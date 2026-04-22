Trang chủ Chứng khoán

VN-Index tăng 1,3% nhưng thiếu bền vững do kéo trụ

Hà Anh

22/04/2026, 23:17

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/4/2026

Trước bối cảnh hiện tại của thị trường, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò.
Trước bối cảnh hiện tại của thị trường, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò.

Kết phiên VN-Index tăng 22,82 điểm, tương đương 1,3% lên mốc 1.857,3 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 2,09 điểm, tương đương 0,83% lên 255,36 điểm.

Chỉ số có thể sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự 1865 – 1885 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index có diễn biến khá cân bằng trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi tăng điểm tích cực vào cuối phiên nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn sẽ chi phối điểm số thị trường trong một vài phiên tới khi dư nhóm này vẫn còn dư địa tăng giá.

Chỉ số có thể sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự 1865 – 1885 điểm. Nhà đầu tư bảo toàn lợi nhuận cho các vị thế ngắn hạn nếu giá vi phạm ngưỡng trailing stop. Đồng thời chủ động bán chốt lời các vị thế ngắn hạn đạt kỳ vọng lợi nhuận hoặc khi thị trường tiếp cận các vùng kháng cự quanh đỉnh cũ”.

Đà tăng của VN-Index phụ thuộc vào 1 nhóm cổ phiếu nhất định, do đó thiếu tính bền vững

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục kéo VN-Index tăng điểm hôm nay. Chỉ số kết phiên tại mốc 1857,30 điểm, tăng gần 24 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Ô tô và phụ tùng giảm mạnh nhất; ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Đà tăng phụ thuộc vào 1 nhóm cổ phiếu nhất định, do đó thiếu tính bền vững; nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1820 điểm. VN-Index tiếp tục tăng điểm kiểm tra lại vùng giá cao nhất ngày 21/04/2026 cũng như đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất tháng 01/2026 và 02/2026 Hiện tại chưa có dự báo vượt qua được trong những báo cáo trước. Cần lưu ý, các chỉ số VN-Index, VN30 khi tiếp tục tăng điểm có thể đi vào vùng quá mua ngắn hạn trong vài phiên đến.

Sau phiên giảm điểm với thanh khoản tăng, thị trường giao dịch chậm với thanh khoản giảm trở lại mặc dù chỉ số chính VN-Index vẫn tăng điểm tốt, hướng đến vùng đỉnh cũ. Diễn biến thị trường cho thấy hầu hết các nhóm ngành khác đều suy yếu hơn chỉ số VN-Index và các cổ phiếu đầu ngành bất động sản. Dòng tiền ngắn hạn suy giảm, nhà đầu tư thận trọng khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 22/4, cũng như những bất ổn ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn đang đẩy giá dầu tăng cao trở lại. Bên cạnh đó sau giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quí I, thị trường sẽ có kỳ nghĩ lễ kéo dài và khoảng trống thông tin sẽ khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn dẫn đến thanh khoản suy giảm. Nhà đầu tư vẫn duy trì tỉ lệ đòn bẩy cao, nên xem xét cơ cấu các mã yếu kém.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

TVS duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn với diễn biến của VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 23,8 (+1,3%), đóng cửa tại mức 1857.3 điểm. Chỉ số giảm điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên, lực cầu trở lại vào phiên chiều với đóng góp chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC và VHM) đã giúp chỉ số VN-Index tăng điểm trở lại và duy trì đến cuối phiên.

Thị trường tiếp tục tăng mạnh và đi ngược với quan điểm của chúng tôi tại báo cáo trước đó. Mặc dù vậy, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn với diễn biến của VN-Index. Trong phiên hôm nay, nếu loại bỏ mức tăng của các cổ phiếu nhóm Vingroup thì VN-Index giảm điểm khi đa số các nhóm còn lại đều giảm. Chúng tôi cho rằng việc sử dụng nhóm Vingroup để neo giữ chỉ số trong khi các nhóm còn lại đang diễn biến tiêu cực có thể dẫn đến sự điều chỉnh mạnh của VN-Index như trong quý 5/2025. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời chưa nên mở mua mới trong các phiên tới và tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn”.

Dòng tiền sẽ xoay vòng ở các cổ phiếu giúp chỉ số tiếp tục đà tăng hướng lên khu vực 1877 và 1900 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index retest lại thành công MA5 phiên và bật tăng trở lại, một lần nữa cho thấy đường trung bình động này phát huy vai trò hỗ trợ kỹ thuật. Tâm lý thị trường tiếp tục ổn định với chất xúc tác từ mùa ĐHĐCĐ đang diễn ra. Theo đó, dòng tiền sẽ xoay vòng ở các cổ phiếu giúp chỉ số tiếp tục đà tăng hướng lên khu vực 1877 điểm và 1900 điểm. Đà tăng kỳ vọng kéo dài cho tới kỳ nghỉ lễ.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng điều chỉnh trở lại trong phiên. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi ở nhịp tăng mạnh và có thể xem xét chốt lời từng phần khi chỉ số tiến lên khu vực 1877-1900 điểm”.

VN-Index vẫn duy trì xu hướng đi lên trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh và đóng cửa quanh mốc 1860.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng lên nhưng đã gần đi vào vùng quá mua trong khi chỉ báo MACD vẫn đang hướng lên, cho thấy VN-Index vẫn duy trì xu hướng đi lên trong ngắn hạn với kháng cự là vùng 1880 - 1900 điểm, đi kèm với khả năng xảy ra gia tăng mức độ biến động trong phiên.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo ADX tiếp tục hướng lên và DI- đang tiếp tục hướng xuống cho thấy áp lực bán đã có phần chững lại. Đồng thời chỉ số chung giữ được đà tăng trên mây xanh và đường Senkou Span A cho thấy xu hướng tăng đang tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên chỉ báo RSI đã tạo đỉnh và có phần đảo chiều nên khả năng cao VN-Index có thể chịu áp lực rung lắc trong những phiên tới.

VN-Index đảo chiều với biên độ dao động trong phiên lớn, chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên thanh khoản chưa có nhiều thay đổi so với phiên trước cùng với việc số mã giảm giá chiếm ưu thế so với số mã tăng giá cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ trên thị trường. Trước bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò. Ưu tiên các nhóm cổ phiếu đã tạo nền tích lũy ở vùng giá chiết khấu sâu, hoặc các nhóm vừa bứt phá khỏi nền giá, như: bán lẻ, xây dựng và ngân hàng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Cá nhân mua ròng gần 1.400 tỷ trong phiên

Cá nhân mua ròng gần 1.400 tỷ trong phiên "xanh vỏ đỏ lòng"

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.338,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 797,1 tỷ đồng.

Những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất vì chiến sự Iran đang phục hồi mạnh mẽ

Những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất vì chiến sự Iran đang phục hồi mạnh mẽ

Sau cú hoảng loạn liên quan tới eo biển Hormuz trong tháng 3, thị trường chứng khoán toàn cầu đang bật tăng mạnh, tạo nên một trong những nhịp phục hồi ấn tượng nhất trong nhiều năm qua...

Nhân dân tệ tăng giá, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc gặp khó

Nhân dân tệ tăng giá, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc gặp khó

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang trong xu hướng tăng giá mạnh, và điều này đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...

Blog chứng khoán: Phái sinh bùng nổ với trụ

Blog chứng khoán: Phái sinh bùng nổ với trụ

VNI tăng tốt hôm nay nhưng cổ phiếu nhìn chung vẫn “lẹt đẹt” và không có gì đặc biệt. Riêng phái sinh hưởng lợi lớn từ hoạt động kéo trụ: Từ chỗ F1 chiết khấu rất rộng chuyển sang đảo ngược khi làn sóng Short cover bùng nổ.

Kéo thốc ở trụ, VN-Index nối lại quán tính tăng

Kéo thốc ở trụ, VN-Index nối lại quán tính tăng

Thông tin từ đại hội cổ đông đã giúp nhóm cổ phiếu Vingroup tăng bùng nổ trong phiên chiều nay, kéo mạnh VN-Index tăng 1,3%. Ảnh hưởng lan tỏa cũng khá tốt nhưng độ rộng vẫn thể hiện cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,7 lần số tăng. Thanh khoản hầu như cũng chỉ cải thiện ở nhóm Vin.

