tỷ đồng) từ nhà đầu tư cá nhân và gần 2,2 triệu cổ phiếu (trị giá 335,8 tỷ đồng) từ tự doanh trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Thép, Hóa chất, Dầu khí, Phần mềm, Sản xuất và phân phối điện; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Nuôi trồng nông và hải sản, Bán lẻ, Vật liệu xây dựng và nội thất, Quỹ đầu tư.

Xét theo vốn hóa, dòng tiền khớp lệnh tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ (VNSML), trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn (VN30) và vốn hóa vừa (VNMID).

Blog chứng khoán: Ép quá “rát”

Thị trường lại chìm trong bán tháo, khối ngoại rút ròng hơn 1.900 tỷ

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 38,5 triệu tỷ, vai trò thị trường chứng khoán rất nặng nề

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

