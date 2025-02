VN-Index đang rất rẻ, sẽ được định giá lại trong thời gian tới

Nhìn lại thị trường chứng khoán tháng 1/2025 giao dịch trầm lắng trong tháng giáp Tết và có tâm lý e ngại trước ngày Tổng thống Trump nhậm chức (21/1 theo giờ Việt Nam). Khởi đầu kém lạc quan trong nửa đầu tháng, tuy nhiên động lực từ chính sách và hiệu ứng tích cực từ mùa kết quả kinh doanh năm 2024 giúp thị trường dần hồi phục trở lại.

VN-Index có lúc lùi về mốc 1.220 đóng, nhưng đóng cửa cuối tháng 1 tại 1.265 điểm, gần như đi ngang về điểm số so với cuối năm 2024. Thanh khoản khớp lệnh bình quân sàn HOSE ở mức thấp còn 9,5 nghìn tỷ đồng/phiên, thấp hơn 37% so với cùng kỳ và 42% so với bình quân năm 2024. Nhà đầu tư có xu hướng thu hẹp giao dịch ở cả 2 chiều mua và bán trước các yếu tố rủi ro biến động khó lường.

Dự báo về thị trường tháng 2, SSI Reseach đưa ra 3 kịch bản cho Vn-Index. Kịch bản tích lũy đi ngang (Xác suất 60%): Vùng dao động chủ đạo 1.260 – 1.275; Kịch bản tích cực (Xác suất 20%): Hướng lên vùng 1.285 – 1.300; Kịch bản thận trọng hơn (Xác suất 20%): Khu vực 1.250 kỳ vọng là vùng cân bằng kế tiếp.

Về tín hiệu kỹ thuật, xu hướng trung hạn của VN-Index vẫn trong giai đoạn Tích lũy trong kênh giá 1.180 – 1.300. Dù vậy, dòng tiền tiếp tục suy yếu trong các nhịp kiểm định kênh giá nên kỳ vọng bứt biên trên của VN-Index chưa cao.

Mặc dù vậy, các chỉ báo động lượng và MACD vẫn trong vùng Tích cực, cho thấy trạng thái Khả quan. Hiện tại, VNIndex đang trong nhịp thử thách vùng kháng cự 1.275. Vùng hỗ trợ quan trọng MA20 tuần quanh 1.260 kỳ vọng nâng đỡ tốt cho chỉ số.

Các thách thức thị trường chứng khoán Việt Nam cần phải vượt qua gồm tốc độ hạ lãi suất chậm lại của Fed, biến động tỷ giá, động lực tiêu dùng trong nước cần thêm thời gian hồi phục và chính sách khó đoán của Tổng thống Trump sẽ gây rủi ro cho tăng trưởng của kênh xuất khẩu.

Tuy nhiên, thị trường được hỗ trợ bởi hàng loạt yếu tố khác như: Về vĩ mô, quá trình cải cách thực thi bắt đầu từ cuối năm 2024 sẽ tiếp tục, tinh gọn bộ máy Chính phủ, quyết tâm đẩy nhanh đầu tư công vào hạ tầng, giải quyết những vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực bất động sản.

Về dòng vốn, kỳ vọng dòng vốn nước ngoài quay lại Việt Nam trong năm 2025 sẽ đến từ câu chuyện nâng hạng lên thị trường mới nổi của FTSE Russell. Các chính sách bước đệm như triển khai hệ thống giao dịch KRX, áp dụng Luật Chứng khoán sửa đổi và Nghị định 155/2020 sửa đổi sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển thị trường vốn trong trung và dài hạn.

Về tăng trưởng lợi nhuận và định giá, tăng trưởng tổng lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE trong quý 4/2024 tăng trưởng 29,3% so với cùng kỳ, mở rộng xu hướng hồi phục từ đáy ở quý 4/2022. Định giá P/E ước tính 1 năm của VN-Index đang ở mức 10,3 lần, thấp hơn 20% so với 13 lần của bình quân 5 năm và đang ở mức hấp dẫn cho đầu tư dài hạn.

Lợi suất trên kênh thị trường chứng khoán đang ở mức 9,7%, chênh lệch với lãi suất huy động có xu hướng mở rộng trong tuần đầu tháng 2, ủng hộ cho sự hồi phục của thị trường chứng khoán.

Nhìn chung, theo SSI Research, các cải cách mạnh mẽ dần được thực thi, nền kinh tế và lợi nhuận thị trường tiếp tục mở rộng tăng trưởng, tỷ giá ổn định lại từ nửa cuối năm và kỳ vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi. Theo đó, SSIResearch kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có cơ hội được định giá lại và duy trì hồi phục dần trong tháng tới.

Rủi ro cho nhịp phục hồi là tỷ giá biến động mạnh, chính sách thuế quan khó lường của Mỹ, tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận thị trường không như kỳ vọng.