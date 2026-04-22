Thanh khoản lại giảm sốc, thị trường “bối rối” trước tín hiệu đàm phán Trung Đông

Kim Phong

22/04/2026, 12:07

Ngay trước khi thời hạn ngừng bắn kết thúc, Tổng thống Donald Trump thông báo kéo dài thỏa thuận thêm 2 tuần nữa. Tuy nhiên thị trường chứng khoán toàn cầu lại phản ứng thận trọng khi hầu hết đều giảm còn giá dầu tương lai tăng lên sát 100 USD/thùng.

Sắc đỏ lan tràn trên bảng điện sáng nay.
Sắc đỏ lan tràn trên bảng điện sáng nay.

Chứng khoán châu Á sáng nay xanh đỏ đan xen với biên độ rất hẹp. VN-Index cũng giảm nhẹ 0,46% (-8,4 điểm) trên nền thanh khoản cực thấp: Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn giảm mạnh 34% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 7.938 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, thấp nhất 11 phiên trở lại đây.

Thanh khoản sụt giảm là điều rất bất ngờ. Mức giao dịch này tương đương với các phiên trước thời điểm công bố thỏa thuận ngừng bắn cách đây 2 tuần. Tại phiên thị trường nhận được tin, thanh khoản khớp lệnh hai sàn bùng nổ đột biến gấp gần 3 lần phiên trước đó và giá cổ phiếu tăng mạnh. Sáng nay tình thế hoàn toàn khác: Thanh khoản duy trì cực thấp và sắc đỏ áp đảo.

Ít phút đầu tiên VN-Index vẫn “xanh” nhẹ, chỉ số đạt đỉnh lúc 9h45 tăng 4,77 điểm (+0,42%). Độ rộng chỉ số tốt nhất ghi nhận 151 mã tăng/98 mã giảm. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại trường suy yếu dần. Chốt phiên sáng độ rộng chỉ còn 88 mã tăng/210 mã giảm.

Hiện tượng suy yếu ở giá kết hợp với thanh khoản quá thấp cho thấy dòng tiền phản ứng cực kỳ thận trọng. Thay vì hào hứng khi trạng thái hòa hoãn được kéo dài, nhà đầu tư lại tỏ ra “mất phương hướng” và quyết định đứng ngoài. Mặc dù tác động từ các trụ đóng vai trò lớn khiến VN-Index đỏ, nhưng độ rộng xác nhận một trạng thái suy yếu chung.

VIC chốt phiên sáng giảm 0,1%, VHM giảm 2,26%, VCB giảm 0,5%, HPG giảm 1,58%. Trong Top 10 vốn hóa của VN-Index chỉ duy nhất TCB tăng 1,53% và CTG tham chiếu, còn lại toàn đỏ. Rổ VN30 cũng chỉ có 5 mã tăng và 23 mã giảm, VN30-Index giảm -0,57% đồng thời thanh khoản giảm 36% so với sáng hôm qua cho thấy dòng tiền lớn cũng tạm dừng hoạt động.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Lực cầu quá kém khiến giá cổ phiếu bị ảnh hưởng không nhỏ: trong tổng số 210 mã đỏ của VN-Index tới 81 mã đang giảm quá 1%. Dĩ nhiên thanh khoản chung thấp nên cũng không xuất hiện hiện tượng bán tháo đáng chú ý nào. 7 cổ phiếu đang có giao dịch vượt trăm tỷ đồng là HPG giảm 1,58% khớp 467,8 tỷ; VHM giảm 2,26% với 374,1 tỷ; FPT giảm 1,07% với 351,1 tỷ; VPI giảm 1,64% với 200,9 tỷ; MSN giảm 1,01% với 177,1 tỷ; HDB giảm 1,31% với 137,8 tỷ; VJC giảm 1,25% với 119,6 tỷ. Tổng thanh khoản của nhóm yếu nhất này chiếm khoảng 32,1% giao dịch sàn HoSE.

Ở phía tăng giá, lực bán yếu cũng không khuyến khích nhà đầu tư hoạt động tích cực hơn ở những cổ phiếu mạnh. Chỉ có 8 cổ phiếu đạt mức tăng hơn 1% với thnah khoản từ 10 tỷ đồng trở lên: NVL tăng 2,82% với 302,7 tỷ; TCB tăng 1,53% với 302,6 tỷ; DGC tăng 3,38% với 180,6 tỷ; CII tăng 1,34% với 155,2 tỷ; VIX tăng 1,17% với 143,6 tỷ; PVT tăng 1,81% với 93,8 tỷ; MSB tăng 2,01% với 78,2 tỷ và NAB tăng 1,48% với 12,9 tỷ. 43 cổ phiếu đang tăng từ 1% trở lên chiếm 17,6% thanh khoản sàn.

Như vậy xấp xỉ 50% thanh khoản sàn HoSE đang tập trung ở 35% số cổ phiếu dao động rất nhỏ. Điều này giúp trạng thái đỏ áp đảo của bảng điện không hẳn tiêu cực, vì hiệu ứng giảm giá chủ đạo là do bên mua quá yếu chứ không phải bên bán quá mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng đột ngột giảm cường độ mua vào, mức giải ngân trên HoSE chỉ đạt 921,1 tỷ đồng, giảm 47% so với sáng hôm qua. Phía bán cũng giảm 24% còn 1.067,8 tỷ. Vị thế ròng tương ứng -146,6 tỷ. Khối ngoại mua ròng lớn chứng chỉ quỹ FUEVFVND với 283,4 tỷ đồng. Ngoài ra có MWG +80,7 tỷ, DGC +42,5 tỷ, VIC +28,6 tỷ, MSN +22 tỷ. Phía bán ròng có FPT -127,3 tỷ, VHM -51,8 tỷ, NVL -46,6 tỷ, HPG -38,9 tỷ.

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn

Tiền mua suy yếu, cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, trụ cũng "vô dụng"

Đón 1,5 tỷ vốn ngoại thụ động: Cần đầu tư nghiêm túc vào công nghệ, đáp ứng tốc độ khớp lệnh, thanh toán T+2

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ngày 21/4, ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ...

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng vì mối lo chiến tranh

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng vì mối lo chiến tranh

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran...

Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Ông Trump cho biết việc gia hạn sẽ kéo dài "cho đến khi" các nhà lãnh đạo và đại diện của Iran đưa ra được một "đề xuất thống nhất"...

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ tin về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá vàng “bốc hơi” 100 USD/oz trong lúc chờ tin về thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/4), về sát ngưỡng 4.700 USD/oz, do giá dầu và đồng USD tăng mạnh...

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/4/2026

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

