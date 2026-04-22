Thanh khoản lại giảm sốc, thị trường “bối rối” trước tín hiệu đàm phán Trung Đông
Kim Phong
22/04/2026, 12:07
Ngay trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc, Tổng thống Donald Trump thông báo kéo dài thỏa thuận thêm 2 tuần nữa. Tuy nhiên thị trường chứng khoán toàn cầu lại phản ứng thận trọng khi hầu hết đều giảm còn giá dầu tương lai tăng lên sát 100 USD/thùng.
Chứng khoán châu Á sáng nay xanh đỏ đan xen với biên độ rất
hẹp. VN-Index cũng giảm nhẹ 0,46% (-8,4 điểm) trên nền thanh khoản cực thấp: Tổng
giá trị khớp lệnh hai sàn giảm mạnh 34% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 7.938
tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, thấp nhất 11 phiên trở lại đây.
Thanh khoản sụt giảm là điều rất bất ngờ. Mức giao dịch này
tương đương với các phiên trước thời điểm công bố thỏa thuận ngừng bắn cách đây
2 tuần. Tại phiên thị trường nhận được tin, thanh khoản khớp lệnh hai sàn bùng
nổ đột biến gấp gần 3 lần phiên trước đó và giá cổ phiếu tăng mạnh. Sáng nay tình
thế hoàn toàn khác: Thanh khoản duy trì cực thấp và sắc đỏ áp đảo.
Ít phút đầu tiên VN-Index vẫn “xanh” nhẹ, chỉ số đạt đỉnh lúc
9h45 tăng 4,77 điểm (+0,42%). Độ rộng chỉ số tốt nhất ghi nhận 151 mã tăng/98 mã
giảm. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại trường suy yếu dần. Chốt phiên sáng độ rộng
chỉ còn 88 mã tăng/210 mã giảm.
Hiện tượng suy yếu ở giá kết hợp với thanh khoản quá thấp
cho thấy dòng tiền phản ứng cực kỳ thận trọng. Thay vì hào hứng khi trạng thái
hòa hoãn được kéo dài, nhà đầu tư lại tỏ ra “mất phương hướng” và quyết định đứng
ngoài. Mặc dù tác động từ các trụ đóng vai trò lớn khiến VN-Index đỏ, nhưng độ
rộng xác nhận một trạng thái suy yếu chung.
VIC chốt phiên sáng giảm 0,1%, VHM giảm 2,26%, VCB giảm
0,5%, HPG giảm 1,58%. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ duy nhất TCB tăng 1,53%
và CTG tham chiếu, còn lại toàn đỏ. Rổ VN30 cũng chỉ có 5 mã tăng và 23 mã giảm,
VN30-Index giảm -0,57% đồng thời thanh khoản giảm 36% so với sáng hôm qua cho
thấy dòng tiền lớn cũng tạm dừng hoạt động.
Lực cầu quá kém khiến giá cổ phiếu bị ảnh hưởng không nhỏ: trong
tổng số 210 mã đỏ của VN-Index tới 81 mã đang giảm quá 1%. Dĩ nhiên thanh khoản
chung thấp nên cũng không xuất hiện hiện tượng bán tháo đáng chú ý nào. 7 cổ
phiếu đang có giao dịch vượt trăm tỷ đồng là HPG giảm 1,58% khớp 467,8 tỷ; VHM
giảm 2,26% với 374,1 tỷ; FPT giảm 1,07% với 351,1 tỷ; VPI giảm 1,64% với 200,9
tỷ; MSN giảm 1,01% với 177,1 tỷ; HDB giảm 1,31% với 137,8 tỷ; VJC giảm 1,25% với
119,6 tỷ. Tổng thanh khoản của nhóm yếu nhất này chiếm khoảng 32,1% giao dịch sàn
HoSE.
Ở phía tăng giá, lực bán yếu cũng không khuyến khích nhà đầu
tư hoạt động tích cực hơn ở những cổ phiếu mạnh. Chỉ có 8 cổ phiếu đạt mức tăng
hơn 1% với thnah khoản từ 10 tỷ đồng trở lên: NVL tăng 2,82% với 302,7 tỷ; TCB
tăng 1,53% với 302,6 tỷ; DGC tăng 3,38% với 180,6 tỷ; CII tăng 1,34% với 155,2
tỷ; VIX tăng 1,17% với 143,6 tỷ; PVT tăng 1,81% với 93,8 tỷ; MSB tăng 2,01% với
78,2 tỷ và NAB tăng 1,48% với 12,9 tỷ. 43 cổ phiếu đang tăng từ 1% trở lên chiếm
17,6% thanh khoản sàn.
Như vậy xấp xỉ 50% thanh khoản sàn HoSE đang tập trung ở 35%
số cổ phiếu dao động rất nhỏ. Điều này giúp trạng thái đỏ áp đảo của bảng điện
không hẳn tiêu cực, vì hiệu ứng giảm giá chủ đạo là do bên mua quá yếu chứ không
phải bên bán quá mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng đột ngột giảm cường độ mua
vào, mức giải ngân trên HoSE chỉ đạt 921,1 tỷ đồng, giảm 47% so với sáng hôm
qua. Phía bán cũng giảm 24% còn 1.067,8 tỷ. Vị thế ròng tương ứng -146,6 tỷ. Khối
ngoại mua ròng lớn chứng chỉ quỹ FUEVFVND với 283,4 tỷ đồng. Ngoài ra có MWG
+80,7 tỷ, DGC +42,5 tỷ, VIC +28,6 tỷ, MSN +22 tỷ. Phía bán ròng có FPT -127,3 tỷ,
VHM -51,8 tỷ, NVL -46,6 tỷ, HPG -38,9 tỷ.
Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn
16:19, 21/04/2026
Tiền mua suy yếu, cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, trụ cũng “vô dụng”
15:22, 21/04/2026
Đón 1,5 tỷ vốn ngoại thụ động: Cần đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, đáp ứng tốc độ khớp lệnh, thanh toán T+2
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: