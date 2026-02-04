VN-Index hồi phục nhẹ, thử thách ngưỡng 1.830 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/2/2026

Kết phiên 3/2. VN-Index tăng 6,9 điểm, tương đương 0,38% lên mốc 1.813,4 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 4,79 điểm, tương đương 1,84% lên 265,18 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ quay lại thử thách vùng 1.830-1.840 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục hồi phục nhờ sự hỗ trợ tích cực của nhóm doanh nghiệp có yếu tố nhà nước và các nhóm cổ phiếu khu công nghiệp, cảng biển. Chỉ số đang thiết lập vùng nền mới phía trên vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm với thanh khoản tăng dần. Đà hồi phục của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. VN-Index nhiều khả năng sẽ quay lại thử thách vùng 1.830-1.840 điểm.

Đối với các nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể xem xét mở vị thế mua trading ở các thời điểm thị trường rung lắc trong phiên. Tập trung ở các nhóm ngành có yếu tố hỗ trợ mạnh, có định giá hấp dẫn hoặc giá đã chiết khẩu về mức hấp dẫn trong ngắn hạn”.

Thị trường vẫn đang trong quá trình hình thành nền giá phía trên ngưỡng 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index đã không thành công trong việc vượt ngưỡng 1.830. Sau khi gần chạm đến ngưỡng này, lực bán xuất hiện đẩy chỉ số xuống đóng cửa tại mốc 1.813,40 điểm, tăng gần 7 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp.

Ở chiều ngược lại, ngành Bán lẻ giảm mạnh nhất. Thị trường vẫn đang trong quá trình hình thành nền giá phía trên ngưỡng 1.800 điểm và chưa có tín hiệu thay đổi xu hướng cụ thể. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ 1.770 điểm - 1.800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ 1.770 điểm - 1.800 điểm tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025. Vùng kháng cự quanh 1.860 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay. VN30 tích lũy dưới kháng cự quanh 2.055 điểm. Ảnh hưởng tiêu cực chính đến VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vin Group sau năm 2025 tăng giá đột biến.

Mặc dù VN-Index đã kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh và chuyển sang tích lũy trong biên độ hẹp. Tuy nhiên như đã nhận định, điểm tích cực là các doanh nghiệp nhiều nhóm ngành tiếp tục có kết quả kinh doanh quí 4/2025 tăng trưởng tốt, năm 2025 tăng trưởng mạnh so với 2024.

Dòng tiền kỳ vọng có thể tiếp tục tìm kiếm các cơ hội tăng giá ở các mã đầu ngành, có thanh khoản rất cao trong các nhóm ngành gắn với động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế như chúng tôi đã nhận định. Sau giai đoạn thanh khoản suy giảm và bắt đầu cải thiện trong tháng 12/2025.

Thanh khoản thị trường đã tăng mạnh trong tháng 1/2026. Trong tháng 01/2026, giá trị giao dịch trung bình toàn thị trường đạt 38.643 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh 49,45% so với tháng 12/2025. Trong đó thanh khoản và cơ hội sinh lợi tốt chủ yếu tập trung, mở rộng trong các nhóm ngành tăng trưởng tốt hơn chỉ số VN-Index là năng lượng, bán lẻ, bảo hiểm, khu công nghiệp, viễn thông...

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhịp hồi phục của VN-Index có thể không kéo dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 6,9 điểm (+0.4%), đóng cửa ở mức 1,813.4 điểm. Chỉ số tăng nhẹ trong phiên hôm nay với động lực chính đến từ các ngành có nhiều cổ phiếu Midcap như KCN, Cảng biển, Điện, ... Ngoài ra, đà giảm của nhóm Vingroup cũng đã chững lại sau giai đoạn giảm mạnh, giúp cho chỉ số hồi phục.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với hơn 50% các mã tăng điểm. Chúng tôi đánh giá diễn biến thị trường hôm nay khá tích cực khi dòng tiền đang lan tỏa tại các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ với số lượng cổ phiếu tăng chiếm đa số. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao cũng hỗ trợ cho chỉ số.

Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng nhịp hồi phục của VN-Index có thể không kéo dài bởi nhóm VN30 có thể chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền đang rút dần ra khỏi nhóm này và hiệu ứng tích cực từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2025 sẽ sớm kết thúc khi đa số doanh nghiệp đã công bố kết quả. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ hướng đến quanh MA20 ngày, tương đương khoảng 1.855 -1.860. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu tại vùng mục tiêu nêu trên”.

Chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại ngưỡng 1.860 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại ngưỡng 1.860 điểm trong những phiên giao dịch tới. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa và chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn gia tăng dần. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính, đặc biệt chúng tôi nâng mức xu hướng ngắn hạn của chỉ số VNSmallcaps lên mức tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục và tiếp tục xem xét mua mới, đặc biệt các nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn”.

VN-Index đang trong nhịp đi ngang với diễn biến tăng giảm đan xen ở khu vực 1.800-1.830

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Nhà đầu tư kết phiên với nến Inverted Hammer góp phần củng cố cho vùng hỗ trợ 1800-1830.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD ở vùng thấp và chỉ báo RSI chưa ghi nhận biến động đáng chú ý so với phiên hôm qua thể hiện cho vận động tích lũy và kiểm tra cung-cầu của Nhà đầu tư. Thanh khoản ở dưới mốc trung bình 20 phiên cho thấy chỉ số sẽ tiếp tục nhịp củng cố động lực ở vùng điểm 1.800-1.830 trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số đang quay lại kiểm tra đường MA20 sau khi vượt lên đường này, đồng thời các đường +/-DI tiếp tục vận động giao cắt trong khi đường ADX ở dưới mốc 25 cho thấy VN-Index đang trong nhịp đi ngang với diễn biến tăng giảm đan xen ở khu vực 1.800-1.830.

Nhà đầu tư ghi nhận một phiên giao dịch ổn định với việc sắc xanh cũng lan tỏa và chiếm lại ưu thế so với sắc đỏ. Phân hóa vẫn là diễn biến chính trên thị trường khi dòng tiền thông minh tham gia mạnh mẽ ở những nhóm cổ phiếu có kỳ vọng hưởng lợi vào dịp cuối năm. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu đang khả dụng trong danh mục và có tín hiệu tích lũy chặt chẽ ở nền giá mới tại những nhịp giằng co của thị trường, đồng thời nhà đầu tư hạn chế mua đuổi cổ phiếu đang ở vùng giá cao hoặc đang tiệm cận kháng cự để tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ”.

VCSC dự báo VN-Index dự báo tăng điểm trong sự giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Ngưỡng 1.770 điểm (VN-Index) tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng dừng lỗ/giảm tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn và vùng 1.800 điểm là khu vực hỗ trợ trong phiên 04/02. VN-Index đang thiếu sự bỗ trợ từ phân khúc vốn hóa lớn nên chúng tôi duy trì dự báo tăng điểm trong sự giằng co, đồng thời giới hạn biên độ tăng giá trong ngày từ 1.860 điểm về khu vực 1.830 điểm”

Xu hướng kế tiếp của chỉ số sẽ được định hình rõ nét hơn thông qua phản ứng tại các khu vực biên quan trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp đà hồi phục với độ lan tỏa tích cực, trong đó, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục thu hút dòng tiền nổi bật. Xu hướng kế tiếp của chỉ số sẽ được định hình rõ nét hơn thông qua phản ứng tại các khu vực biên quan trọng. Trong đó, kháng cự được xác định tại 1.830 – 1.850 và Hỗ trợ 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.