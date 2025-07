VN-Index liên tiếp lên đỉnh, nhiều nhà đầu tư vẫn không thể có lãi, thậm chí thua lỗ?

Tính đến ngày 25/7/2025, đã có 596 doanh nghiệp niêm yết đại diện 35,4% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2025, với lợi nhuận sau thuế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt 12,5% so với cùng kỳ 2024, theo số liệu từ FiinTrade.

CHỨNG KHOÁN DẪN ĐẦU ĐÀ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN

Ở nhóm Tài chính, chứng khoán dẫn dắt đà tăng trưởng. Ngành Chứng khoán là điểm sáng với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 39,5% so với cùng kỳ trong quý 2. Đáng chú ý, một số công ty vừa và nhỏ ghi nhận mức lợi nhuận đột biến so với cùng kỳ nhờ diễn biến tích cực của thị trường nửa sau của quý 2, đáng chú ý là mảng tự doanh (VIX, DSC) hay cho vay margin (DSE).

Trong số 9 Ngân hàng đại diện 29,8% vốn hóa toàn ngành đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025, VPB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận vượt trội tăng 35,6% so với cùng kỳ và 25,5% so với quý liền kề trước đó, nhờ tín dụng tăng tốc trong khi NIM tiếp tục chịu áp lực thu hẹp. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều ngân hàng trong quý 2/2025.

Ở nhóm Phi tài chính, hồi phục rõ nét nhóm Đầu tư công và tăng tốc ở nhóm Xuất khẩu. Lợi nhuận sau thuế Q2/2025 của 544/1.512 doanh nghiệp thuộc nhóm Phi tài chính đại diện 34,8% vốn hóa nhóm tăng 11,2% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng chậm lại. Dù vậy, vẫn xuất hiện nhiều điểm sáng nhờ yếu tố mùa vụ thuận lợi và tác động tích cực từ chính sách hỗ trợ.

Xây dựng và Vật liệu tiếp tục xu hướng cải thiện nhờ giải ngân đầu tư công được thúc đẩy mạnh trong quý 2, với lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 43,4% so với cùng kỳ tại Xây dựng và tăng 49,7% vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Xi măng (HT1, BTS, HOM) và Đá xây dựng (VLB, DHA, NNC) ghi nhận tăng trưởng tích cực, trong khi nhóm Ống nhựa

(BMP, NTP) chứng kiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại.

Ngành Thép ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tăng 24,7% so với cùng kỳ trong quý 2, dẫn dắt bởi Hòa Phát (HPG) với mức tăng +29,5%. Tuy nhiên, doanh thu toàn ngành giảm -6,1%, bao gồm cả HPG và HSG, cho thấy nhu cầu thị trường phục hồi còn yếu.

Trong nhóm Xuất khẩu, Thủy sản và Dệt may ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong quý 2/2025. Mức tăng lần lượt 576,8% và 47,1% nhờ làn sóng đơn hàng dồn dập né rủi ro bị áp thuế cao. Đây là điểm sáng nổi bật trong bối cảnh nhiều ngành sản xuất vẫn phục hồi chậm. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này chưa phản ánh kết quả của nhiều DN đầu ngành như VHC, MPC (Thủy sản) và TCM, MSH, STK (Dệt may).

Ở nhóm Hàng hóa, Cao su (RTB, BRR) tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với tăng trưởng lợi nhuận đạt tăng 158,8% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận cải thiện do giá bán duy trì ở vùng cao so với cùng kỳ.

Ngược lại, lợi nhuận gần như đi ngang so với cùng kỳ ở ngành Hóa chất (DGC), đạt +3,7%, phản ánh triển vọng hồi phục còn yếu trong ngắn hạn.

Với nhóm Hàng tiêu dùng, hiện chưa có doanh nghiệp đáng chú ý nào công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 2, nhưng các dự báo từ công ty chứng khoán cho thấy triển vọng kinh doanh kém tích cực ở ngành Sữa (VNM) và Bia (SAB). Ngược lại, nhóm Bán lẻ (MWG, DGW) được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhờ cải thiện cả về doanh thu và biên lợi nhuận.

VN-INDEX TĂNG 40% CHỦ YẾU NHỜ VÀI CỔ PHIẾU CHÍNH

Về mặt định giá, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng lên đáng kể trong năm 2025. Cụ thế, P/E toàn thị trường tăng 30% kể từ đầu tháng 4/2025 trong bối cảnh Vn-Index tăng 40%. P/E đạt 14,7 lần - cao hơn trung bình 5 năm và +10% so với cuối năm 2024 (VNINDEX +20%).

Đóng góp vào mức tăng về định giá này chủ yếu đến từ nhóm Phi tài chính, bao gồm các cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM, VRE), họ Gelex (GEX, GEE), và Ngân hàng (TCB, MBB, SHB, OCB), Chứng khoán (SS1, HCM, VCI, VND).

Đây cũng lý giải lý do vì sao thị trường liên tục quay về mức đỉnh lịch sử ghi nhận năm 2022 nhưng khác với giai đoạn đó, không phải nhà đầu tư nào cũng có lãi. Đa phần mức lãi rất thấp thậm chí vẫn còn thua lỗ, do đa phần cổ phiếu trên thị trường tăng chưa đáng kể.

So với năm 2021 - giai đoạn bùng nổ nhờ dòng tiền cá nhân, đẩy định giá toàn thị trường lên vùng đỉnh (19,6 lần), thì đợt hồi phục năm 2025 mang đặc trưng khác biệt: Động lực chính đến từ dòng vốn tố chức nước ngoài quay trở lại, trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường từ "cận biên" lên "mới nối" ngày càng rõ nét và bức tranh vĩ mô đang chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nền tảng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết hiện tại vẫn chưa thực sự bứt phá. Hai ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận và vốn hóa thị trường - Ngân hàng và Bất động sản - vẫn còn đối mặt với những lực cản nhất định.

Ngành Ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ở mức khiêm tốn do biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực thu hẹp, trong khi Bất động sản mới chỉ ở giai đoạn đầu của chu kỳ phục hồi và cần thêm thời gian để phản ánh rõ ràng.

Với nhóm Xuất khẩu, triển vọng vẫn còn thận trọng do ảnh hưởng từ cạnh tranh gia tăng và rủi ro bị áp thuế cao ở Mỹ - một trong những thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.